Thể thao 360 Cập nhật bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026 hôm nay 15/7: Oyarzabal vào chung kết, Mbappe dừng bước Bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026 vẫn do Lionel Messi và Kylian Mbappé dẫn đầu với 8 bàn, còn Mikel Oyarzabal đã nâng thành tích lên 5 bàn.

Cuộc cạnh tranh Chiếc giày vàng World Cup 2026 có thêm thay đổi sau trận bán kết giữa Pháp và Tây Ban Nha. Oyarzabal ghi bàn từ chấm phạt đền, góp công giúp La Roja thắng 2-0 và giành quyền vào chung kết.

Bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026 mới nhất

Mbappé cùng Ousmane Dembélé không thể ghi bàn trong ngày hàng công Pháp hoàn toàn bế tắc. Kết quả này khiến cơ hội bứt phá của hai chân sút Les Bleus bị thu hẹp đáng kể.

Vị trí Cầu thủ Đội tuyển Bàn thắng 1 Lionel Messi Argentina 8 1 Kylian Mbappé Pháp 8 3 Jude Bellingham Anh 6 3 Harry Kane Anh 6 3 Ousmane Dembélé Pháp 6 6 Mikel Oyarzabal Tây Ban Nha 5 7 Johan Manzambi Thụy Sĩ 3 8 Mostafa Zico Argentina 2 8 Bradley Barcola Pháp 2 8 Rubén Vargas Thụy Sĩ 2

Lionel Messi và Kylian Mbappé tiếp tục chia sẻ vị trí dẫn đầu với cùng 8 bàn thắng. Tuy nhiên, tình thế của hai ngôi sao đã có sự khác biệt sau khi Pháp dừng bước ở bán kết.

Messi vẫn còn cơ hội ra sân trong trận bán kết giữa Argentina và Anh. Mbappé chỉ còn trận tranh hạng ba để cải thiện thành tích sau khi Les Bleus thất bại trước Tây Ban Nha.

Harry Kane, Jude Bellingham và Ousmane Dembélé cùng đứng phía sau với 6 bàn. Oyarzabal đã rút ngắn khoảng cách với nhóm này xuống còn một pha lập công.

Oyarzabal lên 5 bàn, Tây Ban Nha vào chung kết

Mikel Oyarzabal tiếp tục dẫn đầu danh sách ghi bàn của Tây Ban Nha tại World Cup 2026. Tiền đạo này nâng thành tích cá nhân lên 5 bàn sau pha lập công trong trận bán kết gặp Pháp.

Bàn thắng đến ở phút 22, khi Lucas Digne phạm lỗi với Lamine Yamal trong vòng cấm. Oyarzabal bước lên chấm phạt đền và dứt điểm hiểm vào góc phải, không cho thủ môn Mike Maignan cơ hội cản phá.

Pha lập công giúp Tây Ban Nha mở tỷ số trong thời điểm thế trận vẫn diễn ra khá cân bằng. La Roja sau đó có thêm bàn thắng của Pedro Porro ở phút 58 để hoàn tất chiến thắng 2-0.

Với 5 bàn, Oyarzabal đã áp sát nhóm cầu thủ sở hữu 6 pha lập công gồm Kane, Bellingham và Dembélé. Tiền đạo Tây Ban Nha vẫn còn trận chung kết để cải thiện thành tích.

Khoảng cách ba bàn với Messi và Mbappé khiến cơ hội giành Chiếc giày vàng của Oyarzabal không lớn. Dù vậy, việc Tây Ban Nha đi đến trận đấu cuối cùng giúp anh tiếp tục hiện diện trong cuộc cạnh tranh.

Oyarzabal không phải mẫu trung phong chỉ hoạt động cố định trong khu vực cấm địa. Anh thường xuyên di chuyển rộng, tham gia phối hợp và có khả năng đảm nhận những quả phạt đền quan trọng.

Mbappe im tiếng, Pháp dừng bước ở bán kết

Kylian Mbappé bước vào trận gặp Tây Ban Nha với mục tiêu vượt qua Lionel Messi trên bảng xếp hạng Vua phá lưới. Tuy nhiên, đội trưởng tuyển Pháp không thể tận dụng những cơ hội có được.

Mbappé nhiều lần tìm cách đột phá trước hàng phòng ngự Tây Ban Nha nhưng gặp phải sự theo kèm chặt chẽ. Unai Simón cũng có một ngày thi đấu chắc chắn, liên tục hóa giải các pha dứt điểm của hàng công Les Bleus.

Ở phút 67, Mbappé có khoảng trống ngay sát vòng cấm nhưng bị hậu vệ Tây Ban Nha áp sát và cản phá. Những tình huống xử lý sau đó của tiền đạo tuyển Pháp cũng không đủ độ chính xác để tạo ra bàn thắng.

Cơ hội rõ ràng cuối cùng đến ở phút 88, khi Mbappé thực hiện quả đá phạt trực tiếp gần vòng cấm. Cú sút vượt qua hàng rào nhưng đưa bóng bay cao hơn xà ngang.

Đội trưởng tuyển Pháp còn phải nhận thẻ vàng ở phút 86 sau pha phạm lỗi với Unai Simón. Đây là hình ảnh cho thấy sự bất lực của Les Bleus trong khoảng thời gian cuối trận.

Mbappé vẫn giữ thành tích 8 bàn, ngang bằng Messi ở vị trí dẫn đầu. Cơ hội nâng cao số bàn của anh giờ chỉ còn nằm ở trận tranh hạng ba.

Tại World Cup 2022, Mbappé cũng ghi 8 bàn để giành Chiếc giày vàng. Tiền đạo người Pháp hiện đã cân bằng thành tích của chính mình, nhưng chưa thể tạo ra cột mốc mới sau trận bán kết.

Dembele không thể thu hẹp khoảng cách

Ousmane Dembélé cũng không thể cải thiện thành tích 6 bàn trong ngày tuyển Pháp bị Tây Ban Nha khóa chặt các hướng tấn công.

Dembélé gặp khó trước khả năng kiểm soát bóng và pressing của đối thủ. Les Bleus không tạo ra đủ khoảng trống để tiền đạo này phát huy tốc độ cùng khả năng xử lý trong những tình huống một đối một.

Việc không ghi bàn khiến Dembélé vẫn đứng sau Messi và Mbappé hai pha lập công. Cầu thủ này cũng bị Kane và Bellingham chia sẻ vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng.

Pháp vẫn còn trận tranh hạng ba, nhưng cơ hội cạnh tranh Chiếc giày vàng của Dembélé không còn rộng mở. Anh cần ghi ít nhất hai bàn và chờ những cầu thủ đứng phía trên không cải thiện thành tích.

Bradley Barcola cũng dừng lại ở mốc 2 bàn. Tiền đạo này từng có cơ hội đáng chú ý ở phút 55, nhưng Unai Simón lao ra khép góc và không cho cầu thủ tuyển Pháp dứt điểm thuận lợi.

Messi có cơ hội độc chiếm vị trí dẫn đầu

Lionel Messi chưa thi đấu ở vòng bán kết nhưng vẫn giữ vị trí số một cùng Mbappé với 8 pha lập công. Trận đấu giữa Argentina và Anh sẽ là cơ hội để đội trưởng Albiceleste vươn lên dẫn đầu một mình.

Messi là cầu thủ đứng đầu cuộc đua ghi bàn trong phần lớn vòng bảng. Anh tiếp tục giữ vai trò trung tâm trong lối chơi của Argentina nhờ khả năng tổ chức, kiến tạo và dứt điểm ở những thời điểm quan trọng.

Ngôi sao 39 tuổi từng vượt qua Mbappé sau khi ghi bàn vào lưới Cape Verde. Tiền đạo tuyển Pháp sau đó san bằng thành tích bằng quả phạt đền trong trận gặp Paraguay.

Messi một lần nữa vượt lên khi ghi bàn gỡ hòa 2-2 trước Ai Cập, mở ra chiến thắng 3-2 cho Argentina. Mbappé tiếp tục bám đuổi bằng pha lập công trước Morocco ở vòng tứ kết.

Thất bại của Pháp trước Tây Ban Nha mang đến lợi thế nhất định cho Messi. Nếu ghi bàn trước tuyển Anh, anh sẽ vượt qua Mbappé trước khi các trận đấu cuối cùng diễn ra.

Messi chưa từng giành Chiếc giày vàng World Cup. Việc vươn lên ở kỳ World Cup có thể là cuối cùng trong sự nghiệp sẽ giúp anh bổ sung thêm một danh hiệu cá nhân đặc biệt.

Kane và Bellingham có cơ hội rút ngắn khoảng cách

Harry Kane và Jude Bellingham đều đang có 6 bàn cho đội tuyển Anh. Cả hai chỉ kém Messi và Mbappé hai pha lập công trước trận bán kết gặp Argentina.

Kane tiếp tục là điểm đến quan trọng trong các đợt tấn công của Tam sư. Khả năng chọn vị trí, dứt điểm trong vòng cấm và thực hiện phạt đền giúp đội trưởng tuyển Anh luôn có cơ hội nâng cao thành tích.

Tiền đạo này từng giành Chiếc giày vàng World Cup 2018 với 6 bàn. Kane đã đạt đúng cột mốc đó tại World Cup 2026 và có thể thiết lập thành tích tốt nhất của mình nếu ghi bàn trước Argentina.

Bellingham đang trải qua giải đấu hiệu quả nhất trong màu áo đội tuyển Anh. Tiền vệ này đã ghi 5 bàn trước trận gặp Na Uy và hoàn tất cú đúp ở vòng tứ kết để nâng tổng thành tích lên 6 pha lập công.

Khả năng xâm nhập từ tuyến hai giúp Bellingham trở thành mối đe dọa đặc biệt. Anh không thi đấu như một tiền đạo cố định nhưng thường xuyên xuất hiện đúng thời điểm trong khu vực cấm địa.

Nếu Kane hoặc Bellingham ghi bàn ở bán kết, khoảng cách với nhóm dẫn đầu sẽ chỉ còn một pha lập công. Một cú đúp có thể giúp họ san bằng thành tích của Messi và Mbappé.

Tây Ban Nha chia sẻ trách nhiệm ghi bàn

Oyarzabal là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho Tây Ban Nha, nhưng sức mạnh của La Roja không phụ thuộc hoàn toàn vào một cá nhân.

Pedro Porro trở thành cầu thủ mới nhất lập công cho đội bóng của HLV Luis de la Fuente. Ở phút 58 trận gặp Pháp, hậu vệ này xuất hiện đúng lúc sau một pha phối hợp mạch lạc và dứt điểm hạ Maignan.

Tây Ban Nha còn có những cầu thủ giàu khả năng tạo đột biến như Lamine Yamal, Dani Olmo, Ferran Torres và Álex Baena. Yamal từng đưa bóng vào lưới tuyển Pháp ở phút 61 nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Việc bàn thắng được phân bổ cho nhiều vị trí giúp La Roja khó bị bắt bài. Điểm hạn chế là Oyarzabal không nhận được số lượng cơ hội tập trung nhiều như những chân sút chủ lực của Argentina, Pháp hoặc Anh.

Dù vậy, trận chung kết vẫn mang đến cho Oyarzabal cơ hội rút ngắn khoảng cách. Một bàn thắng nữa sẽ giúp anh san bằng thành tích của Kane, Bellingham và Dembélé.

Messi hay Mbappe sẽ giành Chiếc giày vàng?

Messi và Mbappé vẫn tạo ra cuộc đua song mã khi cùng sở hữu 8 bàn. Sau vòng bán kết đầu tiên, Messi có lợi thế về số trận có thể thi đấu phía trước.

Argentina chưa bước vào trận bán kết gặp Anh. Nếu giành quyền vào chung kết, Messi sẽ còn hai cơ hội ra sân để gia tăng thành tích, gồm trận bán kết và trận đấu cuối cùng.

Mbappé không còn cơ hội góp mặt ở chung kết sau thất bại 0-2 trước Tây Ban Nha. Tiền đạo tuyển Pháp chỉ còn trận tranh hạng ba để tìm kiếm bàn thắng thứ chín.

Harry Kane và Jude Bellingham vẫn đủ khả năng chen vào cuộc đua. Cả hai cùng có 6 bàn và sẽ trực tiếp đối đầu Messi trong trận bán kết còn lại.

Oyarzabal đứng phía sau với 5 pha lập công. Tiền đạo Tây Ban Nha chắc chắn còn trận chung kết, nhưng anh cần tạo ra màn bứt phá lớn để san bằng hai vị trí dẫn đầu.

Dembélé cũng sở hữu 6 bàn nhưng cơ hội bị thu hẹp sau khi Pháp bị loại ở bán kết. Cầu thủ này phải ghi nhiều bàn trong trận tranh hạng ba và chờ các đối thủ phía trên không lập công.

Cuộc cạnh tranh Chiếc giày vàng vì thế vẫn chưa ngã ngũ. Kết quả trận Argentina gặp Anh có thể tạo ra thay đổi lớn khi ba ứng viên Messi, Kane và Bellingham cùng xuất hiện.

Những cầu thủ giành Chiếc giày vàng World Cup gần nhất

Năm Cầu thủ Đội tuyển Bàn thắng 2022 Kylian Mbappé Pháp 8 2018 Harry Kane Anh 6 2014 James Rodríguez Colombia 6 2010 Thomas Müller Đức 5 2006 Miroslav Klose Đức 5

Mbappé và Kane là hai cầu thủ từng giành Chiếc giày vàng vẫn còn hiện diện tại World Cup 2026. Tiền đạo người Pháp đã cân bằng thành tích 8 bàn của mình tại Qatar, còn Kane đạt đúng cột mốc giúp anh về nhất năm 2018.

Messi chưa từng giành danh hiệu Vua phá lưới World Cup. Đội trưởng Argentina hiện đứng trước cơ hội lớn khi Mbappé không thể ghi bàn và Pháp đã dừng bước tại bán kết.

Oyarzabal là cầu thủ có bước tiến đáng chú ý nhất sau trận Pháp gặp Tây Ban Nha. Bàn thắng từ chấm phạt đền giúp anh đạt mốc 5 bàn và tiếp tục nuôi hy vọng trước trận chung kết.

Với việc Messi và Mbappé vẫn cùng đứng ở mốc 8 bàn, cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026 có thể được quyết định trong những trận đấu cuối cùng. Mỗi pha lập công tiếp theo không chỉ ảnh hưởng đến danh hiệu cá nhân mà còn có thể đưa Argentina, Anh hoặc Tây Ban Nha tiến gần hơn đến chức vô địch.