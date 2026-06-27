Thể thao 360 Cập nhật bảng xếp hạng đội đứng thứ 3 vòng bảng ngày 27/6: Hàn Quốc "thoi thóp" Tuyển Hàn Quốc vẫn còn hy vọng mong manh giành vé vào vòng 32 đội World Cup 2026 sau khi ngày thi đấu 27-6 khép lại.

Hàn Quốc vẫn còn cơ hội đi tiếp

Trưa 27-6, lượt trận cuối các bảng G, H và I World Cup 2026 đã kết thúc, qua đó giúp cuộc đua giữa các đội đứng thứ 3 dần lộ diện rõ hơn.

ĐT Ai Cập có trận hoà 1-1 trước ĐT Iran, qua đó vượt qua vòng bảng với tư cách đội nhì bảng G. Tại vòng tiếp theo, ĐT Ai Cập sẽ gặp đối thủ không quá mạnh là ĐT Australia.

Tại bảng H, ĐT Tây Ban Nha giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước ĐT Uruguay, qua đó đi tiếp với vị trí nhất bảng. ĐT Tây Ban Nha sẽ gặp đội nhì bảng J tại vòng 32 đội.

ĐT Cape Verde với trận hoà không bàn thắng trước ĐT Saudi Arabia đã làm nên lịch sử khi đứng nhì bảng H, qua đó vào vòng loại trực tiếp trong lần đầu tiên tham dự World Cup. Tại vòng 32 đội, Cape Verde gặp thử thách rất lớn khi phải chạm trán Argentina.

Tính đến 12h30 ngày 27/6, World Cup 2026 đã xác định được 5 trên tổng số 8 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất giành vé vào vòng 32 đội. Đó là các đội tuyển Thụy Điển, Ecuador, Bosnia, Paraguay và Senegal.

Sau loạt trận này, Hàn Quốc vẫn tạm thời nằm trong nhóm 8 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất. Tuy nhiên, cơ hội đi tiếp của đội bóng xứ kim chi vẫn khá mong manh khi họ đang đứng ở vị trí thứ 8/12.

Đại diện châu Á có 3 điểm sau 3 trận, hiệu số -1. Đây là thành tích đủ để Hàn Quốc tiếp tục hy vọng, nhưng chưa đủ để họ chắc chắn góp mặt ở vòng 32 đội.

5 đội đứng thứ 3 đã chắc suất vào vòng 32 đội

Tính đến thời điểm hiện tại, 5/8 đội đứng thứ 3 đã chắc chắn có vé vớt vào vòng đấu loại trực tiếp gồm: Thụy Điển, Ecuador, Bosnia và Herzegovina, Paraguay và Senegal.

Đây là những đội đang có thành tích tốt hơn phần còn lại trong nhóm xếp thứ 3. Với điểm số và hiệu số hiện tại, các đội bóng này đã sớm hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng.

Phía sau nhóm an toàn, Iran, Croatia và Hàn Quốc vẫn tạm nằm trong top 8. Dù vậy, vị trí của Hàn Quốc đang chịu nhiều sức ép nhất.

Hàn Quốc lo lắng trước lượt cuối các bảng J, K và L

Bất lợi lớn với Hàn Quốc nằm ở việc họ chắc chắn xếp sau Iran. Hai đội cùng có 3 điểm, nhưng Iran sở hữu hiệu số 0, tốt hơn hiệu số -1 của đội bóng xứ kim chi.

Croatia cũng đang đứng phía trên Hàn Quốc với 3 điểm sau 2 trận. Điều này khiến Hàn Quốc chỉ còn có thể chờ kết quả từ các bảng đấu chưa hạ màn.

Ngày mai 28-6, ba bảng J, K và L mới bước vào lượt trận cuối. Kết quả từ những bảng đấu này hoàn toàn có thể khiến vị trí thứ 8 của Hàn Quốc bị vượt qua.

Người hâm mộ Hàn Quốc nín thở chờ kết quả

Hiện Hàn Quốc mới chỉ chắc chắn xếp trên Scotland và Uruguay trong nhóm các đội đứng thứ 3. Vì vậy, người hâm mộ đội bóng xứ kim chi đang phải theo dõi sát từng trận còn lại của vòng bảng.

Nếu các đối thủ cạnh tranh ở bảng J, K và L không thể vượt qua mốc 3 điểm và hiệu số -1, Hàn Quốc vẫn còn cơ hội lách qua khe cửa hẹp để vào vòng 32 đội.

World Cup 2026 diễn ra từ ngày 12-6 đến 20-7 tại Bắc Mỹ, với sự tham dự của 48 đội tuyển, chia thành 12 bảng. Kết thúc vòng bảng, 2 đội nhất nhì mỗi bảng cùng 8 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 32 đội.