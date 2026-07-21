Pháp luật - Đời sống “Cánh tay nối dài” trong bảo vệ an ninh trật tự Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) cơ sở giỏi Cụm thi số 9 tỉnh Lâm Đồng tổ chức mới đây, 11 xã, phường phía Đông tỉnh tham gia đã tự giới thiệu vai trò xung kích của những “cánh tay nối dài”, góp phần bảo đảm ANTT, hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Ông Nguyễn Văn Nghị, Chủ tịch UBND phường Phú Thủy (Cụm trưởng Cụm thi số 9) trao cờ lưu niệm cho các đội thi

Vai trò xung kích

Cụm thi số 9 gồm 11 xã, phường: Phú Thủy, Phan Thiết, Bình Thuận, Mũi Né, Hàm Thắng, Tuyên Quang, Hàm Liêm, Hàm Thuận, Hàm Thuận Bắc, Hồng Sơn, đặc khu Phú Quý. Thông qua hình thức sân khấu hóa tự giới thiệu địa phương, các đội thi đại diện các xã, phường phía Đông tỉnh đã khái quát vị trí địa lý sau sáp nhập địa giới hành chính, tình hình kinh tế, xã hội, vai trò xung kích của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT, giữ vững địa bàn, góp phần cho 11 xã, phường phát triển ổn định kinh tế, xã hội sau hơn 1 năm đi vào hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp.

Đại diện đơn vị phường Mũi Né tham gia hội thi cho hay: “Thời gian qua, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở đã hỗ trợ tích cực cùng chính quyền địa phương, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm đất công, thu hồi đất phục vụ phát triển du lịch Mũi Né. Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở phường Mũi Né vinh dự có 1 đồng chí được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh trong công tác hỗ trợ thu hồi đất công”. Đại diện đơn vị phường Phú Thủy thông tin, địa bàn sau sáp nhập đông dân cư, tiềm ẩn tệ nạn xã hội, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở tích cực cùng Công an phường kịp thời ngăn chặn các vụ việc gây rối trật tự công cộng, thanh thiếu niên tụ tập gây mất ANTT, lập lại trật tự xã hội trên địa bàn.

Đội thi phường Hàm Thắng trong phần tự giới thiệu

Góp phần giữ vững an ninh, trật tự cơ sở

Ông Nguyễn Văn Nghị, Chủ tịch UBND phường Phú Thủy (phường đảm trách Cụm trưởng Cụm thi số 9) đánh giá cao vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở giỏi của 11 xã, phường phía Đông tỉnh. Ông nhấn mạnh: “Trong thời gian qua, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở trên địa bàn tỉnh nói chung, Cụm thi số 9 nói riêng đã từng bước khẳng định vai trò lực lượng nòng cốt hỗ trợ chính quyền địa phương, lực lượng Công an trong công tác nắm tình hình, tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật, hòa giải các mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư; tham gia giữ gìn ANTT, phòng cháy chữa cháy, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hỗ trợ công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội”.

Lực lượng bảo vệ ANTT cơ sở cùng Công an phường Phú Thủy hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” (tháng 6) trên địa bàn

Trong khi đó, hơn 1 năm triển khai Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, nhiều mô hình, cách làm hiệu quả phát huy tác dụng, nhiều vụ việc liên quan đến ANTT khu vực phía Đông tỉnh được phát hiện, cung cấp thông tin kịp thời cho lực lượng công an xã, phường, góp phần giữ vững sự ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay từ địa bàn cơ sở, góp phần ổn định phát triển kinh tế, xã hội các địa phương.

Trong diễn biến liên quan, thông qua hội thi trên, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở các địa phương giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, trao đổi kiến thức pháp luật, kỹ năng xử lý tình huống thực tiễn, phối hợp công an địa bàn; cũng như kỹ năng tuyên truyền, vận động quần chúng của những “cánh tay nối dài” hỗ trợ chính quyền địa phương từ cơ sở.