Cập nhật bảng giá iPhone 16 tháng 7: iPhone 16e chỉ từ 12 triệu đồng Thị trường iPhone 16 Series trong tháng 7 ghi nhận đợt điều chỉnh giá mạnh mẽ, đặc biệt là sự xuất hiện của phiên bản iPhone 16e giá rẻ và mức giá chạm đáy của các dòng Pro Max đã qua sử dụng.

Bước sang tháng 7, thị trường điện thoại tại Việt Nam chứng kiến những đợt điều chỉnh giá sâu đối với dòng iPhone 16 Series. Đây được coi là thời điểm vàng để người tiêu dùng sở hữu các thiết bị công nghệ cao cấp của Apple với mức chi phí tối ưu, khi các đại lý bán lẻ bắt đầu chiến dịch kích cầu trước thềm ra mắt sản phẩm thế hệ mới vào mùa thu.

Thị trường iPhone 16 tháng 7: Sự phân hóa rõ rệt

Sau hơn một năm có mặt trên thị trường, iPhone 16 Series vẫn duy trì sức hút lớn nhờ hiệu năng mạnh mẽ và hệ sinh thái iOS tối ưu. Tuy nhiên, cục diện giá cả trong tháng 7 đã có sự thay đổi đáng kể. Trong khi các dòng máy mới chính hãng giữ mức giá ổn định, thì phân khúc máy cũ và dòng iPhone 16e lại ghi nhận mức giảm kỷ lục.

Đáng chú ý, thị trường máy cũ đối với hai dòng flagship cao cấp là Pro và Pro Max đang ở mức "chạm đáy". Việc lựa chọn máy đã qua sử dụng giúp người dùng tiết kiệm từ 5 đến 7 triệu đồng so với thời điểm mở bán, trong khi vẫn đảm bảo được trải nghiệm về thiết kế và cấu hình đỉnh cao.

Chi tiết bảng giá iPhone 16 Series cập nhật mới nhất

Dưới đây là tổng hợp mức giá giao dịch phổ biến tại các hệ thống bán lẻ và thị trường máy lướt trong tháng này:

Dòng sản phẩm Phiên bản dung lượng Giá tham khảo (VNĐ) iPhone 16 Pro Max (Cũ) 256GB / 512GB Từ 23.090.000 - 25.190.000 iPhone 16 Pro (Cũ) 128GB / 256GB Từ 17.790.000 - 19.690.000 iPhone 16 (Mới) 128GB / 256GB Từ 19.290.000 - 22.290.000 iPhone 16e (Mới) 128GB / 256GB / 512GB Từ 12.490.000 - 23.690.000 iPhone 16 Plus (Mới) 128GB / 256GB / 512GB Từ 24.190.000 - 30.290.000

Phân tích các dòng sản phẩm chủ lực

iPhone 16 Pro và Pro Max: Lựa chọn cho người dùng chuyên nghiệp

Với mức giá chỉ từ 23,09 triệu đồng cho bản Pro Max 256GB cũ, người dùng có thể sở hữu những công nghệ tiên tiến nhất như màn hình ProMotion 120Hz, khung viền Titanium và hệ thống camera zoom quang học vượt trội. Đây là lựa chọn tối ưu cho những ai cần một thiết bị làm việc và giải trí chuyên nghiệp mà không muốn chi trả mức giá máy mới nguyên seal.

iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 và 16 Plus: Cân bằng giữa hiệu năng và giá trị

iPhone 16 bản tiêu chuẩn hiện giữ mức giá ổn định khoảng 19,29 triệu đồng. Thiết bị vẫn rất hấp dẫn nhờ nút Camera Control mới và bảng màu trẻ trung. Trong khi đó, iPhone 16 Plus với màn hình lớn và dung lượng pin vượt trội là lựa chọn hàng đầu cho nhu cầu giải trí và làm việc cường độ cao trong cả ngày dài.

iPhone 16 Plus

iPhone 16e: Điểm sáng ở phân khúc cận cao cấp

Với mức giá khởi điểm chỉ từ 12,49 triệu đồng, iPhone 16e đang tạo nên cơn sốt tại các đại lý. Bằng cách giữ lại chip xử lý mạnh mẽ và sự mượt mà của iOS nhưng tối giản một số chi tiết phần cứng không thiết yếu, đây là sản phẩm chiến lược của Apple để cạnh tranh trực tiếp trong phân khúc smartphone cận cao cấp.

iPhone 16e

Lời khuyên khi mua iPhone 16 trong tháng 7

Khi chọn mua máy mới chính hãng, người dùng nên ưu tiên các đại lý ủy quyền của Apple (AAR) để hưởng chính sách bảo hành 12 tháng và các ưu đãi trả góp. Đối với phân khúc máy cũ, do chất lượng hàng trên thị trường không đồng đều, việc kiểm tra kỹ ngoại hình, dung lượng pin, số lần sạc và các tính năng bảo mật như Face ID là vô cùng cần thiết.

Lưu ý rằng bảng giá trên có thể biến động nhẹ tùy thuộc vào chính sách riêng của từng hệ thống bán lẻ và tình trạng thực tế của máy đối với hàng đã qua sử dụng.