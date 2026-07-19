Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương chậm tiến độ: Bộ Xây dựng yêu cầu đẩy nhanh thi công Dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương gần 18.000 tỷ đồng chậm tiến độ do vướng mặt bằng và vốn. Bộ Xây dựng yêu cầu hoàn tất bàn giao mặt bằng sạch trước tháng 9/2026.

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện yêu cầu tỉnh Lâm Đồng và các đơn vị liên quan khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương. Đây là dự án hạ tầng giao thông trọng điểm theo phương thức đối tác công - tư (PPP), đóng vai trò chiến lược trong việc kết nối vùng Đông Nam Bộ với Tây Nguyên.

Nguyên nhân dự án gần 18.000 tỷ đồng chậm tiến độ

Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, mặc dù địa phương đã có nhiều nỗ lực nhưng tiến độ triển khai thực tế vẫn chưa đạt yêu cầu. Hiện tại, dự án Bảo Lộc - Liên Khương mới chỉ bàn giao được khoảng 68% mặt bằng. Bên cạnh đó, các thủ tục quan trọng về khảo sát, thiết kế kỹ thuật và huy động vốn vẫn đang trong tình trạng dở dang.

Đáng chú ý, nhà đầu tư vẫn chưa ký kết được hợp đồng tín dụng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn lực tài chính thực hiện công trình. Điều này dẫn đến việc triển khai thi công trên thực địa bị gián đoạn và chưa thể thực hiện đồng loạt.

Thi công cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương. Ảnh: Nguyễn Nghĩa

Chỉ đạo nóng về mặt bằng và vật liệu xây dựng

Để đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng yêu cầu tỉnh Lâm Đồng tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng sạch trước tháng 9/2026. Song song đó, địa phương cần đẩy nhanh quy trình cấp phép và gia hạn các mỏ vật liệu xây dựng phục vụ dự án.

Bộ cũng lưu ý tỉnh cần tăng cường kiểm soát giá vật liệu xây dựng trên thị trường, kịp thời công bố chỉ số giá xây dựng theo quy định để tránh tình trạng đầu cơ, đẩy giá gây khó khăn cho nhà thầu.

Yêu cầu đối với nhà đầu tư

Về phía các nhà đầu tư, Bộ Xây dựng yêu cầu phải hoàn tất công tác lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng ngay trong tháng 7/2026. Các đơn vị phải xây dựng kế hoạch thi công và giải ngân chi tiết theo từng tuần, từng tháng để cơ quan chức năng dễ dàng giám sát.

Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương giai đoạn 1 đã được khởi công. Ảnh minh họa

Thông số kỹ thuật và lợi ích kinh tế của dự án

Dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư 17.718 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước hỗ trợ khoảng 7.761 tỷ đồng, phần còn lại do các nhà đầu tư huy động từ nguồn vốn chủ sở hữu và vốn vay.

Thông tin dự án Chi tiết Tổng mức đầu tư 17.718 tỷ đồng Hình thức đầu tư Đối tác công - tư (PPP) Thời gian thi công dự kiến 30 tháng Thời điểm đưa vào khai thác Quý IV/2027

Khi hoàn thiện, tuyến đường này sẽ khép kín trục cao tốc Dầu Giây - Liên Khương dài hơn 200km. Lợi ích lớn nhất là rút ngắn thời gian di chuyển từ TP.HCM đi Đà Lạt từ 6 giờ xuống còn khoảng 3 giờ, đồng thời giảm tải áp lực giao thông cho Quốc lộ 20 và kết nối trực tiếp với Cảng hàng không quốc tế Liên Khương.

Lưu ý: Thông tin dự án có thể thay đổi theo các điều chỉnh quy hoạch và tiến độ thực tế của chủ đầu tư.