Cao tốc Vinh - Thanh Thủy gần 24.000 tỷ đồng: Tiến độ và lộ trình về đích năm 2028 Dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy dài hơn 60km kết nối Việt Nam với Lào đang được đẩy nhanh tiến độ. Tỉnh Nghệ An đặt mục tiêu hoàn thành toàn tuyến vào năm 2028.

Tuyến cao tốc Vinh - Thanh Thủy là công trình hạ tầng giao thông trọng điểm với tổng mức đầu tư hơn 23.940 tỷ đồng. Dự án có tổng chiều dài hơn 60km, đi qua địa bàn 9 xã thuộc tỉnh Nghệ An, giữ vai trò chiến lược trong việc kết nối khu vực Bắc Trung Bộ với nước bạn Lào.

Dự án được quy hoạch với quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, trong khi công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện theo quy mô 6 làn xe để phục vụ nhu cầu mở rộng trong tương lai. Theo kế hoạch ban đầu, công trình dự kiến đưa vào khai thác năm 2029, tuy nhiên tỉnh Nghệ An đang đặt mục tiêu rút ngắn tiến độ để hoàn thành ngay trong năm 2028.

Tiến độ thi công gói thầu trọng điểm XL01

Gói thầu XL01 thuộc dự án thành phần 1 có chiều dài 6,3km, do liên danh Tập đoàn Đèo Cả và Công ty Cổ phần Xây lắp Thương mại Delta đảm nhận thi công. Đây là đoạn tuyến phức tạp với các hạng mục kỹ thuật cao bao gồm hầm Đại Huệ và hệ thống 11 cây cầu.

Tính đến đầu tháng 7/2026, công tác giải phóng mặt bằng cho gói thầu này đã đạt khoảng 88%, tương đương 5,5/6,3km. Những khu vực còn lại chủ yếu nằm tại xã Hưng Nguyên và xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An. Các vị trí này liên quan đến đất ở, đất quốc phòng và hạ tầng kỹ thuật, đang được chính quyền địa phương khẩn trương xử lý để bàn giao cho nhà thầu.

Hình ảnh tại buổi kiểm tra. Nguồn ảnh: Đèo Cả

Tháo gỡ điểm nghẽn về vật liệu và mặt bằng

Tại buổi kiểm tra hiện trường ngày 6/7, đại diện liên danh nhà thầu cho biết đã huy động khoảng 400 nhân sự cùng 110 máy móc thiết bị, tổ chức 9 mũi thi công đồng bộ. Tuy nhiên, dự án vẫn đối mặt với một số khó khăn về nguồn đất đắp và mặt bằng cửa phía Đông hầm Đại Huệ.

Để đảm bảo tiến độ, lãnh đạo tỉnh Nghệ An yêu cầu các Sở, ngành liên quan hoàn thiện thủ tục cấp phép cho 11 mỏ đất và 1 mỏ cát theo cơ chế đặc thù trước ngày 15/7. Đồng thời, chủ đầu tư cần xây dựng biểu đồ tiến độ chi tiết để kiểm soát chặt chẽ từng hạng mục công việc.

Phối cảnh hầm Đại Huệ trên cao tốc Vinh - Thanh Thủy. Ảnh: Thành Duy

Thông số kỹ thuật và lộ trình về đích

Gói thầu XL01 sở hữu những hạng mục hạ tầng ấn tượng với quy mô kỹ thuật hiện đại:

Hầm Đại Huệ: Gồm hai nhánh hầm (nhánh trái 495m, nhánh phải 499m), mỗi nhánh rộng 14,05m.

Gồm hai nhánh hầm (nhánh trái 495m, nhánh phải 499m), mỗi nhánh rộng 14,05m. Hệ thống cầu: 11 cầu, trong đó cầu Đại Huệ dài nhất với 34 nhịp, tổng chiều dài hơn 1,4km.

11 cầu, trong đó cầu Đại Huệ dài nhất với 34 nhịp, tổng chiều dài hơn 1,4km. Hạ tầng dân sinh: 6 hầm chui và 43 cống thoát nước các loại trên tuyến chính và đường gom.

Theo lộ trình đề ra, hạng mục hầm Đại Huệ dự kiến sẽ được đào thông vào tháng 3/2027. Toàn bộ các công trình cầu và hầm thuộc gói thầu XL01 phấn đấu hoàn thành vào tháng 3/2028, tạo tiền đề để đưa toàn bộ dự án vào vận hành chính thức vào giữa năm 2028.

Lưu ý: Thông tin dự án có thể thay đổi theo điều chỉnh quy hoạch của cơ quan chức năng.