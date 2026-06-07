Cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành: Bàn giao gần 80% mặt bằng Dự án cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đã đạt tỷ lệ bàn giao mặt bằng gần 80%. TP.HCM đặt mục tiêu hoàn tất bàn giao mặt bằng sạch trước ngày 30/9.

Dự án cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đang bước vào giai đoạn quan trọng trong công tác giải phóng mặt bằng. Với tổng chiều dài gần 70km, tuyến đường được kỳ vọng sẽ trở thành trục giao thông huyết mạch kết nối TP.HCM, vùng Đông Nam Bộ và Tây Nguyên.

Tiến độ giải phóng mặt bằng đạt gần 80%

Theo báo cáo từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM, dự án thành phần 1 thuộc tuyến cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành có phạm vi giải phóng mặt bằng dài khoảng 45,7km. Công tác này ảnh hưởng đến 1.655 trường hợp với tổng diện tích đất thu hồi hơn 327ha.

Đến thời điểm hiện tại, công tác đo đạc và kiểm đếm đã cơ bản hoàn thành, đạt tỷ lệ 99,9%. Cơ quan chức năng đã phê duyệt phương án bồi thường cho 1.582 trường hợp và tiến hành chi trả tiền cho 1.364 hộ dân. Tổng diện tích đất đã bàn giao đạt 260,6ha trên tổng số 327,23ha, tương đương 79,6% diện tích toàn tuyến. Về mặt tài chính, dự án đã giải ngân được 7.253 tỷ đồng trên tổng mức đầu tư 8.283 tỷ đồng của dự án thành phần 1.

Bản đồ hướng tuyến cao tốc TP.HCM - Chơn Thành

Những thách thức còn tồn tại

Dù đạt tỷ lệ bàn giao khá cao, thực tế hiện trường vẫn còn tình trạng bàn giao kiểu "da beo", gây khó khăn cho việc thi công liên tục. Các khu vực chưa bàn giao tập trung chủ yếu tại các phường Vĩnh Tân, Tân Khánh, Tân Hiệp và xã Bình Cơ. Nguyên nhân được xác định là do vướng mắc về hồ sơ pháp lý, đất đang tranh chấp, vắng chủ hoặc tài sản đang thế chấp tại ngân hàng.

Bên cạnh đó, tiến độ xét duyệt chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề và rà soát phương án tái định cư cho 142 trường hợp có nhu cầu vẫn còn chậm. Công tác di dời hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là các tuyến điện cao thế và 18 trạm biến áp, hiện mới dừng ở bước kiểm kê và lập phương án, chưa được phê duyệt kinh phí để triển khai.

Quyết tâm hoàn thành mặt bằng sạch trước 30/9

Trong buổi kiểm tra thực địa mới đây, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hoàng Nguyên Dinh nhấn mạnh cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành là công trình trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa chiến lược phát triển kinh tế - xã hội cho toàn vùng Đông Nam Bộ.

Thi công dự án cao tốc TP.HCM - Chơn Thành

Để bảo đảm mục tiêu bàn giao 100% mặt bằng sạch trước ngày 30/9, lãnh đạo Thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch. Cụ thể:

Khẩn trương rà soát, phê duyệt phương án tái định cư cho các hộ dân có nhu cầu.

Tăng cường đối thoại, vận động các hộ dân chưa đồng thuận về đơn giá bồi thường.

Kiên quyết lập hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất đối với các trường hợp cố tình chây ỳ sau khi đã áp dụng đầy đủ chính sách.

Hoàn thiện phương án di dời hạ tầng lưới điện để bàn giao mặt bằng liên tục cho nhà thầu.

Thông số kỹ thuật dự án

Tuyến cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành có điểm đầu tiếp giáp với đường Vành đai 3 TP.HCM và điểm cuối kết nối vào cao tốc Chơn Thành - Gia Nghĩa. Dự án được thiết kế với quy mô 4 làn xe cao tốc và 2 làn dừng khẩn cấp. Vận tốc thiết kế tối đa đạt 100km/h, giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa các tỉnh thành trong khu vực.

Lưu ý: Thông tin dự án có thể thay đổi theo các quyết định điều chỉnh quy hoạch của cơ quan có thẩm quyền.