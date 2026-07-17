Cao tốc TP.HCM - Mộc Bài: Giải ngân gần 3.000 tỷ đồng bồi thường, bàn giao 98% mặt bằng Tỉnh Tây Ninh đã bàn giao gần 98% mặt bằng cho dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài với tổng kinh phí bồi thường gần 3.000 tỷ đồng, chuẩn bị triển khai thi công đồng bộ.

Dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài đoạn qua tỉnh Tây Ninh đang ghi nhận những bước tiến quan trọng trong công tác giải phóng mặt bằng. Với tỷ lệ bàn giao đạt gần 98%, dự án đang tạo hành lang sạch để các nhà đầu tư triển khai thi công các hạng mục trọng điểm, hướng tới mục tiêu kết nối hạ tầng giao thông liên vùng.

Quy mô và quy hoạch chi tiết dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài

Dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài giai đoạn 1 có tổng chiều dài khoảng 51km. Trong đó, đoạn đi qua TP.HCM dài 24,7km và đoạn qua tỉnh Tây Ninh dài 26,3km. Điểm đầu của tuyến đường kết nối với đường Vành đai 3 TP.HCM tại xã Phú Hòa Đông, TP.HCM; điểm cuối giao với Quốc lộ 22 tại xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Về quy chuẩn kỹ thuật, tuyến cao tốc được đầu tư với quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, thiết kế có làn dừng khẩn cấp xuyên suốt. Tổng mức đầu tư của toàn dự án ước tính khoảng 19.617 tỷ đồng. Dự án được chia thành 4 dự án thành phần riêng biệt để đảm bảo tiến độ, bao gồm:

Dự án BOT xây dựng tuyến chính (Dự án thành phần 1).

Dự án xây dựng đường gom dân sinh và cầu vượt ngang (Dự án thành phần 2).

Hai dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư qua địa bàn TP.HCM và tỉnh Tây Ninh.

Bản đồ hướng tuyến dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.

Tiến độ bồi thường và giải phóng mặt bằng tại Tây Ninh

Theo báo cáo từ Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình giao thông tỉnh Tây Ninh, dự án thành phần 4 (bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đoạn qua Tây Ninh) có tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là hơn 3.700 tỷ đồng. Tuyến đường dài hơn 26km này đi qua phường An Tịnh, phường Gia Lộc, phường Gò Dầu và các xã Phước Thạnh, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã chi trả hơn 2.995 tỷ đồng tiền bồi thường, đạt tỷ lệ 95,34% về giá trị. Về số lượng hộ dân, đã có 2.208 trên tổng số 2.273 hộ gia đình và tổ chức nhận tiền bồi thường (đạt 97,14%). Hiện chỉ còn 65 trường hợp chưa hoàn tất chi trả với số tiền khoảng 146,3 tỷ đồng.

Công tác bàn giao mặt bằng thực tế đã đạt 25,76/26,33km, tương đương 97,86%. Liên danh nhà đầu tư hiện đã tiếp nhận phần lớn diện tích đất sạch để chuẩn bị các bước thi công tiếp theo, đồng thời phối hợp chặt chẽ với địa phương để xử lý các phần việc thuộc dự án thành phần 1 và 2.

Liên danh nhà đầu tư đã tiếp nhận phần lớn mặt bằng để chuẩn bị triển khai thi công.

Kế hoạch tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật

Để đảm bảo quyền lợi cho người dân bị ảnh hưởng, tỉnh Tây Ninh đã xác định 271 trường hợp đủ điều kiện bố trí tái định cư. Trong đó, 147 trường hợp đăng ký nhận đất ở và 124 trường hợp nhận tiền mặt để tự lo chỗ ở. Các khu tái định cư phục vụ dự án bao gồm:

Khu tái định cư Hưng Thuận: 402 nền.

Khu tái định cư phường Gò Dầu: 169 nền.

Khu tái định cư kênh Đìa Xù: 147 nền.

Song song với việc bồi thường, Ban Quản lý dự án đang khẩn trương thực hiện các thủ tục di dời hạ tầng kỹ thuật trong quý 3/2026. Các hạng mục cần di chuyển bao gồm hệ thống đường dây điện cao thế, trung thế, hạ thế; hệ thống chiếu sáng; mạng lưới cấp thoát nước và các tuyến cáp viễn thông.

Mục tiêu hoàn thành và tác động kinh tế - xã hội

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn đã yêu cầu các đơn vị tập trung xử lý dứt điểm các vướng mắc còn lại, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công tác bàn giao mặt bằng trong quý 3/2026. Việc đảm bảo mặt bằng sạch là yếu tố tiên quyết để nhà đầu tư triển khai đồng bộ các hạng mục xây lắp.

Mục tiêu hoàn thành toàn bộ công tác bàn giao mặt bằng trong quý 3/2026.

Dự án thành phần 1 (xây dựng tuyến chính theo hợp đồng BOT) với tổng vốn 10.421 tỷ đồng đã khởi công vào ngày 01/07 vừa qua. Trước đó, gói thầu XL02 thuộc dự án thành phần 2 (đường gom và cầu vượt) cũng đã được khởi công từ cuối năm 2025.

Khi hoàn thành, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài được kỳ vọng sẽ giảm tải áp lực giao thông cực lớn cho Quốc lộ 22. Tuyến đường này không chỉ hình thành hành lang vận tải năng lực cao, an toàn trên trục kết nối TP.HCM - Tây Ninh mà còn thúc đẩy giao thương quốc tế qua Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Lưu ý: Thông tin về dự án và tiến độ có thể thay đổi tùy theo điều chỉnh quy hoạch thực tế và quyết định của cơ quan có thẩm quyền.