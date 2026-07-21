Biển đảo Việt Nam Cảnh sát biển Việt Nam khảo sát, nắm tình hình các vùng biển, đảo ven bờ Nam Trung Bộ năm 2026 Sáng 21/7, Tàu CSB 8001 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 rời cảng, đưa đoàn công tác thực hiện nhiệm vụ khảo sát, nắm tình hình các vùng biển, đảo ven bờ Nam Trung Bộ năm 2026.

Tàu CSB 8001 rời bến lên đường làm nhiệm

Đoàn công tác do Thiếu tướng Trần Văn Xuân, Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam làm Trưởng đoàn. Tham gia đoàn có Thiếu tướng Bế Hải Triều, Cục trưởng Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đại biểu lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các sở, ban, ngành, đoàn thể các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đồng Tháp, Vĩnh Long cùng đại diện các cơ quan, đơn vị...

Chuyến công tác nhằm tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin giữa Cảnh sát biển Việt Nam với cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang và Nhân dân các địa phương ven biển; đồng thời khảo sát, nắm chắc tình hình thực tiễn trên các vùng biển, đảo, phục vụ công tác tham mưu, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên biển.

Đoàn công tác lên tàu CSB 8001 chuẩn bị rời cảng

Theo kế hoạch, đoàn công tác sẽ tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân; kiểm tra việc chấp hành các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); kiểm tra việc chấp hành pháp luật của một số tàu hàng hoạt động trên biển; đồng thời vận động ngư dân thực hiện nghiêm các quy định trong khai thác, đánh bắt thủy sản.

Trong hải trình, đoàn sẽ tổ chức dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, các nhà yêu nước tại Nghĩa trang Hàng Dương; thăm, làm việc, tặng quà cho cấp ủy, chính quyền và Nhân dân Đặc khu Côn Đảo. Đoàn cũng tổ chức lễ chào cờ tại Cột cờ đảo Phú Quý, thăm, tặng quà quân và dân Đặc khu Phú Quý; dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tàu không số hi sinh tại Vũng Rô; kiểm tra, động viên tàu trực của lực lượng dân quân biển tỉnh Khánh Hòa.

Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, đoàn công tác tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa các địa phương và các lực lượng tham gia.

Chuyến khảo sát được tổ chức trên cơ sở chương trình phối hợp giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam với ban thường vụ tỉnh ủy các địa phương trong thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” giai đoạn 2026 - 2030, đồng thời tiếp nối kết quả khảo sát các vùng biển, đảo ven bờ đã triển khai trong năm 2025.

Tàu CSB 8001 rời cảng lên đường làm nhiệm vụ

Thông qua hoạt động này, Cảnh sát biển Việt Nam tiếp tục cập nhật, đánh giá toàn diện tình hình thực tiễn trên các vùng biển, đảo ven bờ; làm cơ sở tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng các chủ trương, giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên biển; thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế biển và góp phần cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) đối với thủy sản Việt Nam.