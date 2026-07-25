Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Gói thầu 1.363 tỷ đồng đề xuất gia hạn tiến độ VEC đề xuất gia hạn gói thầu A3 cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đến ngày 2/9/2026 do địa chất nền đất yếu cần chờ lún và tình trạng khan hiếm vật liệu thi công.

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã gửi văn bản đề nghị Bộ Xây dựng xem xét chấp thuận gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu A3 thuộc dự án xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Theo đề xuất, mốc hoàn thành gói thầu này được kiến nghị điều chỉnh đến ngày 2/9/2026, tức kéo dài thêm 64 ngày so với mốc tiến độ đã được Bộ Xây dựng phê duyệt trước đó là ngày 30/6/2026.

Gói thầu xây lắp A3 có phạm vi thi công từ Km99+500 đến Km110+100 thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ngãi với tổng giá trị hợp đồng đạt 1.363 tỷ đồng. Việc kiến nghị lùi thời hạn hoàn thành xuất phát từ cả các yếu tố kỹ thuật địa chất, nguồn cung vật liệu địa phương lẫn biến động chi phí đầu vào trong giai đoạn thi công.

Nền đất yếu kéo dài thời gian gia tải và áp lực nguồn vật liệu

VEC cho biết lý do kỹ thuật quan trọng nhất đến từ điều kiện địa chất phức tạp tại khu vực nút giao Dung Quất. Kết quả quan trắc thực tế tại hiện trường do đơn vị thi công thực hiện và được tư vấn giám sát xác nhận cho thấy nền đất yếu ở một số vị trí tiếp tục xảy ra hiện tượng lún, chưa đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật để tiến hành dỡ tải. Nhằm bảo đảm kết cấu công trình và tuổi thọ vận hành sau khi đưa vào khai thác, dự án cần thêm khoảng thời gian chờ lún bắt buộc từ 78 đến 127 ngày.

Gói thầu A3 dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đối diện nhiều khó khăn. Ảnh minh họa

Bên cạnh thách thức về mặt địa chất, nguồn cung ứng vật liệu xây dựng tại tỉnh Quảng Ngãi cũng gặp nhiều khó khăn. Do trên địa bàn đang triển khai đồng loạt nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn, thị trường địa phương xuất hiện tình trạng khan hiếm đất đắp, cấp phối đá dăm và các loại đá phục vụ sản xuất bê tông nhựa. Một số mỏ vật liệu từng cung cấp cho dự án đã hết trữ lượng hoặc hết hạn cấp phép, trong khi quy trình gia hạn và cấp mới mỏ kéo dài. Thêm vào đó, nguồn đá đạt chuẩn kỹ thuật dùng cho bê tông nhựa trong khu vực tương đối hạn chế, khiến tiến độ cung ứng vật tư bị gián đoạn.

Khủng hoảng giá nguyên liệu và cam kết mốc tiến độ toàn dự án

Ngoài các nguyên nhân khách quan, dự án còn chịu tác động từ biến động thị trường. Trong giai đoạn tháng 3 và tháng 4/2026, những căng thẳng địa chính trị quốc tế tại khu vực Trung Đông đã khiến giá nhiều mặt hàng nguyên vật liệu xây dựng tăng cao. Tình trạng này buộc nhà thầu có thời điểm phải giãn tiến độ thi công để chờ thị trường điều chỉnh về mức giá ổn định hơn.

Về tình hình thực hiện hiện tại, gói thầu A3 đã cơ bản hoàn thành toàn bộ phần nền đường, bao gồm công tác xử lý nền đất yếu bằng phương pháp đắp gia tải. Đơn vị thi công đang tập trung triển khai các hạng mục còn lại như hoàn thiện kết cấu mặt đường, lắp đặt hệ thống điện và công trình an toàn giao thông.

VEC khẳng định việc điều chỉnh mốc thời gian của gói thầu A3 đến ngày 2/9/2026 không ảnh hưởng đến tiến độ tổng thể của toàn bộ dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (dự kiến hoàn thành trong quý II/2027). Việc gia hạn này cũng không làm thay đổi mục tiêu đầu tư, không phát sinh chi phí và không vượt tổng mức đầu tư đã phê duyệt.