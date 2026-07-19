Pháp luật Cảnh sát giao thông Lâm Đồng siết kiểm soát, kéo giảm tai nạn giao thông Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Lâm Đồng triển khai đồng bộ các giải pháp, quyết tâm kiềm chế tai nạn giao thông, giữ vững trật tự.

Nâng cao ý thức chấp hành

Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, địa bàn tỉnh Lâm Đồng được mở rộng, lưu lượng phương tiện và hoạt động vận tải trên nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ ngày càng tăng, đặt ra yêu cầu cao đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh đã được kéo giảm nhưng số người tử vong do tai nạn giao thông vẫn tăng so với cùng kỳ, điều này đòi hỏi các lực lượng chức năng tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp phòng ngừa.

Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện tham gia giao thông

Trước yêu cầu bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn rộng, lực lượng CSGT đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Giám đốc Công an tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm.

Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng CSGT phối hợp các sở, ngành tổ chức 223 buổi tuyên truyền pháp luật giao thông cho học sinh, giáo viên, đoàn viên, thanh niên, lái xe và doanh nghiệp vận tải với hơn 170.000 lượt người tham gia; phối hợp Công an cấp xã tổ chức 53 buổi tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở, thu hút gần 20.000 người tham dự. Lực lượng chức năng đã cấp phát hơn 16.000 tờ rơi tuyên truyền cho người dân, giúp họ nâng cao nhận thức về trật tự an toàn giao thông và những nguyên nhân gây chính dẫn đến tai nạn.

Lực lượng CSGT tuyên truyền các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho học sinh

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Lực lượng CSGT toàn tỉnh đã triển khai hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn tại 135/135 trường học trên địa bàn tỉnh, đạt tỷ lệ 100%.

Cùng với công tác tuyên truyền, lực lượng CSGT triển khai các đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ trên các tuyến giao thông trọng điểm, tập trung xử lý các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng CSGT đã tổ chức 21.767 ca tuần tra với 63.766 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; kiểm tra hơn 501.000 phương tiện, phát hiện và xử lý 100.963 trường hợp vi phạm, tăng 42,5% so với cùng kỳ năm 2025; thu nộp ngân sách hơn 192,1 tỷ đồng.

Nỗ lực kéo giảm tai nạn giao thông

Bên cạnh công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng CSGT đã bảo đảm tuyệt đối an toàn giao thông phục vụ các dịp lễ, Tết, các sự kiện chính trị quan trọng, hội nghị và các đoàn lãnh đạo Trung ương đến làm việc tại địa phương.

Lực lượng CSGT lập biên bản người vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm giảm 2 tiêu chí so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, giảm 21,2% số vụ và giảm 34,1% số người bị thương do tai nạn giao thông. Tuy nhiên, số người tử vong do tai nạn giao thông vẫn tăng 4,7%, đặt ra yêu cầu tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp kiềm chế, kéo giảm tai nạn trong thời gian tới.

Với thành tích hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen

Tại Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2026 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 diễn ra mới đây, Đại tá Nguyễn Tường Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu lực lượng CSGT tiếp tục tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Cùng với đó, lực lượng CSGT toàn tỉnh cần đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm tốc độ, nồng độ cồn, đi sai phần đường, làn đường, tránh, vượt không đúng quy định.

Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu lực lượng CSGT, tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, trong đó chú trọng đến các hình thức tuyên truyền trên không gian mạng để các thông điệp về bảo đảm trật tự an toàn giao thông được lan toả đến nhiều người dân hơn.

Trong thời gian tới, lực lượng CSGT toàn tỉnh sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để kéo giảm tai nạn giao thông, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Lực lượng CSGT tăng cường quản lý phương tiện kinh doanh vận tải thông qua dữ liệu giám sát hành trình và hình ảnh người lái xe để phục vụ có hiệu quả công tác xử lý vi phạm giao thông và phòng ngừa tai nạn.

Lực lượng CSGT thường xuyên bố trí các tổ tuần tra, kiểm soát lưu động tại các cửa ngõ ra, vào tỉnh kết hợp tuần tra với tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, nhất là người điều khiển phương tiện ngoài tỉnh. Đồng thời, tăng cường tuần tra bằng xe mô tô, ghi hình xử lý phạt nguội các hành vi vi phạm liên quan đến đậu đỗ sai quy định, đón trả khách không đúng quy định. Thông báo danh sách phạt nguội trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân.

Trong thời gian tới, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục tăng cường công tác khảo sát, kiến nghị xử lý các “điểm đen”, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông; triển khai quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, góp phần kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và giữ gìn cuộc sống bình yên cho Nhân dân.