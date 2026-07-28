Cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh hơn 6.100 tỷ đồng đẩy nhanh tiến độ thi công tại Đồng Tháp Dự án cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh quy mô 4 làn xe với tổng vốn đầu tư hơn 6.100 tỷ đồng đang được tập trung nhân lực và máy móc nhằm đảm bảo tiến độ hoàn thành hạ tầng giao thông Đồng Tháp.

Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh giai đoạn 1 tại tỉnh Đồng Tháp đang được các đơn vị thi công tập trung tối đa nhân lực và máy móc để đẩy nhanh tiến độ. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 6.100 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Hàn Quốc cùng vốn đối ứng trong nước, đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực vận tải cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Quy mô kỹ thuật và lộ trình kết nối dự án

Tuyến cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh có tổng chiều dài khoảng 26,6 km, là một phần của trục cao tốc Bắc - Nam phía tây Đồng bằng sông Cửu Long. Trong giai đoạn 1, dự án được đầu tư xây dựng với quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 17m và vận tốc thiết kế 100 km/h. Định hướng trong giai đoạn hoàn chỉnh, công trình sẽ tiếp tục được mở rộng lên 6 làn xe cao tốc.

Về lộ trình kết nối, điểm đầu của dự án giao với tuyến N2 thuộc xã Đốc Bình Kiều, điểm cuối kết nối tại nút giao An Bình ở đầu cầu Cao Lãnh, thuộc phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp. Công trình khi hoàn thành sẽ giúp hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông vùng, rút ngắn thời gian di chuyển và giảm chi phí vận tải giữa các tỉnh miền Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ.

Tiến độ thi công thực tế và huy động lực lượng

Theo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng), công tác giải phóng mặt bằng của dự án đến nay đã hoàn tất 100%, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức thi công đồng loạt. Đối với gói thầu xây lắp số 7 khởi công từ giữa tháng 9/2025, sau hơn 10 tháng triển khai, giá trị sản lượng đạt khoảng 778 tỷ đồng, tương đương 24% giá trị hợp đồng.

Nhằm đảm bảo tiến độ đề ra, nhà thầu đã huy động khoảng 237 máy móc, thiết bị cùng gần 270 kỹ sư và công nhân. Nhiều phương tiện chuyên dụng như máy đào, máy ủi, lu rung, hệ thống bơm cát và thiết bị xử lý nền đất yếu được tăng cường vượt số lượng ban đầu để mở rộng thêm các mũi thi công.

Xét theo từng hạng mục cụ thể, công tác cắm bấc thấm trên phần đường đã đạt gần 94% khối lượng toàn tuyến. Các công việc đắp cát nền đường, xử lý đất yếu, trải vải địa kỹ thuật và làm đường công vụ đang tiến hành đồng bộ. Đối với hạng mục cầu, 12 trong tổng số 18 cây cầu đã bắt đầu triển khai, dự kiến toàn bộ 18 cầu sẽ được thi công đồng loạt trong tháng 8/2026. Các nhà máy cấu kiện cũng đã vận hành sản xuất dầm bê tông để phục vụ lắp đặt tại công trường.

Khó khăn về nguồn vật liệu và mục tiêu hoàn thiện hạ tầng

Mặc dù công tác thi công đạt nhiều kết quả tích cực, dự án cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh giai đoạn 1 vẫn gặp khó khăn lớn về nguồn đá xây dựng do nguồn cung trên thị trường chưa ổn định và khan hiếm. Để khắc phục, chủ đầu tư đang phối hợp với các địa phương tìm kiếm nguồn vật liệu hợp pháp, đồng thời chủ động duy trì thi công bằng nguồn đá thương mại nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Bên cạnh cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đặt mục tiêu hoàn thành thêm 3 tuyến cao tốc trọng điểm trước năm 2030 bao gồm: An Hữu - Cao Lãnh, Dinh Bà - Cao Lãnh và Đức Hòa - Mỹ An. Tới khi hoàn thành các dự án này, địa phương sẽ có thêm khoảng 124 km đường cao tốc, từng bước hình thành mạng lưới giao thông kết nối liên hoàn với tuyến TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận và các khu vực lân cận, tạo động lực thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội.