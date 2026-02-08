Cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh 6.100 tỷ đồng: Đồng Tháp thống nhất nâng cấp lên 4 làn xe hoàn chỉnh Tỉnh Đồng Tháp thống nhất nâng cấp dự án cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh giai đoạn 1 lên 4 làn xe hoàn chỉnh, đồng thời kiến nghị bổ sung hệ thống đường gom dân sinh.

UBND tỉnh Đồng Tháp đã chính thức thống nhất phương án đầu tư nâng cấp dự án cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh giai đoạn 1 từ quy mô 4 làn xe hạn chế lên 4 làn xe hoàn chỉnh. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 6.120 tỷ đồng, đóng vai trò mắt xích giao thông quan trọng kết nối vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Thống nhất phương án nâng cấp lên 4 làn xe hoàn chỉnh

Dự án cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh có chiều dài khoảng 26,6km, là một phần của trục cao tốc Bắc - Nam phía tây khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Điểm đầu của tuyến đường kết nối với tuyến N2 tại xã Đốc Bình Kiều, tỉnh Đồng Tháp, trong khi điểm cuối kết nối tại nút giao An Bình (đầu cầu Cao Lãnh) thuộc phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp.

Theo phương án phân kỳ ban đầu, dự án được khởi công vào cuối năm 2024 với quy mô 4 làn xe hạn chế, nền đường rộng 17m và tốc độ thiết kế 100km/h. Quy hoạch giai đoạn hoàn chỉnh của tuyến đường đạt tiêu chuẩn 6 làn xe cao tốc.

Việc điều chỉnh nâng cấp ngay từ giai đoạn 1 lên 4 làn xe hoàn chỉnh phù hợp với định hướng của Chính phủ và Bộ Xây dựng nhằm tối ưu hóa hạ tầng giao thông, tránh việc phân kỳ đầu tư quá nhỏ hẹp gây hạn chế năng lực thông hành.

Kiến nghị bổ sung đường gom và đẩy nhanh tiến độ kết nối

Bên cạnh việc thống nhất quy mô mặt cắt ngang, UBND tỉnh Đồng Tháp đã gửi văn bản kiến nghị Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận xem xét bổ sung hệ thống đường gom dân sinh dọc toàn tuyến. Thực tế từ các tuyến cao tốc đã vận hành trong khu vực như Mỹ Thuận - Cần Thơ, Cao Lãnh - Lộ Tẻ và Cao Lãnh - An Hữu cho thấy, hệ thống đường gom chưa đồng bộ đã gây nhiều khó khăn cho sinh hoạt và vận chuyển hàng hóa của người dân địa phương.

Do đó, khi dự án tiến hành điều chỉnh chủ trương đầu tư và cơ cấu nguồn vốn, việc ưu tiên bố trí kinh phí cho đường gom dân sinh là hết sức cấp thiết. Ngoài ra, địa phương cũng yêu cầu Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận khẩn trương hoàn thành cắm mốc lộ giới để bàn giao cho chính quyền quản lý theo đúng quy định.

Đáng chú ý, dự án cao tốc Cao Lãnh - An Hữu giai đoạn 1 dự kiến sẽ hoàn thành cơ bản vào năm 2026. Để phát huy tối đa hiệu quả toàn mạng lưới, Đồng Tháp đề xuất thúc đẩy nhanh tiến độ thi công đoạn kết nối từ nút giao An Bình (Quốc lộ 30) đến nút giao cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, tạo sự liên hoàn cho hạ tầng giao thông vùng.

Động lực phát triển liên vùng cho Đồng bằng sông Cửu Long

Dự án Mỹ An - Cao Lãnh là một trong 4 tuyến cao tốc trọng điểm được tỉnh Đồng Tháp tập trung nguồn lực triển khai với mục tiêu hoàn thành trước năm 2030, bên cạnh các tuyến An Hữu - Cao Lãnh, Dinh Bà - Cao Lãnh và Đức Hòa - Mỹ An. Khi toàn bộ mạng lưới hoàn thành, địa phương sẽ có thêm khoảng 124km đường cao tốc.

Mạng lưới này sẽ kết nối trực tiếp với trục cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ. Việc nâng cấp quy mô hạ tầng kỹ thuật không chỉ giải quyết bài toán logistics, hạ giá thành vận tải cho doanh nghiệp mà còn mở ra không gian phát triển kinh tế - xã hội mới cho toàn khu vực.