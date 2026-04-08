Thể thao 360 Cập nhật bảng xếp hạng AFF Cup 2026 ngày 4/8: Việt Nam chiếm ngôi đầu, chạm một tay vào bán kết Bảng xếp hạng AFF Cup 2026 ngày 4/8 ghi nhận đội tuyển Việt Nam dẫn đầu bảng A với 7 điểm cùng hiệu số +10. Sau chiến thắng 3-0 trên sân Indonesia, thầy trò HLV Kim Sang-sik chỉ cần hòa Campuchia ở lượt cuối là chắc chắn giành vé vào bán kết.

Bảng xếp hạng bảng A AFF Cup 2026 ngày 4/8

Hạng Đội Trận Thắng Hòa Thua BT BB +/- Điểm 1 Việt Nam 3 2 1 0 10 0 +10 7 2 Singapore 3 2 1 0 4 1 +3 7 3 Indonesia 3 2 0 1 8 4 +4 6 4 Campuchia 3 1 0 2 5 7 -2 3 5 Timor Leste 4 0 0 4 0 15 -15 0

Chú thích: BT: Bàn thắng; BB: Bàn bại; +/-: Hiệu số bàn thắng – bàn thua.

Việt Nam và Singapore cùng có 7 điểm sau ba lượt trận nhưng đội tuyển Việt Nam đứng trên nhờ hiệu số +10, cao hơn đáng kể so với mức +3 của đối thủ. Indonesia xếp thứ ba với 6 điểm, còn Campuchia có 3 điểm và chỉ còn cơ hội đi tiếp trên lý thuyết.

Việt Nam rộng cửa giành vé vào bán kết AFF Cup 2026

Chiến thắng 3-0 trước Indonesia đã đưa đội tuyển Việt Nam từ vị trí thứ ba lên thẳng ngôi đầu bảng A. Quan trọng hơn, kết quả tại Bogor giúp nhà đương kim vô địch Đông Nam Á giành lại quyền tự quyết trước lượt đấu cuối.

Sau ba trận, Việt Nam có 7 điểm, ghi 10 bàn và chưa một lần để thủng lưới. Đội tuyển hiện sở hữu hàng công hiệu quả nhất, hàng phòng ngự tốt nhất và hiệu số cao nhất bảng A.

Với cục diện hiện tại, nhiệm vụ của thầy trò HLV Kim Sang-sik trong trận gặp Campuchia ngày 7/8 tương đối rõ ràng: chỉ cần không thua, Việt Nam chắc chắn nằm trong hai vị trí dẫn đầu và có mặt tại bán kết.

Một trận hòa sẽ giúp Việt Nam nâng tổng điểm lên 8. Khi đó, dù cuộc đối đầu giữa Singapore và Indonesia kết thúc theo kịch bản nào, đội tuyển vẫn có ít nhất vị trí thứ hai bảng A.

Nếu đánh bại Campuchia, Việt Nam sẽ kết thúc vòng bảng với 10 điểm và có cơ hội rất lớn giữ ngôi đầu. Lợi thế hiệu số lên tới +10 cũng tạo ra khoảng đệm đáng kể cho đội tuyển trong cuộc cạnh tranh với Singapore.

Chiến thắng Indonesia tạo bước ngoặt lớn

Trước lượt trận ngày 3/8, Việt Nam đứng thứ ba với 4 điểm, kém Indonesia 2 điểm và Singapore 3 điểm. Nguy cơ mất quyền tự quyết xuất hiện nếu đội tuyển không giành được kết quả thuận lợi trên sân Pakansari.

Tuy nhiên, Việt Nam đã tạo ra màn trình diễn thuyết phục ngay trên sân của đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Văn Vĩ mở tỷ số ở phút thứ 6 sau tình huống phối hợp với Hoàng Đức. Chỉ tám phút sau, Hai Long thực hiện pha bứt tốc từ phần sân nhà trước khi đánh bại thủ môn Nadeo Argawinata, nhân đôi cách biệt cho đội khách.

Indonesia đẩy cao đội hình trong hiệp hai nhưng không thể xuyên thủng hệ thống phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Việt Nam. Đến phút 71, Xuân Son ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 sau đường chuyền từ Hoàng Đức.

Đây cũng là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam đánh bại Indonesia ngay trên sân đối phương. Ba điểm tại Bogor đưa thầy trò HLV Kim Sang-sik lên đầu bảng, đồng thời đẩy Indonesia xuống vị trí thứ ba.

Việt Nam giữ sạch lưới sau ba trận

Không chỉ dẫn đầu bảng xếp hạng AFF Cup 2026, Việt Nam còn là đội duy nhất tại bảng A chưa phải nhận bàn thua.

Đội tuyển bắt đầu hành trình bảo vệ chức vô địch bằng chiến thắng 7-0 trước Timor Leste. Sau đó, Việt Nam hòa Singapore 0-0 trước khi vượt qua Indonesia 3-0.

Thành tích giữ sạch lưới trong cả ba trận cho thấy sự ổn định của hàng phòng ngự. Trước Indonesia, các cầu thủ Việt Nam kiểm soát tốt những tình huống tấn công tốc độ, hạn chế khoảng trống trước khung thành và không để đội chủ nhà tạo ra sức ép đủ lớn để thay đổi cục diện.

Ở tuyến trên, 10 bàn thắng được ghi bởi nhiều vị trí khác nhau cũng giúp Việt Nam không phụ thuộc hoàn toàn vào một cá nhân. Văn Vĩ, Hai Long và Xuân Son lần lượt lập công trước Indonesia, còn Hoàng Đức để lại dấu ấn lớn trong vai trò tổ chức và kiến tạo.

Hiệu số +10 tạo lợi thế cho Việt Nam

Khoảng cách về hiệu số đang là lợi thế quan trọng của Việt Nam trước lượt trận cuối.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik có hiệu số +10, cao hơn Singapore 7 bàn và Indonesia 6 bàn. Đây có thể trở thành yếu tố quyết định trong trường hợp các đội kết thúc vòng bảng với cùng số điểm.

Việt Nam vì vậy không chỉ hướng tới một điểm trước Campuchia. Một chiến thắng đủ thuyết phục sẽ giúp đội tuyển củng cố ngôi đầu, qua đó có cơ hội gặp đội nhì bảng B tại bán kết.

Ngược lại, nếu để thua Campuchia, Việt Nam sẽ dừng lại ở 7 điểm và phải chờ kết quả trận Singapore – Indonesia. Khi ấy, hiệu số cùng các tiêu chí phụ có thể quyết định tấm vé đi tiếp.

Đây là kịch bản đội tuyển cần tránh sau khi đã tạo được lợi thế lớn bằng chiến thắng trên sân Indonesia.

Indonesia và Singapore quyết đấu tấm vé còn lại

Trong khi Việt Nam nắm quyền tự quyết, Singapore và Indonesia sẽ bước vào cuộc đối đầu trực tiếp ở lượt cuối.

Singapore hiện đứng thứ hai với 7 điểm nhưng chỉ hơn Indonesia một điểm. Một chiến thắng sẽ giúp đội bóng đảo quốc sư tử chắc chắn đi tiếp, còn Indonesia buộc phải hướng tới ba điểm để không phụ thuộc vào kết quả của Việt Nam.

Nếu Indonesia thắng, đội bóng xứ Vạn đảo sẽ có 9 điểm và giành vé bán kết. Singapore khi đó dừng lại ở 7 điểm và có nguy cơ bị loại.

Trường hợp hai đội hòa, Singapore đạt 8 điểm, còn Indonesia có 7 điểm. Kịch bản này càng giúp Việt Nam thuận lợi bởi chỉ cần hòa Campuchia, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn chắc chắn kết thúc vòng bảng trong nhóm hai đội dẫn đầu.

Campuchia còn cơ hội trên lý thuyết

Campuchia có được chiến thắng đầu tiên tại AFF Cup 2026 sau khi vượt qua Timor Leste 3-0. Kết quả này giúp đội bóng xứ chùa Tháp nâng tổng điểm lên 3 và tiếp tục duy trì hy vọng mong manh.

Để tạo nên bất ngờ, Campuchia phải thắng Việt Nam với cách biệt lớn, đồng thời chờ đợi kết quả có lợi trong trận Singapore gặp Indonesia.

Tuy nhiên, khoảng cách 4 điểm cùng hiệu số -2 khiến khả năng Campuchia chen chân vào nhóm dẫn đầu rất thấp. Trong khi đó, Timor Leste đã hoàn thành cả bốn trận với thành tích toàn thua, không ghi được bàn nào và nhận 15 bàn thua.

Bảng xếp hạng bảng B AFF Cup 2026 trước loạt trận ngày 4/8

Hạng Đội Trận Thắng Hòa Thua BT BB +/- Điểm 1 Thái Lan 2 2 0 0 7 0 +7 6 2 Malaysia 3 2 0 1 6 3 +3 6 3 Myanmar 2 1 0 1 5 3 +2 3 4 Philippines 2 1 0 1 5 5 0 3 5 Lào 3 0 0 3 1 13 -12 0

Ngày 4/8, bảng B tiếp tục diễn ra hai trận Myanmar gặp Lào và Philippines đối đầu Thái Lan. Thái Lan sẽ giành vé vào bán kết nếu đánh bại Philippines, trong khi Myanmar cần ba điểm trước Lào để tiếp tục cuộc đua.

Với Việt Nam, con đường vào bán kết đã trở nên rộng mở hơn rất nhiều sau chiến thắng trước Indonesia. Từ chỗ đứng thứ ba và chịu sức ép phải thắng, nhà đương kim vô địch hiện dẫn đầu bảng A, sở hữu hiệu số vượt trội và chỉ còn cách vòng bán kết AFF Cup 2026 đúng một điểm.