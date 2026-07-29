Biển đảo Việt Nam Cảnh sát biển Việt Nam hoàn thành khảo sát, nắm tình hình vùng biển, đảo ven bờ Nam Trung Bộ năm 2026 Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam vừa tổ chức thành công chuyến khảo sát, nắm tình hình các vùng biển, đảo ven bờ Nam Trung Bộ năm 2026.

Đoàn công tác do Thiếu tướng Trần Văn Xuân, Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam làm Trưởng đoàn. Tham gia đoàn có Thiếu tướng Bế Hải Triều, Cục trưởng Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; cùng lãnh đạo các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đồng Tháp và Vĩnh Long.

Tàu CSB 8001 lên đường làm nhiệm vụ

Chuyến khảo sát nhằm đánh giá toàn diện tình hình phát triển kinh tế biển; công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh; việc triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển bền vững kinh tế biển; công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên biển. Trong đó, trọng tâm là đánh giá việc triển khai các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Các đại biểu tham gia chào cờ trên tàu 8001

Trong hành trình hơn 1.000 hải lý, mặc dù điều kiện thời tiết có thời điểm diễn biến phức tạp, mật độ tàu thuyền hoạt động trên biển lớn, song Đoàn công tác cùng cán bộ, chiến sĩ Tàu Cảnh sát biển 8001 đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, hoàn thành toàn diện các nội dung khảo sát theo kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện.

Kiểm tra tàu thuyền hoạt động trên biển

Kết hợp với hoạt động khảo sát, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức tuần tra, kiểm tra một số tàu hàng, tàu cá hoạt động trên tuyến hành trình nhằm nắm tình hình chấp hành các quy định của pháp luật khi hoạt động trên biển, nhất là các quy định về phòng, chống khai thác IUU. Qua kiểm tra, các phương tiện cơ bản chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Đoàn công tác cũng trao tặng ngư dân những lá cờ Tổ quốc, áo phao, nhu yếu phẩm cùng tài liệu, tờ rơi tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Những phần quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng mang ý nghĩa động viên sâu sắc, góp phần tiếp thêm niềm tin, động lực để ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, cùng chung tay bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Tặng quà cho ngư dân đang neo đâu, hoạt động tại đặc khu Côn Đảo

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn công tác đã làm việc với cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang đặc khu Côn Đảo (TP Hồ Chí Minh), đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng) và xã Hòa Xuân (tỉnh Đắk Lắk) để trao đổi thông tin, lắng nghe ý kiến của lãnh đạo địa phương, các lực lượng chức năng, cộng đồng doanh nghiệp và ngư dân về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Cùng với nhiệm vụ khảo sát, nắm tình hình, đoàn công tác tổ chức các hoạt động tri ân, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương (đặc khu Côn Đảo) và Khu di tích quốc gia đặc biệt Bến tàu Không số Vũng Rô.

Nhân dịp Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), đoàn công tác đã thăm hỏi, động viên và trao tặng 546 suất quà, tổng trị giá gần 1,5 tỷ đồng cho gia đình chính sách, người có công, ngư dân, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vượt khó học giỏi và các đơn vị lực lượng vũ trang.

Trao quà cho Đảng uỷ, UBND đặc khu Phú Quý

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thi tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam, hội thi cờ tướng, cắm hoa, vẽ tranh với chủ đề “Vì biển, đảo quê hương, vì tuyến đầu Tổ quốc” được tổ chức, góp phần tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển với cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương.

Tiết mục tham gia thi văn nghệ của đoàn công tác tỉnh Khánh Hòa

Kết quả chuyến khảo sát là cơ sở thực tiễn quan trọng để Cảnh sát biển Việt Nam và các địa phương tiếp tục tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, đề ra những chủ trương, giải pháp phù hợp trong quản lý, khai thác hiệu quả tiềm năng biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế biển bền vững. Đồng thời, chuyến công tác góp phần củng cố mối quan hệ phối hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam với cấp ủy, chính quyền các địa phương; phát huy sức mạnh tổng hợp trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và “thế trận lòng dân” trên biển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.