Cấp Giấy chứng nhận cho bên thuê lại đất thế nào?

Nhà đầu tư A là chủ đầu tư dự án hạ tầng khu công nghiệp. Nhà đầu tư A được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho chủ đầu tư đối với toàn bộ diện tích đất đó căn cứ trên quy hoạch xây dựng 1/2000.

Tại khoản 2 Điều 143 Luật Đất đai 2024 quy định: "2. Đất giao cho chủ đầu tư để thực hiện dự án sản xuất, kinh doanh bao gồm nhiều phần diện tích đất có mục đích sử dụng khác nhau thì cấp một Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho chủ đầu tư đối với toàn bộ diện tích đất đó, trong đó thể hiện rõ vị trí, diện tích đất của từng mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 9 của Luật này. Trường hợp chủ đầu tư có nhu cầu thì cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho từng thửa đất theo từng mục đích sử dụng, phù hợp với quy hoạch xây dựng chi tiết đã được phê duyệt".

Ông Nguyễn Thế Hưng (Quảng Trị) hỏi, nhà đầu tư B thuê lại 01 thửa đất của nhà đầu tư A thì khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho nhà đầu tư B có phải căn cứ quy hoạch xây dựng chi tiết đã được phê duyệt không?

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Nội dung ông phản ánh là trường hợp cụ thể, thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan ở địa phương. Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường không có cơ sở để trả lời cụ thể. Bộ Nông nghiệp và Môi trường có ý kiến về nguyên tắc như sau:

Tại Điều 202 Luật Đất đai năm 2024 quy định về chế độ sử dụng đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Theo đó, việc quản lý, sử dụng đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, trong đó có khu công nghệ thông tin tập trung phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Tại khoản 5 Điều 202 Luật Đất đai quy định về quyền và nghĩa vụ của người thuê lại đất gắn liền với kết cấu hạ tầng trong khu công nghiệp.

Người thuê, thuê lại quyền sử dụng đất của nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng thuộc một trong các trường hợp đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất phải cấp mới Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29/7/2024.

Thẩm quyền, trình tự, thủ tục thực hiện do UBND cấp tỉnh quy định theo quy định tại Điều 14 và Điều 15 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31/01/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường xin thông tin để ông được biết và liên hệ với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.