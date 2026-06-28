Thể thao 360 Cập nhật bảng xếp hạng đội đứng thứ 3 vòng bảng ngày 28/6: Hàn Quốc bị loại, Messi lại ghi bàn, Ronaldo vào nhánh đấu rất khó Hàn Quốc chính thức rơi khỏi nhóm 8 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất World Cup 2026 sau khi CHDC Congo thắng Uzbekistan 3-1, còn Algeria hòa Áo 3-3 để vượt lên nhóm đi tiếp.

Hàn Quốc chính thức rơi khỏi nhóm đi tiếp

Ngày 28/6, cuộc đua giữa các đội đứng thứ 3 tại World Cup 2026 khép lại với nhiều biến động lớn ở các bảng J, K và L. Những kết quả mới nhất khiến Hàn Quốc không còn cơ hội chen vào nhóm 8 đội hạng ba có thành tích tốt nhất.

Tâm điểm nằm ở bảng K, nơi CHDC Congo đánh bại Uzbekistan 3-1. Trước trận đấu này, đại diện châu Phi mới có 1 điểm sau 2 lượt trận, hiệu số -1 và gần như không có nhiều lợi thế trong cuộc đua vé vớt.

Tuy nhiên, chiến thắng ở lượt cuối giúp CHDC Congo vươn lên 4 điểm sau 3 trận, hiệu số +1. Thành tích này đưa đội bóng châu Phi nhảy thẳng vào nhóm đi tiếp, đồng thời đẩy Hàn Quốc khỏi vùng an toàn.

Ở bảng J, Algeria cũng tạo ra bước ngoặt quan trọng khi hòa Áo 3-3. Một điểm có được giúp Algeria nâng tổng điểm lên 4, vượt qua nhóm đội chỉ có 3 điểm.

Với các kết quả này, Hàn Quốc chính thức hết hy vọng đi tiếp. Đội bóng xứ kim chi khép lại vòng bảng với 3 điểm sau 3 trận, hiệu số -1 và không còn cơ hội cải thiện vị trí.

CHDC Congo và Algeria vượt lên, Hàn Quốc hết đường trở lại

Trước loạt trận cuối ngày 28/6, Hàn Quốc vẫn còn hy vọng mong manh nhờ cạnh tranh với nhóm các đội đứng thứ 3 có 3 điểm. Nhưng cục diện thay đổi nhanh chóng khi CHDC Congo và Algeria cùng vượt mốc 3 điểm.

CHDC Congo là đội tạo ra cú bứt phá mạnh nhất. Từ vị trí chỉ có 1 điểm, đại diện châu Phi thắng Uzbekistan 3-1 để lên 4 điểm, hiệu số +1 và xếp rất cao trong nhóm đội đứng thứ 3.

Algeria cũng thoát khỏi vùng nguy hiểm sau trận hòa 3-3 với Áo. Dù hiệu số là -2, đội bóng này có 4 điểm và ghi được 5 bàn, đủ để vượt qua Paraguay khi hai đội cùng điểm và cùng hiệu số.

Trước đó, Croatia đã thắng Ghana 2-1 ở bảng L. Kết quả này giúp Croatia đạt 6 điểm, dẫn đầu nhóm các đội đứng thứ 3 và không còn phụ thuộc vào các trận sau đó.

Những biến động liên tiếp khiến Hàn Quốc bị đẩy xuống ngoài top 8. Đại diện châu Á không thể cạnh tranh với nhóm 4 điểm, đồng thời cũng xếp sau Senegal trong nhóm các đội có 3 điểm do thua kém hiệu số.

Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 3 mới nhất

Hạng Đội Trận Thắng Hoà Thua BT BB +/- Điểm 1 Croatia 3 2 0 1 5 5 0 6 2 CHDC Congo 3 1 1 1 4 3 +1 4 3 Thụy Điển 3 1 1 1 7 7 0 4 4 Ecuador 3 1 1 1 2 2 0 4 5 Bosnia & Herzegovina 3 1 1 1 5 6 -1 4 6 Algeria 3 1 1 1 5 7 -2 4 7 Paraguay 3 1 1 1 2 4 -2 4 8 Senegal 3 1 0 2 8 6 +2 3 9 Iran 3 0 3 0 3 3 0 3 10 Hàn Quốc 3 1 0 2 2 3 -1 3 11 Scotland 3 1 0 2 1 4 -3 3 12 Uruguay 3 0 2 1 3 4 -1 2

Chú thích:

BT: Bàn thắng

BB: Bàn bại

+/-: Hiệu số bàn thắng - bàn thua

Messi cùng Argentina thắng Jordan 3-1

Sau khi cục diện vé vớt được định đoạt, Argentina cũng khép lại lượt trận cuối bảng J bằng chiến thắng 3-1 trước Jordan.

Đây là kết quả giúp đội bóng của Lionel Messi hoàn tất vòng bảng với vị thế thuận lợi trước khi bước vào vòng 32 đội. Argentina không để Jordan tạo bất ngờ, đồng thời duy trì được sự ổn định cần thiết trong giai đoạn bản lề của giải đấu.

Chiến thắng của Argentina cũng góp phần chốt lại trật tự bảng J. Jordan không thể tạo thêm biến động ở nhóm phía sau, còn sự chú ý dồn về Algeria sau trận hòa 3-3 với Áo.

Với Messi và các đồng đội, vòng bảng đã khép lại bằng một kết quả tích cực. Tuy nhiên, thử thách thực sự chỉ bắt đầu khi World Cup 2026 bước vào vòng loại trực tiếp.

Ronaldo và Bồ Đào Nha hòa Colombia, nhánh đấu trở nên khó lường

Ở bảng K, Bồ Đào Nha hòa Colombia 0-0 trong lượt trận cuối. Kết quả này không tạo ra nhiều thay đổi trực tiếp trong bảng xếp hạng các đội đứng thứ 3, nhưng ảnh hưởng tới trật tự chung cuộc của bảng đấu.

Với Bồ Đào Nha, trận hòa này khiến hành trình phía trước trở nên khó lường hơn. Khi các nhánh vòng 32 đội dần được xác định, Ronaldo và các đồng đội có nguy cơ phải bước vào chặng đấu loại trực tiếp với những đối thủ khó chịu hơn dự kiến.

Bảng K cũng chứng kiến biến động lớn từ trận còn lại, khi CHDC Congo thắng Uzbekistan 3-1. Kết quả này không chỉ giúp CHDC Congo đi tiếp, mà còn làm thay đổi đáng kể nhóm đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Vì vậy, dù Bồ Đào Nha không thua Colombia, cục diện sau lượt trận cuối vẫn khiến nhánh đấu của họ trở thành điểm được quan tâm lớn trước vòng 32 đội.

8 đội đứng thứ 3 giành vé vào vòng 32 đội

Sau loạt trận ngày 28/6, nhóm 8 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất gồm Croatia, CHDC Congo, Thụy Điển, Ecuador, Bosnia & Herzegovina, Algeria, Paraguay và Senegal.

Croatia dẫn đầu nhóm này với 6 điểm. CHDC Congo là đội bứt phá mạnh nhất khi từ 1 điểm vươn lên 4 điểm sau chiến thắng trước Uzbekistan.

Algeria cũng giành vé nhờ trận hòa nhiều bàn thắng trước Áo. Dù cùng có 4 điểm và hiệu số -2 như Paraguay, Algeria xếp trên nhờ ghi nhiều bàn thắng hơn.

Senegal là đội cuối cùng trong nhóm đi tiếp. Đại diện châu Phi chỉ có 3 điểm, nhưng hiệu số +2 giúp họ xếp trên Iran, Hàn Quốc và Scotland.

Iran là đội tiếc nuối khi có 3 điểm, hiệu số 0 nhưng vẫn không đủ để giữ vị trí trong top 8 sau khi CHDC Congo và Algeria cùng vượt lên.

Hàn Quốc trở thành đội chịu thiệt lớn nhất

Hàn Quốc là một trong những đội chịu ảnh hưởng nặng nhất từ loạt trận cuối ngày 28/6. Trước đó, đại diện châu Á vẫn còn hy vọng nhờ bám sát nhóm 8 đội đứng thứ 3 tốt nhất.

Tuy nhiên, khi CHDC Congo thắng Uzbekistan và Algeria có điểm trước Áo, cánh cửa đi tiếp của Hàn Quốc chính thức khép lại. Ba điểm cùng hiệu số -1 không đủ giúp đội bóng xứ kim chi cạnh tranh với nhóm phía trên.

Việc Senegal giữ được vị trí nhờ hiệu số +2 càng khiến Hàn Quốc không còn cơ hội. Trong nhóm các đội có 3 điểm, Hàn Quốc xếp sau Senegal và Iran, đồng thời bị nhóm 4 điểm bỏ lại.

Từ vị trí còn chờ kết quả, Hàn Quốc rơi khỏi cuộc đua chỉ sau loạt trận quyết định. Đây là cú rẽ lớn của bảng xếp hạng đội đứng thứ 3 trong ngày 28/6.

Thể thức xét vé cho đội đứng thứ 3 World Cup 2026

Tại World Cup 2026, các đội đứng thứ 3 tại 12 bảng đấu vẫn có cơ hội vào vòng 32 đội. Theo thể thức giải đấu, 8 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành vé đi tiếp.

Do các đội này nằm ở 12 bảng khác nhau và không đối đầu trực tiếp với nhau, thứ hạng được xét theo các tiêu chí tổng thể. Thứ tự ưu tiên gồm số điểm, hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng, điểm thẻ phạt và vị trí trên bảng xếp hạng FIFA.

Loạt trận ngày 28/6 cho thấy mỗi bàn thắng đều có thể làm thay đổi số phận của nhiều đội. CHDC Congo và Algeria tận dụng được lượt trận cuối để đi tiếp, còn Hàn Quốc bị loại dù vẫn còn hy vọng trước đó.

World Cup 2026 diễn ra từ ngày 12/6 đến 20/7 tại Bắc Mỹ, với sự tham dự của 48 đội tuyển, chia thành 12 bảng. Kết thúc vòng bảng, 2 đội nhất nhì mỗi bảng cùng 8 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 32 đội.