Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku 43.700 tỷ đồng: Gia Lai chốt mốc bàn giao mặt bằng và tiến độ thông xe Tỉnh Gia Lai yêu cầu hoàn thành dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku trước tháng 9/2026, hướng tới thông xe kỹ thuật vào cuối năm 2027.

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành chỉ đạo mới nhằm siết chặt tiến độ và dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng cho dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku với tổng mức đầu tư hơn 43.700 tỷ đồng. Dự án hướng tới mục tiêu thông xe kỹ thuật toàn tuyến vào cuối năm 2027 và hoàn thành toàn bộ vào năm 2029.

Chốt thời hạn bàn giao mặt bằng sạch cho từng dự án thành phần

Để đảm bảo tiến độ thi công liên tục, lãnh đạo tỉnh Gia Lai yêu cầu các đơn vị liên quan hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch của dự án thành phần 1 và 3 trước ngày 15/8/2026. Trong khi đó, dự án thành phần 2 — đoạn tuyến có địa hình phức tạp và khối lượng bồi thường lớn nhất — phải phê duyệt xong phương án bồi thường trong tháng 8/2026 và kết thúc toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 9/2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: N.H/ Báo Gia Lai

Báo cáo tiến độ cho thấy dự án thành phần 1 đã phê duyệt bồi thường cho 1.609/1.969 hộ dân, thực hiện chi trả cho 1.562 hộ. Khối lượng bồi thường đạt 20/22 km (tương đương 90% chiều dài tuyến), với diện tích mặt bằng sạch bàn giao đạt 19/22 km (khoảng 86%). Tại dự án thành phần 3, công tác bồi thường tuyến chính đạt 33,99/34,85 km (đạt 97,5%), giải ngân hơn 1.669 tỷ đồng trên tổng kinh phí 1.715 tỷ đồng và đã bàn giao 33,49 km mặt bằng sạch (đạt 96,1%).

Vị trí hướng tuyến của tuyến cao tốc Gia Lai - Pleiku. Ảnh: Báo Xây Dựng

Đối với dự án thành phần 2, toàn bộ 1.786 hộ dân đã hoàn thành kiểm đếm, trong đó 1.502 hộ đã xác nhận nguồn gốc đất. Địa phương đã phê duyệt kinh phí bồi thường cho 1.385 hộ, chi trả cho 640 hộ và di dời 95 ngôi mộ. Đây được xác định là khu vực trọng tâm cần tập trung tối đa nguồn lực xử lý.

Huy động thi công 3 ca 4 kíp trên các đoạn tuyến đã bàn giao

Song song với công tác giải phóng mặt bằng, các nhà thầu đang tập trung nhân lực và thiết bị triển khai các gói thầu xây lắp. Tại gói thầu XL.01 (Km0 - Km12), mặt bằng tiếp nhận đạt 11,5/12 km. Nhà thầu đã bố trí 25 mũi thi công, áp dụng phương án làm việc "3 ca, 4 kíp" để đẩy nhanh khối lượng.

Phối cảnh tuyến cao tốc sau khi hoàn thành. Ảnh minh họa

Tại gói thầu XL.02 (Km12 - Km22), khoảng 7,2/10 km mặt bằng đã bàn giao (đạt 72%), 19 mũi thi công đang hoạt động liên tục. Để bảo đảm kế hoạch, chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động hộ dân bàn giao đất, đồng thời chuẩn bị phương án cưỡng chế đối với các trường hợp cố tình vi phạm. Ban Quản lý dự án được giao nhiệm vụ theo dõi sát công trường, kiên quyết thay thế các nhà thầu hoặc đơn vị tư vấn không đảm bảo năng lực.

Quy mô kỹ thuật và vai trò kết nối liên vùng

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku có tổng chiều dài khoảng 125 km, quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 24,75 m, sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2025-2029. Tuyến đường được thiết kế vượt qua hai khu vực địa hình đèo phức tạp là đèo An Khê và đèo Mang Yang.

Sau khi hoàn thành, đây sẽ là trục cao tốc chiến lược kết nối Tây Nguyên với khu vực Duyên hải miền Trung. Ảnh minh họa

Sau khi đưa vào vận hành, dự án sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa Quy Nhơn và Pleiku xuống còn khoảng 1,5 giờ, so với khoảng 4 giờ di chuyển qua Quốc lộ 19 hiện nay. Công trình đóng vai trò là hành lang kinh tế chiến lược kết nối trực tiếp khu vực Tây Nguyên với hệ thống cảng biển Duyên hải Nam Trung Bộ, góp phần giảm chi phí logistics và tạo động lực phát triển liên vùng.