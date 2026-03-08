Thể thao 360 Cập nhật bảng xếp hạng AFF Cup 2026 ngày 3/8: Việt Nam đè bẹp Indonesia, chiếm ngôi đầu bảng A Bảng xếp hạng AFF Cup 2026 chứng kiến bước ngoặt lớn khi tuyển Việt Nam thắng Indonesia 3-0, vươn lên dẫn đầu bảng A với 7 điểm và hiệu số +10.

Đội tuyển Việt Nam vươn từ vị trí thứ ba lên dẫn đầu bảng A AFF Cup 2026 sau chiến thắng 3-0 ngay trên sân Indonesia. Thầy trò HLV Kim Sang-sik có cùng 7 điểm với Singapore nhưng xếp trên nhờ hiệu số vượt trội, qua đó nắm quyền tự quyết trước lượt trận cuối.

Việt Nam thắng Indonesia 3-0, vươn lên dẫn đầu bảng A

Ngày 3/8, cuộc đua giành vé vào bán kết AFF Cup 2026 chứng kiến bước ngoặt lớn khi đội tuyển Việt Nam đánh bại Indonesia 3-0 trên sân Pakansari.

Trước trận đấu này, Việt Nam đứng thứ ba với 4 điểm, kém Indonesia 2 điểm và Singapore 3 điểm. Đội tuyển cần một chiến thắng để giành lại quyền tự quyết trong cuộc đua vào bán kết.

Sức ép nhanh chóng được giải tỏa khi Văn Vĩ mở tỷ số ngay phút thứ 6. Hai Long tiếp tục nhân đôi cách biệt ở phút 15, giúp Việt Nam bước vào giờ nghỉ với lợi thế an toàn.

Sang hiệp hai, Indonesia đẩy cao đội hình nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự của đội khách. Xuân Son ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 sau đường chuyền của Hoàng Đức, khép lại màn trình diễn thuyết phục của nhà đương kim vô địch Đông Nam Á.

Ba điểm giành được giúp Việt Nam nâng tổng điểm lên 7 sau ba trận, ghi 10 bàn và chưa để thủng lưới. Với hiệu số +10, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik vượt Singapore để chiếm ngôi đầu bảng A.

Việt Nam từ vị trí thứ ba nhảy lên ngôi đầu

Trước loạt trận tối 3/8, Singapore tạm dẫn đầu bảng A với 7 điểm sau ba trận. Indonesia đứng thứ hai với 6 điểm, còn Việt Nam xếp ngay phía sau khi có 4 điểm.

Cục diện thay đổi hoàn toàn sau trận đấu tại Bogor. Chiến thắng 3-0 đưa Việt Nam vượt qua cả Indonesia lẫn Singapore để chiếm vị trí số một.

Việt Nam và Singapore cùng có 7 điểm, đồng thời đều chưa thua trận nào. Tuy nhiên, hiệu số +10 giúp đội tuyển Việt Nam tạo khoảng cách lớn so với mức +3 của Singapore.

Đáng chú ý, hàng phòng ngự Việt Nam vẫn giữ sạch lưới sau ba lượt trận. Đội tuyển lần lượt thắng Timor Leste 7-0, hòa Singapore 0-0 và đánh bại Indonesia 3-0.

Từ chỗ đứng trước nguy cơ mất quyền tự quyết, Việt Nam hiện chỉ cần giành thêm một điểm trước Campuchia ở lượt trận cuối để chính thức có mặt tại bán kết.

Indonesia tụt xuống thứ ba, cuộc đua chưa khép lại

Indonesia là đội chịu ảnh hưởng lớn nhất từ kết quả ngày 3/8. Trước khi tiếp đón Việt Nam, đội bóng xứ Vạn đảo có 6 điểm cùng hiệu số +7 sau hai chiến thắng liên tiếp.

Thất bại ba bàn không gỡ khiến Indonesia vẫn giữ nguyên 6 điểm, còn hiệu số giảm xuống +4. Đội chủ nhà vì thế rơi từ vị trí thứ hai xuống thứ ba bảng A.

Dù chưa bị loại, Indonesia đã mất quyền tự quyết lớn trong cuộc đua ngôi đầu. Ở lượt trận cuối, đội bóng này phải làm khách trước Singapore trong trận đấu có ý nghĩa quyết định.

Nếu giành chiến thắng, Indonesia sẽ lên 9 điểm và có vé vào bán kết. Một trận hòa chỉ giúp họ đạt 7 điểm, khi đó kết quả cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Campuchia sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thứ hạng chung cuộc.

Singapore cũng chưa chắc chắn đi tiếp dù đang có 7 điểm. Cuộc đối đầu trực tiếp giữa Singapore và Indonesia ngày 7/8 sẽ quyết định ít nhất một tấm vé của bảng A.

Bảng xếp hạng bảng A AFF Cup 2026 mới nhất

Hạng Đội Trận Thắng Hòa Thua BT BB +/- Điểm 1 Việt Nam 3 2 1 0 10 0 +10 7 2 Singapore 3 2 1 0 4 1 +3 7 3 Indonesia 3 2 0 1 8 4 +4 6 4 Campuchia 3 1 0 2 5 7 -2 3 5 Timor Leste 4 0 0 4 0 15 -15 0

Chú thích:

BT: Bàn thắng

BB: Bàn bại

+/-: Hiệu số bàn thắng – bàn thua

Bảng xếp hạng được cập nhật sau hai trận ngày 3/8, khi Campuchia thắng Timor Leste 3-0 và Việt Nam đánh bại Indonesia với cùng tỷ số.

Campuchia thắng trận đầu tiên, Timor Leste chính thức bị loại

Ở trận đấu sớm của bảng A, Campuchia vượt qua Timor Leste 3-0 để giành ba điểm đầu tiên tại AFF Cup 2026.

Kết quả này giúp Campuchia nâng tổng điểm lên 3 sau ba trận. Dù vẫn đứng thứ tư, đội bóng xứ chùa Tháp chưa hết cơ hội về mặt lý thuyết trước lượt trận cuối gặp Việt Nam.

Campuchia cần thắng Việt Nam với cách biệt lớn, đồng thời chờ kết quả thuận lợi từ cuộc đối đầu giữa Singapore và Indonesia. Tuy nhiên, hiệu số -2 khiến cơ hội tạo bất ngờ của đội bóng này không cao.

Timor Leste khép lại vòng bảng với bốn trận toàn thua, không ghi được bàn nào và nhận 15 bàn thua. Đại diện này trở thành đội đầu tiên hoàn thành toàn bộ lịch thi đấu tại bảng A và chính thức rời giải với 0 điểm.

Việt Nam chỉ cần hòa Campuchia để vào bán kết

Lượt trận cuối bảng A diễn ra ngày 7/8 với hai cuộc đối đầu Việt Nam – Campuchia và Singapore – Indonesia.

Với 7 điểm cùng hiệu số +10, Việt Nam đang nắm lợi thế lớn nhất. Chỉ cần không thua Campuchia, đội tuyển sẽ đạt ít nhất 8 điểm và chắc chắn nằm trong hai vị trí dẫn đầu.

Nếu đánh bại Campuchia, Việt Nam sẽ kết thúc vòng bảng với 10 điểm. Khi đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik có cơ hội rất lớn giữ ngôi đầu, bất kể kết quả trận Singapore – Indonesia.

Trong trường hợp để thua, Việt Nam vẫn có thể đi tiếp nhưng phải chờ kết quả trận đấu còn lại. Đây là kịch bản đội tuyển cần tránh sau khi đã giành lại quyền tự quyết bằng chiến thắng quan trọng trước Indonesia.

Lợi thế hiệu số cũng giúp Việt Nam có vị trí thuận lợi trong trường hợp phải so sánh thành tích với Singapore hoặc Indonesia. Khoảng cách hiện tại lần lượt là 7 bàn so với Singapore và 6 bàn so với Indonesia.

Xuân Son lên tiếng, Việt Nam giữ sạch lưới trận thứ ba

Bên cạnh ý nghĩa trên bảng xếp hạng AFF Cup 2026, chiến thắng trước Indonesia còn giúp nhiều trụ cột của Việt Nam lấy lại sự tự tin.

Văn Vĩ và Hai Long tạo ra lợi thế hai bàn chỉ sau 15 phút. Hoàng Đức đóng vai trò quan trọng ở tuyến giữa và có hai đường chuyền mở ra các bàn thắng của Văn Vĩ và Xuân Son.

Xuân Son ghi bàn thứ ba bằng pha xử lý gọn gàng, giúp Việt Nam chấm dứt hy vọng trở lại của đội chủ nhà. Đây cũng là bàn thắng giúp hàng công đội tuyển nâng tổng thành tích lên 10 bàn sau ba lượt trận.

Ở phía sau, thủ môn Patrik Lê Giang cùng hàng phòng ngự tiếp tục giữ sạch lưới. Việt Nam hiện là đội duy nhất tại bảng A chưa phải nhận bàn thua.

Bảng xếp hạng bảng B AFF Cup 2026

Bảng B chưa thi đấu lượt trận tiếp theo trong ngày 3/8. Thái Lan đang dẫn đầu với 6 điểm sau hai trận, bằng điểm Malaysia nhưng thi đấu ít hơn một trận và có hiệu số tốt hơn.

Hạng Đội Trận Thắng Hòa Thua BT BB +/- Điểm 1 Thái Lan 2 2 0 0 7 0 +7 6 2 Malaysia 3 2 0 1 6 3 +3 6 3 Myanmar 2 1 0 1 5 3 +2 3 4 Philippines 2 1 0 1 5 5 0 3 5 Lào 3 0 0 3 1 13 -12 0

Thái Lan toàn thắng hai trận trước Lào và Malaysia, ghi 7 bàn và chưa để thủng lưới. Malaysia đứng thứ hai sau ba lượt trận với hai chiến thắng cùng một thất bại.

Myanmar và Philippines cùng có 3 điểm, nhưng Myanmar xếp trên nhờ thành tích tốt hơn. Lào chưa giành được điểm nào sau ba trận và đã hết cơ hội cạnh tranh vé bán kết.

Ngày 4/8, Myanmar gặp Lào, còn Philippines đối đầu Thái Lan. Nếu đánh bại Philippines, Thái Lan sẽ trở thành đội đầu tiên tại bảng B giành vé vào bán kết.

Thể thức vòng bảng AFF Cup 2026

AFF Cup 2026 có 10 đội tuyển được chia thành hai bảng, mỗi bảng gồm năm đội. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt theo thể thức sân nhà – sân khách, mỗi đội đá tổng cộng bốn trận.

Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết. Các trận bán kết và chung kết tiếp tục được tổ chức theo thể thức lượt đi và lượt về.

Với chiến thắng 3-0 trước Indonesia, Việt Nam đã hoàn thành bước ngoặt quan trọng nhất của vòng bảng. Từ vị trí thứ ba, nhà đương kim vô địch vươn lên dẫn đầu và chỉ còn cách vòng bán kết ít nhất một điểm trong trận gặp Campuchia ngày 7/8.