Cao tốc Cam Lộ - La Sơn tạm dừng khai thác ban đêm để thi công mở rộng Từ ngày 10/7, tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn sẽ tạm dừng lưu thông trong khung giờ từ 17h đến 5h sáng hàng ngày nhằm phục vụ thi công nâng cấp lên 4 làn xe. Biện pháp này giúp bảo đảm an toàn giao thông khi dự án bước vào giai đoạn thi công cao điểm.

Bắt đầu từ ngày 10/7, tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn sẽ chính thức tạm dừng khai thác trong khung giờ từ 17h hôm trước đến 5h sáng hôm sau. Đây là quyết định từ Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh nhằm phục vụ giai đoạn thi công cao điểm của dự án mở rộng, đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối cho phương tiện và lực lượng công nhân trên công trường.

Lý do tạm dừng lưu thông vào ban đêm

Theo Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, các nhà thầu hiện đang tập trung triển khai đồng loạt nhiều hạng mục quan trọng trên toàn tuyến như tháo dỡ biển báo, hộ lan tôn sóng, mở rộng nền đường và mặt đường hai bên. Việc thi công khiến phạm vi lưu thông bị thu hẹp đáng kể, không còn đáp ứng các tiêu chuẩn khai thác an toàn của đường cao tốc.

Đặc biệt vào ban đêm, khi tầm nhìn hạn chế, việc vừa tổ chức thi công vừa cho phép phương tiện di chuyển tốc độ cao tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất lớn. Dù lưu lượng xe về đêm không quá cao, nhưng tính chất nguy hiểm của các đoạn tuyến đang đào đắp nền đường yêu cầu phải có biện pháp ngăn đường để bảo đảm an toàn.

Tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn sẽ tạm dừng khai thác vào ban đêm. Nguồn ảnh: Báo VnExpress

Quy định tạm dừng lưu thông này sẽ kéo dài từ ngày 10/7 cho đến khi có thông báo mới, ngoại trừ các phương tiện phục vụ trực tiếp cho công tác thi công dự án. Phương án này cũng đã được sự đồng thuận từ Cục Cảnh sát giao thông (C08) nhằm hạn chế tối đa rủi ro trong giai đoạn thi công then chốt.

Lộ trình phân luồng và điều tiết giao thông

Để giảm thiểu ảnh hưởng đến hành trình của người dân và doanh nghiệp vận tải, Ban Quản lý dự án đã phối hợp với các cơ quan chức năng thiết lập lộ trình điều tiết giao thông. Trong khung giờ tạm đóng cao tốc, các phương tiện sẽ được hướng dẫn chuyển hướng qua các tuyến đường thay thế bao gồm:

Quốc lộ 9 và Quốc lộ 15D.

Tỉnh lộ 9B và Quốc lộ 49.

Tuyến tránh TP. Huế và tỉnh lộ 14B.

Cơ quan quản lý khuyến cáo các chủ phương tiện và doanh nghiệp vận tải cần chủ động cập nhật lộ trình, sắp xếp thời gian di chuyển phù hợp để tránh ùn tắc tại các điểm giao cắt hoặc ảnh hưởng đến tiến độ giao nhận hàng hóa.

Nâng cấp "nút thắt" hạ tầng miền Trung lên 4 làn xe

Việc tạm dừng khai thác ban đêm là bước đi cần thiết để đẩy nhanh tiến độ dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Với chiều dài gần 99km, tuyến đường này đóng vai trò huyết mạch kết nối tỉnh Quảng Trị với TP. Huế, nối tiếp từ cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ đến cao tốc La Sơn - Hòa Liên.

Việc tạm dừng khai thác nhằm đẩy nhanh quá trình nâng cấp và mở rộng đoạn tuyến cao tốc này. Nguồn ảnh: VOV.vn

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 6.400 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026. Sau khi nâng cấp, tuyến đường sẽ đạt quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh với nền đường rộng từ 22m đến 23,25m. Bên cạnh việc mở rộng mặt đường, dự án còn đầu tư đồng bộ hệ thống cầu, nút giao, trạm thu phí điện tử không dừng (ETC), hệ thống giao thông thông minh (ITS) và các trạm dừng nghỉ theo tiêu chuẩn hiện đại.

Trước đây, đoạn Cam Lộ - La Sơn chỉ được đầu tư phân kỳ 2 làn xe, tạo thành "nút thắt" cổ chai trên trục cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Việc hoàn thiện quy mô 4 làn xe không chỉ nâng cao năng lực thông hành, bảo đảm an toàn giao thông mà còn tạo động lực liên kết vùng mạnh mẽ cho các địa phương miền Trung.

Lưu ý: Thông tin dự án và phương án phân luồng có thể thay đổi theo điều chỉnh quy hoạch và thực tế thi công của chủ đầu tư.