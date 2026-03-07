Cao tốc Phú Yên - Đắk Lắk: Dự án 35.000 tỷ đồng khơi thông động lực Tây Nguyên Tuyến cao tốc CT.23 dài 207km kết nối từ biển đến cửa khẩu quốc tế Đắk Ruê dự kiến triển khai giai đoạn 2026-2030, tạo trục giao thương chiến lược Đông - Tây cho khu vực.

Tuyến cao tốc Phú Yên - Đắk Lắk (ký hiệu CT.23) với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 dự kiến hơn 35.000 tỷ đồng đang được tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng Tập đoàn Đèo Cả tích cực xúc tiến đầu tư. Đây được xác định là trục giao thông huyết mạch, đóng vai trò kết nối chiến lược từ khu vực duyên hải miền Trung đến vùng lõi Tây Nguyên và các cửa khẩu quốc tế.

Quy mô và phương án đầu tư cao tốc CT.23

Theo báo cáo nghiên cứu từ Tập đoàn Đèo Cả, tuyến cao tốc CT.23 có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 207km. Điểm đầu của dự án kết nối trực tiếp với cao tốc Bắc - Nam phía Đông, điểm cuối đặt tại cửa khẩu Đắk Ruê, xã Ea Bung, Đắk Lắk. Dự án không chỉ đơn thuần là một tuyến đường giao thông mà còn là hành lang kinh tế quan trọng nối liền các cảng biển phía Đông với vùng biên giới phía Tây.

Trong giai đoạn 1, dự án dự kiến tập trung đầu tư phân đoạn dài khoảng 124km. Quy hoạch kỹ thuật được đề xuất bao gồm 4 làn xe hoàn chỉnh, tốc độ thiết kế đạt 100km/h. Tổng mức đầu tư cho giai đoạn này ước tính vượt ngưỡng 35.000 tỷ đồng. Lộ trình triển khai dự kiến sẽ bắt đầu thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2030, phù hợp với quy hoạch phát triển hạ tầng giao thông quốc gia.

Dự kiến xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Phú Yên – Đắk Lắk. Ảnh minh họa

Mô hình PPP++ và ứng dụng công nghệ số trong quản lý

Điểm nổi bật trong phương án triển khai cao tốc Phú Yên - Đắk Lắk là việc áp dụng mô hình đối tác công tư PPP++. Đây là giải pháp huy động nguồn vốn đa dạng, kết hợp giữa vốn ngân sách nhà nước, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác. Mô hình này giúp giảm áp lực cho ngân sách công đồng thời tăng tính chủ động cho doanh nghiệp trong việc đảm bảo tiến độ dự án.

Bên cạnh đó, dự án sẽ được ứng dụng công nghệ số xuyên suốt toàn bộ vòng đời thực hiện. Từ khâu quản lý tiến độ, giám sát chất lượng, kiểm soát khối lượng đến công tác an toàn lao động và nghiệm thu thanh toán đều được số hóa. Việc ứng dụng công nghệ không chỉ giúp nâng cao tính minh bạch mà còn cho phép các bên liên quan giám sát hiện trường theo thời gian thực, từ đó tối ưu hóa chi phí và kiểm soát rủi ro phát sinh.

Tác động chiến lược đến phát triển kinh tế vùng

Sau khi thực hiện các điều chỉnh về địa giới hành chính, Đắk Lắk hiện là địa phương có diện tích lớn thứ ba cả nước. Việc đầu tư tuyến CT.23 được xem là giải pháp then chốt để mở rộng không gian phát triển cho tỉnh. Tuyến đường này sẽ hình thành trục giao thương Đông - Tây, rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ các tỉnh Tây Nguyên xuống các cảng biển duyên hải, từ đó giảm thiểu chi phí logistics cho hàng hóa xuất nhập khẩu.

Đặc biệt, đối với các mặt hàng nông sản chủ lực của Tây Nguyên, cao tốc CT.23 sẽ mở ra cơ hội tiếp cận thị trường nhanh chóng hơn, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp địa phương. Tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số, và hạ tầng giao thông chính là đòn bẩy để hiện thực hóa mục tiêu này, thu hút thêm các dòng vốn đầu tư lớn vào lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ.

Để đẩy nhanh tiến độ, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk cho biết sẽ thành lập tổ công tác chuyên trách. Cơ quan này có nhiệm vụ phối hợp thường xuyên với nhà đầu tư để kịp thời tháo gỡ các khó khăn về thủ tục pháp lý, giải phóng mặt bằng và các vướng mắc kỹ thuật trong quá trình chuẩn bị dự án.

Chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả Hồ Minh Hoàng mong muốn tiếp tục đồng hành cùng địa phương hiện thực hóa tuyến cao tốc CT.23

Quyết tâm đưa dự án về đích đúng kế hoạch

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh quyết tâm chính trị của địa phương trong việc triển khai tuyến cao tốc ngay trong nhiệm kỳ này. Tỉnh thống nhất định hướng triển khai theo hình thức PPP và sẽ kiến nghị Trung ương hỗ trợ tỷ lệ vốn nhà nước phù hợp với đặc thù địa bàn còn nhiều khó khăn.

Về phía nhà đầu tư, Tập đoàn Đèo Cả khẳng định sẵn sàng đồng hành cùng tỉnh trong công tác lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư và báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Với kinh nghiệm triển khai nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia, doanh nghiệp cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành để sớm hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết.

Khi hoàn thành, cao tốc Phú Yên - Đắk Lắk không chỉ là công trình giao thông thuần túy mà còn là biểu tượng cho sự liên kết vùng mạnh mẽ, góp phần nâng cao vị thế kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk Lắk nói riêng và toàn khu vực Tây Nguyên nói chung trên bản đồ kinh tế cả nước.

Thông tin dự án có thể thay đổi theo các quyết định điều chỉnh quy hoạch và phê duyệt chính thức từ cơ quan có thẩm quyền.