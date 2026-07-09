Cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột: Bộ Xây dựng ra công điện hỏa tốc vì chậm tiến độ Dự án thành phần 2 cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột hiện chậm 8,15% so với kế hoạch. Bộ Xây dựng yêu cầu thi công '3 ca, 4 kíp' để kịp thông xe kỹ thuật vào ngày 2/9/2026.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa ký công điện hỏa tốc gửi Cục Đường bộ Việt Nam, Ban Quản lý dự án Đường sắt và các nhà thầu, yêu cầu tập trung mọi nguồn lực để bù đắp tiến độ tại dự án thành phần 2 thuộc cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột. Đây là động thái quyết liệt nhằm đảm bảo mục tiêu thông xe kỹ thuật toàn tuyến vào dịp Quốc khánh năm 2026 và đưa vào khai thác chính thức trước ngày 31/12/2026.

Nguy cơ lỡ hẹn mục tiêu thông xe kỹ thuật

Theo báo cáo từ Cục Đường bộ Việt Nam, dự án thành phần 2 hiện mới đạt khoảng 70,62% giá trị hợp đồng. Đáng chú ý, trong hơn một tháng qua, sản lượng thi công chỉ tăng thêm 3,62%, khiến dự án chậm khoảng 8,15% so với kế hoạch đề ra. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của dự án cũng đang ở mức thấp, chỉ khoảng 25,7%, thấp hơn mức bình quân chung của cả nước.

Bộ Xây dựng đánh giá, mặc dù đã có nhiều văn bản chỉ đạo và đôn đốc, nhưng tiến độ trên công trường vẫn chưa có chuyển biến rõ nét. Một số nhà thầu chưa huy động đủ nhân lực, thiết bị theo cam kết, đặc biệt là tại các hạng mục thuộc "đường găng" quyết định tiến độ toàn dự án.

Tập trung xử lý các hạng mục trọng yếu

Trong công điện, Bộ trưởng yêu cầu Ban Quản lý dự án Đường sắt phải tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các đơn vị để xảy ra tình trạng chậm trễ. Các nhà thầu được yêu cầu điều chỉnh phương án thi công, triển khai chế độ "3 ca, 4 kíp" để đẩy nhanh khối lượng công việc tại các vị trí xung yếu.

Cụ thể, hầm Phượng Hoàng và cầu Cư San 9 được xác định là hai công trình ưu tiên hàng đầu. Riêng công tác đúc dầm cầu Cư San 9 phải hoàn tất trước ngày 15/7/2026 để đảm bảo tính kết nối của phân đoạn.

Hạng mục hầm Phượng Hoàng hiện là đường găng tiến độ của Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột. Ảnh: Báo Đầu tư

Bên cạnh đó, các hạng mục như cầu tại Km44+875 và Km62+525 cũng đang được giám sát chặt chẽ. Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị phải chủ động nguồn vật liệu, đặc biệt là nguồn đá phục vụ sản xuất bê tông nhựa, phải đảm bảo hoàn thành trước ngày 31/7/2026 để không làm gián đoạn việc thảm nhựa mặt đường.

Thách thức về nguồn lực và vật liệu

Phân tích về nguyên nhân chậm trễ, các đơn vị thực hiện cho biết dự án đang gặp khó khăn do thiếu hụt nguồn cung đá xây dựng, giá nhiên liệu biến động tăng và tình trạng khan hiếm nhân công tại địa phương. Ngoài ra, việc khắc phục các hư hỏng sau mùa mưa bão năm 2025 tại một số gói thầu vẫn diễn ra chậm chạp, gây ảnh hưởng đến mặt bằng thi công tổng thể.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh nhấn mạnh, việc giải ngân vốn đầu tư công là tiêu chí quan trọng để đánh giá cán bộ. Ban Quản lý dự án cần phối hợp chặt chẽ với tư vấn giám sát để quản lý chất lượng công trình, tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí hay sai phạm pháp luật trong quá trình tăng tốc thi công.

Một đoạn cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột. Ảnh: Báo Thanh Niên

Tầm quan trọng của trục hành lang Đông - Tây

Cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột có tổng chiều dài 117,5km, với tổng mức đầu tư khoảng 21.935 tỷ đồng. Dự án đi qua địa phận tỉnh Khánh Hòa (32,7km) và tỉnh Đắk Lắk (84,8km). Trong đó, dự án thành phần 2 dài 37,5km, nối từ khu vực Ninh Hòa, Khánh Hòa đến Ea Kar, Đắk Lắk.

Khi hoàn thành, đây sẽ là tuyến cao tốc kết nối "rừng - biển" đầu tiên của Việt Nam, rút ngắn thời gian di chuyển giữa Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ. Tuyến đường không chỉ đóng vai trò quan trọng về an ninh quốc phòng mà còn mở ra không gian phát triển kinh tế, logistics và du lịch cho toàn khu vực trọng điểm phía Nam.

Thông tin dự án có thể thay đổi theo điều chỉnh quy hoạch của cơ quan chức năng.