Cao tốc Cam Lộ - La Sơn: Đề xuất xây cầu vượt trăm tỷ tại nút giao cửa ngõ TP. Huế UBND TP. Huế đề xuất bổ sung cầu vượt hơn 96 tỷ đồng tại nút giao giữa cao tốc Cam Lộ - La Sơn và tuyến tránh thành phố nhằm xóa điểm đen tai nạn và bảo tồn di tích lịch sử.

Một nút giao trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn đang được đề xuất đầu tư thêm cầu vượt với kinh phí gần 100 tỷ đồng. Hạng mục này được xem là giải pháp cấp thiết nhằm xử lý điểm xung đột giao thông tại cửa ngõ phía Bắc TP. Huế, đồng thời điều chỉnh phương án kỹ thuật để bảo tồn 6 lô cốt lịch sử vừa được phát hiện trong quá trình thi công.

Xử lý nút giao tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng

UBND TP. Huế đã có văn bản gửi Bộ Xây dựng đề nghị rà soát, điều chỉnh phương án thiết kế nút giao giữa đường dẫn vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn với tuyến tránh TP. Huế tại Km72+370 (nút giao tỉnh lộ 12B). Điểm nhấn của đề xuất này là việc bổ sung một cầu vượt nhằm tách dòng phương tiện, giải quyết triệt để các điểm giao cắt trực tiếp.

Vị trí đề xuất xây cầu vượt đường tránh TP Huế dẫn vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Ảnh: Báo Xây Dựng

Theo đánh giá kỹ thuật từ Sở Xây dựng TP. Huế, nút giao hiện hữu nằm trên đỉnh một đoạn đường cong, gây hạn chế tầm nhìn cho các tài xế. Ngoài ra, tuyến tránh TP. Huế có lưu lượng xe tải trọng lớn di chuyển liên tục, kết hợp với độ dốc cao của đường Văn Thánh nối vào nút giao đã tạo ra tổ hợp nguy hiểm. Thống kê từ Ban An toàn giao thông địa phương cho thấy, từ năm 2024 đến giữa năm 2026, khu vực này đã xảy ra 4 vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, gây thương vong về người.

Điều chỉnh thiết kế để bảo tồn di tích lô cốt tại đồi Xước Dũ

Bên cạnh mục tiêu an toàn giao thông, việc bổ sung cầu vượt còn gắn liền với yêu cầu bảo tồn di sản. Trong quá trình san gạt đồi Xước Dũ để thi công theo thiết kế cũ, đơn vị thi công đã phát hiện 6 lô cốt quân sự có giá trị lịch sử. Để giữ lại các công trình này, chủ đầu tư và đơn vị tư vấn đã phải rà soát và thay đổi hoàn toàn phương án tiếp cận mặt bằng.

Khu vực đồi Xước Dũ trước khi bị san ủi để thi công, cũng là nơi phát hiện 6 lô cốt. Ảnh: Võ Thạnh/ Báo VnExpress

Ông Chu Văn Long, Giám đốc điều hành Ban Quản lý dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn, cho biết phương án mới sẽ đưa tuyến đường dẫn xuống phía chân đồi thay vì đi xuyên qua khu vực có lô cốt. Hệ thống taluy dương cũng được tính toán lại để đảm bảo ổn định mái dốc, tránh sạt lở. Cầu vượt bổ sung với tổng mức đầu tư hơn 96 tỷ đồng sẽ giúp các dòng phương tiện lưu thông theo hướng chính không còn giao cắt với tuyến tránh, nâng cao hiệu suất khai thác toàn tuyến.

Mảnh ghép trong dự án mở rộng cao tốc 6.400 tỷ đồng

Dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn có tổng chiều dài gần 99km, là trục giao thông huyết mạch kết nối tỉnh Quảng Trị và TP. Huế. Dự án được khởi công vào cuối năm 2025 với tổng mức đầu tư hơn 6.400 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư.

Việc xây dựng cầu vượt tại nút giao sẽ giúp giảm tình trạng ùn tắc và tai nạn. Ảnh minh họa

Theo quy hoạch chi tiết, tuyến đường sẽ được nâng cấp từ 2 làn xe lên 4 làn xe hoàn chỉnh, nền đường rộng từ 22m đến 23,25m. Các hạng mục bổ sung bao gồm:

Hoàn thiện hệ thống cầu và nút giao khác mức.

Lắp đặt hệ thống thu phí điện tử không dừng (ETC).

Triển khai hệ thống giao thông thông minh (ITS) và trung tâm điều hành.

Xây dựng các trạm dừng nghỉ và kiểm soát tải trọng.

Việc nâng cấp và bổ sung các hạng mục kỹ thuật như cầu vượt tại nút giao TP. Huế dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2026. Đây được kỳ vọng là giải pháp then chốt để giải tỏa áp lực vận tải đang tăng nhanh trên hành lang kinh tế Bắc - Nam khu vực miền Trung.

Lưu ý: Thông tin dự án có thể thay đổi theo các quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch cuối cùng từ cơ quan chức năng.