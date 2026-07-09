Cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn chậm tiến độ gói thầu công nghệ sau 3 tháng thông xe Ban Quản lý dự án 85 yêu cầu liên danh nhà thầu khẩn trương hoàn thiện hệ thống giao thông thông minh (ITS) và thu phí không dừng (ETC) trên tuyến cao tốc 12.400 tỷ đồng để kịp tiến độ vận hành.

Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) vừa có văn bản yêu cầu liên danh nhà thầu Gói thầu số 32 khẩn trương huy động nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống giao thông thông minh (ITS), thu phí điện tử không dừng (ETC) và các hạng mục công nghệ trên tuyến cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn.

Dù chủ đầu tư đã nhiều lần chỉ đạo và đôn đốc, tiến độ triển khai gói thầu công nghệ hiện vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Việc chậm trễ này ảnh hưởng trực tiếp đến công tác chạy thử, vận hành và kế hoạch tổ chức thu phí của toàn dự án cao tốc có tổng mức đầu tư hơn 12.400 tỷ đồng.

Một đoạn cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn. Ảnh: Đức Nhật

Nhiều hạng mục kỹ thuật quan trọng chưa hoàn thiện

Qua kiểm tra hiện trường, Ban Quản lý dự án 85 ghi nhận nhiều hạng mục quan trọng đang chậm so với kế hoạch đề ra. Cụ thể, việc kéo cáp quang mới chỉ hoàn thành trên tuyến chính, chưa thực hiện kết nối từ các nút giao về Trung tâm điều hành giao thông (TMC) và nhà điều hành tại khu vực Phù Mỹ, tỉnh Gia Lai.

Hệ thống thu phí điện tử không dừng (ETC) cũng ghi nhận sự chậm trễ đáng kể. Các thiết bị như đầu đọc RFID, ăng ten, camera, cảm biến và thiết bị tại cabin thu phí vẫn chưa được lắp đặt đồng bộ hoặc chưa tập kết đầy đủ về công trường. Ngoài ra, hệ thống kiểm soát tải trọng xe (cân xe) hiện vẫn chưa được triển khai thi công.

Các hạng mục hỗ trợ giám sát và điều tiết giao thông khác như camera giám sát, thiết bị phát hiện sự cố, thiết bị trên cột CCTV và giá long môn cũng đang trong tình trạng thi công chưa đồng bộ, gây khó khăn cho việc hoàn thiện hạ tầng công nghệ toàn tuyến.

Áp đặt thời hạn hoàn thành trong tháng 7/2026

Để đảm bảo tiến độ vận hành, Ban Quản lý dự án 85 đã đưa ra các mốc thời gian cụ thể buộc nhà thầu phải tuân thủ:

Trước ngày 09/07 : Hoàn thành việc kéo cáp từ các nút giao về trung tâm điều hành.

: Hoàn thành việc kéo cáp từ các nút giao về trung tâm điều hành. Chậm nhất ngày 10/07 : Đưa toàn bộ thiết bị chính về công trường.

: Đưa toàn bộ thiết bị chính về công trường. Trước ngày 20/07 : Hoàn thành lắp đặt hệ thống thu phí điện tử không dừng (ETC), bảng thông tin điện tử (VMS), biển điều khiển làn xe (LCS) và camera giám sát trên giá long môn.

: Hoàn thành lắp đặt hệ thống thu phí điện tử không dừng (ETC), bảng thông tin điện tử (VMS), biển điều khiển làn xe (LCS) và camera giám sát trên giá long môn. Trước ngày 25/07: Hoàn tất hệ thống kiểm soát tải trọng xe.

Ban Quản lý dự án 85 yêu cầu liên danh nhà thầu khẩn trương tăng tốc triển khai các hạng mục chưa hoàn thiện. Ảnh: Internet

Tổng quan dự án cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn

Cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn là dự án thành phần quan trọng thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Tuyến có chiều dài khoảng 70,1km, đi qua địa bàn tỉnh Gia Lai (theo điều chỉnh địa giới hành chính mới nhất). Dự án đã chính thức thông xe từ tháng 04/2026 nhưng hiện vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện các hạng mục phụ trợ và công nghệ quản lý.

Dự án bao gồm hai gói thầu xây lắp chính:

Gói thầu 11-XL : Đoạn từ Km0+000 đến Km23+500, do Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn thực hiện.

: Đoạn từ Km0+000 đến Km23+500, do Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn thực hiện. Gói thầu 12-XL: Đoạn từ Km23+500 đến Km70+091, do liên danh Tập đoàn Sơn Hải, Tập đoàn Phúc Lộc, Cienco 8, Tập đoàn Trường Thịnh và Công ty CP 471 thi công.

Đáng chú ý, trước khi thông xe, Tập đoàn Sơn Hải từng đề xuất lắp đặt bảng thông báo bảo hành công trình trong 10 năm. Tuy nhiên, vào tháng 05/2026, Bộ Xây dựng đã không thông qua đề xuất kéo dài thời gian bảo hành lên 10 năm cũng như việc cắm biển thông tin bảo hành riêng của doanh nghiệp này trên tuyến cao tốc.

Thông tin về tiến độ vận hành và mức phí chính thức sẽ được cập nhật sau khi các hạng mục công nghệ hoàn tất nghiệm thu.