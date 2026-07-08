Thể thao 360 Cập nhật bảng xếp hạng AFF Cup 2026 ngày 7/8: Việt Nam chắc ngôi đầu, giành vé bán kết Bảng xếp hạng AFF Cup 2026 ngày 7/8 ghi nhận đội tuyển Việt Nam kết thúc vòng bảng với 10 điểm cùng hiệu số +12 sau chiến thắng 3-1 trước Campuchia. Thầy trò HLV Kim Sang-sik chắc chắn giành ngôi đầu bảng A và tấm vé vào bán kết.

Bảng xếp hạng bảng A AFF Cup 2026 ngày 7/8

Bảng được cập nhật sau khi Việt Nam thắng Campuchia 3-1 và theo tỷ số Singapore 1-1 Indonesia ở phút 90+6.

Hạng Đội Trận Thắng Hòa Thua BT BB +/- Điểm 1 Việt Nam 4 3 1 0 13 1 +12 10 2 Singapore 4 2 2 0 5 2 +3 8 3 Indonesia 4 2 1 1 9 5 +4 7 4 Campuchia 4 1 0 3 6 10 -4 3 5 Timor Leste 4 0 0 4 0 15 -15 0

Chú thích: BT: Bàn thắng; BB: Bàn bại; +/-: Hiệu số bàn thắng – bàn thua.

Việt Nam kết thúc bốn lượt trận với 10 điểm, đứng chắc chắn ở vị trí số một bảng A bất chấp kết quả cuối cùng của trận Singapore – Indonesia. Nếu tỷ số 1-1 tại Jalan Besar được giữ nguyên, Singapore sẽ có 8 điểm và giành vị trí thứ hai, còn Indonesia bị loại với 7 điểm.

Độc giả có thể theo dõi thứ hạng, điểm số, hiệu số cùng cục diện cuộc đua giành vé bán kết mới nhất tại bảng xếp hạng AFF Cup 2026.

Việt Nam chắc chắn giành ngôi đầu bảng A

Chiến thắng 3-1 trước Campuchia giúp đội tuyển Việt Nam hoàn thành vòng bảng AFF Cup 2026 với thành tích bất bại.

Sau bốn trận, thầy trò HLV Kim Sang-sik giành 10 điểm từ ba chiến thắng và một trận hòa. Việt Nam ghi tổng cộng 13 bàn, chỉ để thủng lưới một lần và sở hữu hiệu số +12.

Kết quả này đồng nghĩa Việt Nam không cần quan tâm tới diễn biến cuối cùng của trận Singapore – Indonesia. Ngay cả trong trường hợp Indonesia có bàn thắng muộn để giành ba điểm, đội bóng xứ Vạn đảo cũng chỉ đạt tối đa 9 điểm và không thể vượt qua Việt Nam.

Đội tuyển vì vậy chắc chắn bước vào bán kết với tư cách đội nhất bảng A.

Đình Bắc lập cú đúp trong chiến thắng Campuchia

Việt Nam nhập cuộc chủ động và tìm được bàn mở tỷ số ở phút 18.

Sau khi đội chủ nhà giành lại bóng bên phần sân Campuchia, Đình Bắc đột phá giữa vòng vây hàng phòng ngự đối phương trước khi dứt điểm hiểm hóc, đưa Việt Nam vượt lên dẫn 1-0.

Campuchia không dễ dàng buông xuôi. Phút 71, Bento tận dụng đường chuyền dài, tăng tốc thoát xuống bất chấp sự đeo bám của Xuân Mạnh rồi đánh bại Lê Giang Patrik, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng 1-1.

Bàn thua khiến Việt Nam đứng trước nguy cơ chỉ có một điểm, nhưng đội chủ nhà đã tạo ra bước ngoặt trong những phút cuối.

Phút 84, Xuân Son băng xuống đón đường chọc khe và đối mặt thủ môn Campuchia. Trong nỗ lực ngăn cản tiền đạo Việt Nam dứt điểm, Im Vakhim vô tình đưa bóng về lưới nhà, giúp Việt Nam tái lập thế dẫn bàn.

Đến phút 89, Lê Phạm Thành Long tung đường chuyền để Đình Bắc thoát xuống. Tiền đạo Việt Nam xử lý tinh tế bằng cú lốp bóng qua đầu thủ môn, hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 3-1.

Việt Nam kết thúc vòng bảng với hiệu số +12

Không chỉ sở hữu số điểm cao nhất bảng, Việt Nam còn tạo khoảng cách lớn về hiệu số so với các đối thủ.

Sau bốn trận, đội tuyển ghi 13 bàn và chỉ nhận một bàn thua, đạt hiệu số +12. Singapore hiện có hiệu số +3, còn Indonesia là +4 theo tỷ số trực tiếp 1-1 giữa hai đội.

Việt Nam bắt đầu giải đấu bằng chiến thắng 7-0 trước Timor Leste, sau đó hòa Singapore 0-0, đánh bại Indonesia 3-0 và khép lại vòng bảng bằng chiến thắng 3-1 trước Campuchia.

Đáng chú ý, bàn thắng của Bento là lần đầu tiên hàng phòng ngự Việt Nam bị đánh bại tại AFF Cup 2026.

Singapore chỉ còn cách bán kết ít phút

Ở trận đấu cùng giờ, cuộc cạnh tranh trực tiếp giữa Singapore và Indonesia diễn ra căng thẳng đến những phút cuối.

Indonesia vượt lên dẫn trước ở phút 47 nhờ bàn thắng của Ragnar Oratmangoen. Nếu bảo vệ được lợi thế, đội bóng xứ Vạn đảo sẽ nâng tổng điểm lên 9 và giành vị trí thứ hai bảng A.

Tuy nhiên, Singapore tìm được bàn gỡ ở phút 66. Sau tình huống hàng thủ Indonesia xử lý không tốt, Ilhan Fandi tận dụng cơ hội để đưa tỷ số về 1-1.

Đến phút 90+6, tỷ số vẫn chưa thay đổi.

Nếu trận đấu kết thúc 1-1, Singapore sẽ có 8 điểm và giành vé bán kết với vị trí thứ hai. Indonesia khi đó dừng lại ở 7 điểm và xếp thứ ba dù sở hữu hiệu số +4.

Indonesia đứng trước nguy cơ bị loại

Indonesia bước vào lượt cuối với 6 điểm và buộc phải đánh bại Singapore để tự quyết tấm vé đi tiếp.

Bàn mở tỷ số của Oratmangoen từng đưa Indonesia lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng trực tiếp. Tuy nhiên, bàn gỡ của Singapore khiến cục diện đảo chiều.

Với tỷ số 1-1, Indonesia chỉ có thêm một điểm và đạt tổng cộng 7 điểm. Con số này không đủ để vượt Singapore nếu đội chủ nhà giữ được kết quả hòa.

Ở những phút cuối, Indonesia vì vậy buộc phải tìm bàn thắng thứ hai. Một chiến thắng sẽ giúp họ đạt 9 điểm và lấy vé bán kết từ tay Singapore.

Campuchia kết thúc vòng bảng với 3 điểm

Thất bại 1-3 trước Việt Nam khiến Campuchia khép lại AFF Cup 2026 với 3 điểm sau bốn trận.

Đội bóng xứ chùa Tháp có một chiến thắng và ba thất bại, ghi 6 bàn nhưng nhận 10 bàn thua, đạt hiệu số -4.

Campuchia từng khiến Việt Nam gặp khó khăn khi Bento ghi bàn gỡ hòa ở phút 71, nhưng không thể duy trì thế cân bằng trong khoảng thời gian cuối trận.

Ở phía dưới, Timor Leste đứng cuối bảng khi không giành được điểm nào sau bốn trận, không ghi bàn và nhận 15 bàn thua.

Với chiến thắng 3-1 trước Campuchia, Việt Nam chính thức khép lại vòng bảng AFF Cup 2026 với 10 điểm, hiệu số +12 và ngôi nhất bảng A. Thầy trò HLV Kim Sang-sik giành quyền vào bán kết với thành tích bất bại, trong khi tấm vé còn lại đang nằm trong tay Singapore nếu đội bóng đảo quốc sư tử bảo vệ được tỷ số hòa 1-1 trước Indonesia.