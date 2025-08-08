Nông nghiệp - Nông thôn Cao Nguyên Xanh - thương hiệu catleya lớn đất B’Lao Bảo Lộc - vùng đất nơi những cây hoa lan toả hương, khoe sắc, nơi hàng triệu cành hoa lan các giống đang bung nở. Trong số những màu lan ấy, có một trang trại đã xây dựng thương hiệu thành công với dòng catleya - cát lan.

Đam mê dòng lan catleya sặc sỡ

“Lan catleya có đặc điểm là dễ trồng, dễ chăm và hoa rất to, đẹp, nhiều màu sắc sặc sỡ. Người chơi lan phổ thông ưa chuộng loài lan này chính bởi màu sắc đa dạng của cây lan”, bà Đào Thị Thanh Dung - chủ vườn lan Cao Nguyên Xanh chia sẻ. Bà Dung và chồng - ông Hoàng Thái Hà đã có 20 năm trồng lan các loại trước khi chuyển hẳn sang chuyên canh catleya.

“Ngày xưa, vườn lan của gia đình đa dạng các loài lan khác nhau, lan rừng, catleya... Nhưng tới năm 2018, nhận thấy xu thế của thị trường cũng như chia sẻ thông tin trong cộng đồng người trồng lan Bảo Lộc, Cao Nguyên Xanh đã chuyển sang chuyên canh catleya. Chúng tôi hy vọng xây dựng được trại giống catleya đa dạng, phục vụ mọi nhu cầu của khách hàng về dòng lan xinh đẹp này”, bà Dung nhắc lại. Và, việc chọn chuyên canh một loài lan đã giúp Cao Nguyên Xanh phát triển theo đúng hướng đi. Hiện, vườn đã trở thành trại giống catleya lớn của đất lan Bảo Lộc.

“Cao Nguyên Xanh nhập giống từ các nước nổi tiếng về catleya như: Đài Loan, Thái Lan. Mang về trang trại, chúng tôi trồng thử nghiệm, đồng thời chuẩn hóa quy trình canh tác, đánh giá khả năng ra hoa, màu sắc cũng như độ thích ứng với Việt Nam. Hiện, trang trại đã có trên 200 giống catleya khác nhau, mỗi năm sản xuất 200 ngàn cây lan giống. Điều đặc biệt, Cao Nguyên Xanh chỉ cung cấp giống cho các nhà vườn lớn, các đối tác phân phối chứ không bán lẻ. Chúng tôi hi vọng tạo dựng vị thế nhà vườn chuyên nhập và nhân giống catleya lớn của Việt Nam”, bà Đào Thị Thanh Dung tự hào chia sẻ. Quy trình nhập - nhân giống bằng nuôi cấy mô, tách chiết nhân giống lan catleya số lượng lớn của Cao Nguyên Xanh đã giúp trang trại có chỗ đứng trong làng lan Việt.

Bảng mã số trùng khớp với cây lan thực tế.

Quản lý lan chặt chẽ qua hệ thống giám sát

Với một trang trại lớn, với hàng trăm giống lan khác nhau, hàng trăm màu, việc quản lý vườn lan khoa học, đảm bảo không nhầm lẫn là yêu cầu bắt buộc. Bà Dung nhớ lại: “Khi nhập lan về Việt Nam, lô nào cũng có mã số. Nhưng cây catleya khi chưa ra hoa thì rất giống nhau, muốn kiểm tra màu hoa, dáng hoa, khách hàng phải tìm kiếm trên mạng. Để quản lý rõ ràng, tránh nhầm lẫn cũng như để khách hàng lựa chọn được chính xác, chúng tôi đã in hàng trăm bảng chỉ thị cắm trên đầu các lô cây. Trên bảng có hình bông lan đang nở, giống, xuất xứ..., đảm bảo khách hàng chỉ cần nhìn là nắm được đầy đủ thông tin. Tôi nhận thấy, việc quản lý lan qua hệ thống mã số, bảng mô tả giúp nhà vườn cũng như khách hàng rất thuận lợi và hiệu quả”.

Cao Nguyên Xanh chuyên cung cấp giống lan catleya, đây cũng là một hướng đi nhằm góp phần xây dựng cộng đồng người trồng lan của đất B’Lao. Ông Hoàng Thái Hà - chồng bà Dung là thành viên tích cực của Hội Hoa lan Bảo Lộc. Ông chia sẻ, khi chuyên canh một loài lan, nhà vườn canh tác tốt hơn, chuyên sâu hơn, phục vụ khách hàng tốt hơn, đồng thời, không cạnh tranh với các nhà vườn khác. Ngược lại, ông là một người kết nối tích cực, đưa khách yêu lan đến với các vườn lan đa dạng khắp nơi. Mục tiêu của ông cũng như đông đảo người yêu lan là xây dựng được một cộng đồng trồng lan - yêu lan bền vững.

Bà Hoàng Thị Xuyên - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 3 Bảo Lộc đánh giá, vườn lan Cao Nguyên Xanh là một địa chỉ rất quen thuộc của người yêu hoa lan trên địa bàn cũng như các tỉnh bạn. Gia đình bà Dung, ông Hà là những nông dân sản xuất giỏi, thu nhập cao, là hạt nhân xây dựng thương hiệu lan Bảo Lộc. Hướng đi sản xuất chuyên canh, áp dụng quản lý số của Cao Nguyên Xanh cũng là mô hình được Phường 3 mong muốn nhân rộng cho các nông hộ trên địa bàn, hướng tới canh tác bền vững.