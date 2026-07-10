Cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột: Dự án thành phần 2 chậm tiến độ 8,15% Bộ Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án Đường sắt khẩn trương bù lại khối lượng thi công đã chậm tại hầm Phượng Hoàng để kịp thông xe kỹ thuật trước ngày 2/9/2026.

Tiến độ tổng thể Dự án thành phần 2 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 hiện đang chậm 8,15% so với kế hoạch. Đây là thông tin vừa được Bộ Xây dựng nhấn mạnh trong văn bản đôn đốc nhằm đảm bảo mục tiêu thông xe kỹ thuật toàn tuyến trước ngày 2/9/2026.

Nhiều hạng mục trọng yếu chưa đạt kỳ vọng

Theo báo cáo từ Cục Đường bộ Việt Nam, Dự án thành phần 2 mới hoàn thành khoảng 70,62% giá trị hợp đồng. Đáng chú ý, trong hơn một tháng qua, sản lượng thi công chỉ tăng thêm 3,62%, tương đương khoảng 307 tỷ đồng. Sự chậm trễ này tập trung tại các hạng mục mang tính quyết định, hay còn gọi là "đường găng" của dự án.

Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đang được tập trung triển khai để kịp tiến độ đề ra.

Cụ thể, các hạng mục như hầm Phượng Hoàng, cầu Cư San 9, cầu tại Km44+875 và Km62+525 vẫn chưa có chuyển biến tích cực dù đã được đôn đốc nhiều lần. Việc xử lý kỹ thuật hiện trường tại các vị trí này còn chậm, tiềm ẩn nguy cơ không kịp mốc thời gian đưa vào khai thác toàn tuyến trước ngày 31/12/2026.

Hạng mục hầm Phượng Hoàng hiện là điểm nghẽn chính về tiến độ của Dự án thành phần 2.

Nguyên nhân và giải pháp khắc phục

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng chậm tiến độ được xác định là do thiếu nguồn đá phục vụ sản xuất bê tông nhựa, giá nhiên liệu biến động và thiếu hụt nhân công cục bộ. Một số nhà thầu vẫn chưa huy động đầy đủ máy móc, thiết bị và nguồn lực tài chính như đã cam kết trong hợp đồng.

Để khắc phục, Bộ Xây dựng yêu cầu Giám đốc Ban Quản lý dự án Đường sắt tổ chức họp kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các đơn vị và nhà thầu liên quan. Các đơn vị thi công phải lập lại kế hoạch chi tiết, đưa ra các mốc thời gian cụ thể về huy động vật tư, nhân lực và có phương án dự phòng để bù lại khối lượng đã chậm.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý dự án cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để tìm kiếm nguồn vật liệu đá, hoàn thành trước ngày 31/7/2026. Đồng thời, công tác khảo sát địa chất tại các vị trí mái ta luy đào sâu, đắp cao phải được thực hiện kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn công trình, tránh rủi ro sạt trượt.

Tầm quan trọng của tuyến cao tốc "rừng - biển"

Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột có tổng chiều dài 117,5km, quy mô 4 làn xe với tổng mức đầu tư 21.935 tỷ đồng. Tuyến đường đi qua Tỉnh Khánh Hòa (khoảng 32,7km) và Tỉnh Đắk Lắk (khoảng 84,8km). Dự án được chia làm 3 thành phần, trong đó Dự án thành phần 2 có nguồn vốn lớn nhất với 9.818 tỷ đồng.

Khi hoàn thành đồng bộ vào năm 2027, tuyến cao tốc này sẽ rút ngắn quãng đường kết nối giữa hai địa phương từ gần 200km xuống còn khoảng 117km. Đây được kỳ vọng là tuyến cao tốc kết nối vùng Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, mở ra không gian phát triển mới về logistics và du lịch cho khu vực.

Cảnh báo: Thông tin tiến độ và kế hoạch thi công có thể thay đổi dựa trên điều chỉnh quy hoạch thực tế và điều kiện thi công tại hiện trường. Các đơn vị liên quan cần theo dõi sát sao chỉ đạo từ cơ quan quản lý nhà nước.