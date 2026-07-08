Cao tốc TP. HCM - Mộc Bài điều chỉnh vốn bồi thường lên hơn 6.380 tỷ đồng Dự án thành phần 3 cao tốc TP. HCM - Mộc Bài vừa được điều chỉnh tăng vốn bồi thường thêm hơn 1.300 tỷ đồng và lùi tiến độ hoàn thành đến năm 2028 nhằm phù hợp với Luật Đất đai 2024.

UBND TP. HCM vừa ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án thành phần 3 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đoạn qua địa bàn thành phố thuộc dự án cao tốc TP. HCM - Mộc Bài (giai đoạn 1). Đây là dự án quan trọng được triển khai theo phương thức đối tác công tư (hợp đồng BOT), kết nối trực tiếp TP. HCM với tỉnh Tây Ninh và cửa khẩu quốc tế sang Campuchia.

Điều chỉnh tổng mức đầu tư dựa trên khung giá đất mới

Theo quyết định mới nhất, tổng mức đầu tư của dự án thành phần 3 được điều chỉnh tăng từ hơn 5.052,9 tỷ đồng lên hơn 6.382,9 tỷ đồng. Sự thay đổi này chủ yếu xuất phát từ việc cập nhật phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giá đất cụ thể theo quy định của Luật Đất đai năm 2024.

Mức giá này đã được UBND các xã phê duyệt và phù hợp với Nghị quyết số 46/NQ-HĐND của HĐND TP. HCM ban hành ngày 18/4/2026. Việc điều chỉnh nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân trong diện giải phóng mặt bằng và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành về đất đai.

Phối cảnh dự án. Nguồn ảnh: Tedi South

Cập nhật quy mô và tiến độ thực hiện dự án

Dự án thành phần 3 có chiều dài khoảng 24,7km. Điểm đầu của tuyến giao với đường Vành đai 3 TP. HCM tại xã Phú Hòa Đông và điểm cuối nằm tại ranh giới giữa TP. HCM và tỉnh Tây Ninh thuộc xã Thái Mỹ. Tuyến đường đi qua địa giới của 5 xã thuộc TP. HCM bao gồm: Phú Hòa Đông, Tân An Hội, Nhuận Đức, Củ Chi và Thái Mỹ.

Về quy mô giải phóng mặt bằng, diện tích đất cần thu hồi được cập nhật khoảng 2.155.630 m², ảnh hưởng đến khoảng 2.090 trường hợp. Đáng chú ý, tiến độ thực hiện dự án cũng có sự thay đổi, chuyển từ giai đoạn 2024-2027 sang giai đoạn 2024-2028. Thời gian này bao gồm các công tác chi trả bồi thường, di dời hạ tầng kỹ thuật và quyết toán dự án.

Phân bổ nguồn vốn và thông số kỹ thuật

Toàn bộ dự án cao tốc TP. HCM - Mộc Bài có tổng chiều dài khoảng 51km, được thiết kế với vận tốc 120km/h. Trong giai đoạn 1, mặt đường sẽ có 4 làn xe và dự kiến mở rộng lên 6 làn xe trong tương lai. Tổng mức đầu tư toàn dự án (bao gồm lãi vay) ước tính khoảng 19.617 tỷ đồng.

Cơ cấu nguồn vốn dự án bao gồm:

Vốn Nhà nước: Gần 9.674 tỷ đồng (chiếm hơn 49%), trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ khoảng 2.872 tỷ đồng và ngân sách TP. HCM khoảng 6.802 tỷ đồng.

Gần 9.674 tỷ đồng (chiếm hơn 49%), trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ khoảng 2.872 tỷ đồng và ngân sách TP. HCM khoảng 6.802 tỷ đồng. Vốn nhà đầu tư (PPP): Khoảng 9.943 tỷ đồng, với vốn chủ sở hữu chiếm tối thiểu 15%.

Vai trò chiến lược trong kết nối vùng

Khi đi vào hoạt động, cao tốc TP. HCM - Mộc Bài sẽ trở thành trục giao thông tốc độ cao, giúp giảm tải đáng kể cho Quốc lộ 22 hiện hữu. Dự án không chỉ tăng cường khả năng kết nối giữa TP. HCM với tỉnh Tây Ninh mà còn tạo động lực phát triển kinh tế cho khu vực biên giới.

UBND TP. HCM đã giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ và quản lý kinh phí chặt chẽ. UBND các xã liên quan như Phú Hòa Đông, Tân An Hội, Nhuận Đức, Củ Chi và Thái Mỹ có trách nhiệm đẩy nhanh công tác bàn giao mặt bằng để tổ chức thi công trong quý III/2026.

* Thông tin dự án có thể thay đổi theo các điều chỉnh quy hoạch tiếp theo của cơ quan chức năng.