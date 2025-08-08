Đời sống Cảnh sát giao thông Lâm Đồng kịp thời hỗ trợ đưa bé 4 tuổi đi cấp cứu Khoảng 20h45 ngày 7/8, khi đang trực tại đơn vị số 53, đường Hùng Vương, phường Lâm Viên - Đà Lạt, Thiếu tá Dương Đình Nghĩa, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng nhận được thông tin khẩn cấp về một cháu bé khoảng 4 tuổi bị co giật cần được hỗ trợ.

Các y bác sĩ triển khai công tác cấp cứu cho cháu bé

Theo thông tin người nhà cho biết, tối cùng ngày, gia đình từ Nha Trang lên Đà Lạt du lịch. Khi đang di chuyển trên đường Hùng Vương thì cháu bé lên cơn co giật tím tái.

Tình huống nguy cấp lại không rõ đường ngắn nhất tới cơ sở y tế nên gia đình đến ngay cổng Phòng Cảnh sát giao thông đề nghị hỗ trợ. Không một phút chần chừ, Thiếu tá Dương Đình Nghĩa đã nhanh chóng lên xe dẫn đường, phối hợp đưa cháu bé đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng để cấp cứu kịp thời.

Hành động nhanh nhẹn và tinh thần trách nhiệm của Thiếu tá Dương Đình Nghĩa đã góp phần đảm bảo cháu bé được tiếp cận y tế trong thời gian sớm nhất.

Hiện tại, cháu bé đang được các y bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng theo dõi và điều trị. Hành động của Thiếu tá Dương Đình Nghĩa đã thể hiện tinh thần vì nhân dân phục vụ của lực lượng công an, luôn sẵn sàng hỗ trợ người dân trong những tình huống khẩn cấp.