Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku gần 44.000 tỷ đồng: Phấn đấu thông xe kỹ thuật năm 2027 Dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku dài 125km đang được đẩy mạnh thi công với mục tiêu thông xe kỹ thuật vào cuối năm 2027. Lãnh đạo tỉnh Gia Lai yêu cầu hoàn thành giải phóng mặt bằng trước ngày 15/8/2026 để đảm bảo tiến độ.

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku là trục giao thông chiến lược kết nối khu vực Tây Nguyên với Duyên hải miền Trung. Với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 43.734 tỷ đồng, công trình được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá trong việc phát triển kinh tế, giảm chi phí logistics và tăng cường liên kết vùng.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công

Ngày 12/7, lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã trực tiếp kiểm tra hiện trường công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công các dự án giao thông trọng điểm. Trong đó, dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku (hợp phần 1), đoạn từ Km00 đến Km22, cùng các hạng mục tại Cảng hàng không Phù Cát và tuyến đường ven biển Cát Tiến - Diêm Vân là những khu vực trọng tâm.

Hình ảnh tại buổi kiểm tra. Nguồn ảnh: Báo Gia Lai

Tại hợp phần 1 (Km00 - Km22), công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng đang được chính quyền địa phương tập trung xử lý dứt điểm. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành toàn bộ công tác bàn giao mặt bằng trên tuyến trước ngày 15/8/2026.

Về tình hình thi công thực tế, dự án đang triển khai các gói thầu xây lắp chính:

Gói thầu XL.01 (Km00 - Km12+000): Các nhà thầu đã huy động 25 mũi thi công, giá trị thực hiện ước đạt 110,5 tỷ đồng.

Các nhà thầu đã huy động 25 mũi thi công, giá trị thực hiện ước đạt 110,5 tỷ đồng. Gói thầu XL.02 (Km12+000 - Km22+000): Đang triển khai 15 mũi thi công với giá trị thực hiện ước đạt 81,7 tỷ đồng.

Công trường thi công dự án. Nguồn ảnh: Báo Gia Lai

Thông số kỹ thuật và quy mô dự án

Tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku có tổng chiều dài khoảng 125km, đi qua 16 xã, phường thuộc tỉnh Gia Lai. Dự án được chia thành 3 dự án thành phần, trong đó thành phần 1 và 3 đã khởi công từ cuối năm 2025.

Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc với quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế đạt 100 km/h. Tuy nhiên, tại các đoạn đi qua địa hình hiểm trở như đèo An Khê và đèo Mang Yang, tốc độ khai thác sẽ được điều chỉnh dưới 80 km/h để đảm bảo an toàn kỹ thuật.

Phối cảnh cao tốc cao tốc Quy Nhơn - Pleiku. Nguồn ảnh: Báo Chính phủ

Tầm quan trọng chiến lược đối với liên kết vùng

Theo chỉ đạo từ UBND tỉnh Gia Lai, các nhà thầu cần tập trung tối đa nhân lực và thiết bị, tổ chức thi công liên tục theo phương châm "3 ca, 4 kíp". Lộ trình dự kiến sẽ thông xe kỹ thuật toàn tuyến vào cuối năm 2027 và chính thức đưa vào khai thác vận hành trong năm 2029.

Khi hoàn thành, cao tốc Quy Nhơn - Pleiku sẽ mang lại những thay đổi lớn về hạ tầng giao thông:

Rút ngắn thời gian di chuyển: Thời gian đi lại giữa Quy Nhơn và Pleiku giảm từ 4 giờ xuống còn khoảng 1,5 giờ.

Thời gian đi lại giữa Quy Nhơn và Pleiku giảm từ 4 giờ xuống còn khoảng 1,5 giờ. Giảm tải hạ tầng: Giảm áp lực giao thông đáng kể cho Quốc lộ 19 hiện hữu.

Giảm áp lực giao thông đáng kể cho Quốc lộ 19 hiện hữu. Phát triển kinh tế: Mở rộng không gian đô thị, thúc đẩy du lịch và thu hút đầu tư vào khu vực Tây Nguyên.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, tỉnh Gia Lai (hợp thành từ tỉnh Gia Lai và tỉnh Bình Định cũ) hiện là tỉnh có diện tích lớn thứ hai cả nước với gần 22.000 km². Việc đầu tư hạ tầng xuyên tâm như cao tốc Quy Nhơn - Pleiku được đánh giá là chìa khóa để khai thác tối đa tiềm năng của địa phương có diện tích rộng lớn này.

Thông tin dự án có thể thay đổi theo điều chỉnh quy hoạch của cơ quan chức năng. Các đơn vị thi công cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn và chất lượng công trình.