Cao tốc Nha Trang - Đà Lạt: Đầu tư hơn 25.000 tỷ đồng phá thế độc đạo đèo Khánh Lê Liên danh Đèo Cả được giao nghiên cứu dự án cao tốc Nha Trang - Đà Lạt dài gần 81km, quy mô 4 làn xe. Công trình có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 25.000 tỷ đồng, giúp kết nối hai trung tâm du lịch lớn và giải quyết nguy cơ sạt lở trên Quốc lộ 27C.

UBND Tỉnh Khánh Hòa vừa chính thức chấp thuận cho liên danh Đèo Cả - Thịnh Vượng nghiên cứu, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng đoạn Nha Trang - Đà Lạt. Đây là một phần quan trọng thuộc tuyến cao tốc Nha Trang - Liên Khương, dự kiến triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP) với loại hợp đồng BOT (Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao).

Chấp thuận nghiên cứu tiền khả thi dự án trọng điểm

Theo văn bản từ UBND Tỉnh Khánh Hòa, liên danh nhà đầu tư có trách nhiệm tổ chức khảo sát và hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi trong thời hạn tối đa 6 tháng. Quá trình này phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật hiện hành về đầu tư hạ tầng.

Đáng chú ý, nhà đầu tư sẽ tự chịu toàn bộ chi phí và rủi ro trong giai đoạn nghiên cứu, lập hồ sơ. Việc xử lý chi phí chuẩn bị dự án sau này sẽ được thực hiện dựa trên các quy định của pháp luật về đầu tư PPP. UBND Tỉnh Khánh Hòa cũng đã đề nghị UBND Tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các đơn vị liên quan hỗ trợ, cung cấp thông tin để nhà đầu tư thực hiện khảo sát thuận lợi trên địa bàn.

UBND tỉnh Khánh Hòa giao liên danh Đèo Cả nghiên cứu đầu tư tuyến cao tốc Nha Trang - Đà Lạt. Ảnh minh họa

Quy mô kỹ thuật và lộ trình kết nối liên tỉnh

Tuyến cao tốc Nha Trang - Đà Lạt có tổng chiều dài dự kiến khoảng 80,8km. Theo quy hoạch, dự án được đầu tư quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, nền đường rộng từ 22m đến 24,75m. Tốc độ thiết kế của tuyến đường đạt từ 80-100km/h, đảm bảo khả năng lưu thông nhanh chóng và an toàn giữa hai vùng kinh tế trọng điểm.

Lộ trình cụ thể của tuyến cao tốc đã được hai tỉnh thống nhất như sau:

Điểm đầu: Giao với cao tốc Bắc - Nam phía Đông tại Xã Diên Thọ, Tỉnh Khánh Hòa.

Giao với cao tốc Bắc - Nam phía Đông tại Xã Diên Thọ, Tỉnh Khánh Hòa. Điểm cuối: Tại ngã ba Đarahoa, nút giao giữa Quốc lộ 27C với đường Huỳnh Tấn Phát, thuộc Phường Lâm Viên, Tỉnh Lâm Đồng.

Việc lựa chọn các điểm đầu và cuối tại những đầu mối giao thông lớn nhằm tối ưu hóa khả năng kết nối với mạng lưới đường bộ hiện hữu. Điều này không chỉ đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng mà còn thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển du lịch, kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng cho khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Một đoạn đèo Khánh Lê. Nguồn ảnh: Báo Lâm Đồng

Tổng mức đầu tư và phương án sử dụng đất

Dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2030 với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 25.058 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn vốn được phân bổ chi tiết cho nhiều hạng mục quan trọng nhằm đảm bảo tính khả thi và bền vững của công trình.

Hạng mục chi phí Giá trị dự kiến (Tỷ đồng) Xây dựng và thiết bị 18.889 Chi phí dự phòng 3.060 Quản lý dự án, tư vấn và chi phí khác 1.511 Giải phóng mặt bằng 1.171 Lãi vay trong quá trình thi công 427

Về phương án sử dụng đất, dự án cần khoảng 627ha, trong đó phần lớn là đất rừng (gần 490ha). Để hạn chế tối đa tác động đến hệ sinh thái, đơn vị lập dự án sẽ nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật tiên tiến như cầu cạn, tường chắn có cốt, hầm xuyên núi và cầu nhịp lớn. Các phương án này giúp giảm diện tích chiếm dụng đất và bảo vệ diện tích rừng đặc dụng, rừng phòng hộ tại khu vực giáp ranh hai tỉnh.

Giải quyết bài toán giao thông độc đạo qua đèo Khánh Lê

Khi hoàn thành, cao tốc Nha Trang - Đà Lạt sẽ chấm dứt tình trạng độc đạo của Quốc lộ 27C - tuyến đường duy nhất hiện nay nối liền hai thành phố du lịch. Quốc lộ 27C đi qua đèo Khánh Lê dài 33km, một trong những cung đèo hiểm trở nhất Việt Nam với nhiều khúc cua gắt và địa hình quanh co.

Thực tế cho thấy, tuyến đường hiện hữu thường xuyên đối mặt với nguy cơ sạt lở nghiêm trọng trong mùa mưa bão, gây ách tắc giao thông và tiềm ẩn rủi ro cho các phương tiện lớn. Việc hình thành tuyến cao tốc mới không chỉ rút ngắn khoảng cách mà còn cung cấp một lộ trình di chuyển an toàn, hiện đại, tạo động lực mới cho hành lang kinh tế Đông - Tây.

Thông tin dự án có thể thay đổi theo các quyết định phê duyệt quy hoạch và báo cáo nghiên cứu khả thi chính thức từ cơ quan chức năng.