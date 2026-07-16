Thể thao 360 Cập nhật bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026 hôm nay 16/7: Messi và Mbappe tiếp tục đầu bảng Lionel Messi vẫn dẫn đầu cùng Kylian Mbappé với 8 bàn, còn Harry Kane và Jude Bellingham đang ở mốc 6 bàn.

Cuộc cạnh tranh Chiếc giày vàng World Cup 2026 không có thay đổi về số bàn sau trận bán kết giữa Anh và Argentina. Messi không lập công, nhưng có hai đường chuyền quyết định giúp Albiceleste ngược dòng và giành quyền vào chung kết.

Kane cùng Bellingham cũng không thể cải thiện thành tích. Bàn thắng duy nhất của tuyển Anh được ghi bởi Anthony Gordon, khiến hai cầu thủ này tiếp tục đứng sau Messi và Mbappé hai pha lập công.

Bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026 mới nhất

Vị trí Cầu thủ Đội tuyển Bàn thắng 1 Lionel Messi Argentina 8 1 Kylian Mbappé Pháp 8 3 Jude Bellingham Anh 6 3 Harry Kane Anh 6 3 Ousmane Dembélé Pháp 6 6 Mikel Oyarzabal Tây Ban Nha 5 7 Johan Manzambi Thụy Sĩ 3 8 Mostafa Zico Ai Cập 2 8 Bradley Barcola Pháp 2 8 Rubén Vargas Thụy Sĩ 2

Lionel Messi và Kylian Mbappé vẫn chia sẻ vị trí dẫn đầu với cùng 8 bàn. Bảng xếp hạng không thay đổi ở nhóm đầu do Messi, Kane và Bellingham đều không ghi bàn trong trận bán kết thứ hai.

Tình thế của hai cầu thủ dẫn đầu hiện tương đối cân bằng. Messi còn trận chung kết gặp Tây Ban Nha, còn Mbappé sẽ cùng tuyển Pháp đối đầu tuyển Anh trong trận tranh hạng ba.

Kane, Bellingham và Dembélé cùng sở hữu 6 bàn. Cả ba vẫn còn một trận để cải thiện thành tích, nhưng phải ghi ít nhất hai bàn mới có thể san bằng cột mốc hiện tại của Messi và Mbappé.

Oyarzabal đứng phía sau với 5 pha lập công. Tiền đạo Tây Ban Nha chắc chắn góp mặt ở trận chung kết nhưng đang kém hai vị trí dẫn đầu ba bàn.

Messi vào chung kết nhưng vẫn dừng ở mốc 8 bàn

Lionel Messi bước vào trận bán kết với cơ hội vượt qua Mbappé để độc chiếm vị trí số một. Đội trưởng Argentina không trực tiếp ghi bàn, nhưng vẫn tạo ra ảnh hưởng lớn trong màn ngược dòng trước tuyển Anh.

Argentina bị dẫn trước ở phút 55, khi Morgan Rogers căng ngang để Anthony Gordon đệm bóng cận thành. Messi cùng đồng đội sau đó phải đẩy cao đội hình để tìm bàn gỡ.

Sau nhiều cơ hội bị Pickford và cột dọc từ chối, Argentina cân bằng tỷ số ở phút 85. Messi chuyền bóng thuận lợi để Enzo Fernández dứt điểm từ ngoài vòng cấm, đưa bóng đi hiểm và đánh bại thủ môn tuyển Anh.

Đến phút 90+2, Messi tiếp tục tạo ra khác biệt. Anh tạt bóng chính xác từ cánh phải để Lautaro Martínez bật cao đánh đầu, hoàn tất chiến thắng ngược dòng 2-1 cho Argentina.

Messi khép lại trận đấu với hai đường chuyền quyết định nhưng không nâng được thành tích ghi bàn. Anh vẫn có 8 pha lập công, ngang bằng Mbappé trên bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026.

Lợi thế lớn nhất của Messi nằm ở việc Argentina đã vào chung kết. Trận gặp Tây Ban Nha là cơ hội cuối để cầu thủ 39 tuổi tìm bàn thắng thứ chín và vượt lên trong cuộc cạnh tranh Chiếc giày vàng.

Lautaro Martínez ghi bàn quyết định cho Argentina

Lautaro Martínez trở thành người hùng của Argentina với bàn thắng ở phút bù giờ. Tiền đạo này chọn đúng vị trí để đón quả tạt của Messi rồi đánh đầu tung lưới Pickford.

Pha lập công xuất hiện khi trận đấu tiến gần khả năng phải bước vào hiệp phụ. Argentina tận dụng tốt quãng thời gian hưng phấn sau bàn gỡ của Enzo Fernández để hoàn tất cuộc lội ngược dòng.

Bàn thắng của Lautaro chưa làm thay đổi nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng Vua phá lưới, nhưng giúp Argentina có thêm một cầu thủ sẵn sàng tạo khác biệt ở thời điểm quan trọng.

Đội bóng Nam Mỹ không còn phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng ghi bàn của Messi. Enzo Fernández và Lautaro cùng lập công, còn đội trưởng Argentina chuyển sang vai trò kiến tạo trong hai tình huống quyết định.

Sự phân bổ bàn thắng giúp Argentina khó bị bắt bài hơn trước trận chung kết. Tây Ban Nha không chỉ phải hạn chế Messi mà còn cần kiểm soát các pha xâm nhập của Lautaro, Enzo Fernández và Julián Álvarez.

Kane và Bellingham im tiếng, chỉ còn trận tranh hạng ba

Harry Kane và Jude Bellingham bước vào bán kết với cùng 6 bàn, kém Messi và Mbappé hai pha lập công. Một cú đúp có thể giúp một trong hai cầu thủ san bằng vị trí dẫn đầu.

Tuy nhiên, cả Kane lẫn Bellingham đều không thể ghi bàn trước Argentina. Tuyển Anh mở tỷ số nhờ Anthony Gordon nhưng không duy trì được lợi thế trong khoảng thời gian cuối trận.

Kane tiếp tục dừng ở cột mốc 6 bàn, bằng thành tích giúp anh giành Chiếc giày vàng World Cup 2018. Tiền đạo đội trưởng không còn cơ hội góp mặt ở chung kết, nhưng vẫn có thể nâng cao số bàn trong trận tranh hạng ba.

Bellingham cũng giữ nguyên thành tích 6 pha lập công. Khả năng xâm nhập từ tuyến hai từng giúp anh trở thành một trong những cầu thủ hiệu quả nhất của tuyển Anh, nhưng tiền vệ này không tìm được bàn thắng trước hàng thủ Argentina.

Thất bại 1-2 khiến cơ hội cạnh tranh Chiếc giày vàng của hai ngôi sao tuyển Anh bị thu hẹp. Kane và Bellingham cần ghi ít nhất hai bàn trước Pháp, đồng thời chờ Messi cùng Mbappé không cải thiện thành tích.

Mbappé và Dembélé chờ đối đầu tuyển Anh

Thất bại của tuyển Anh đồng nghĩa trận tranh hạng ba World Cup 2026 sẽ là cuộc đối đầu giữa Pháp và Tam sư. Đây cũng là trận đấu có bốn cầu thủ thuộc nhóm năm vị trí dẫn đầu cuộc đua ghi bàn.

Mbappé vẫn chia sẻ vị trí số một với Messi sau khi không ghi bàn trong trận bán kết gặp Tây Ban Nha. Đội trưởng tuyển Pháp có 8 pha lập công và chỉ còn trận tranh hạng ba để tìm kiếm bàn thắng thứ chín.

Tiền đạo này từng giành Chiếc giày vàng World Cup 2022 với 8 bàn. Anh đã cân bằng thành tích tại Qatar nhưng chưa thể tạo ra cột mốc mới ở giải đấu năm nay.

Dembélé đang có 6 bàn, ngang Kane và Bellingham. Cầu thủ tuyển Pháp cần ít nhất một cú đúp để san bằng hai người dẫn đầu, chưa tính khả năng Messi hoặc Mbappé tiếp tục ghi bàn.

Trận Pháp gặp Anh vì thế có thể tác động trực tiếp đến cuộc đua Chiếc giày vàng. Mbappé, Dembélé, Kane và Bellingham đều còn cơ hội, dù lợi thế vẫn thuộc về hai cầu thủ đang sở hữu 8 pha lập công.

Oyarzabal còn trận chung kết để bám đuổi

Mikel Oyarzabal giữ vị trí thứ sáu với 5 bàn. Tiền đạo Tây Ban Nha vừa lập công từ chấm phạt đền trong chiến thắng 2-0 trước Pháp tại bán kết.

Oyarzabal đang kém Kane, Bellingham và Dembélé một bàn. Anh cần thêm một pha lập công để san bằng nhóm đứng thứ ba.

Khoảng cách với Messi và Mbappé hiện là ba bàn. Oyarzabal phải tạo ra một màn bứt phá lớn trong trận chung kết mới có thể chen vào cuộc đua giành Chiếc giày vàng.

Dù cơ hội không rộng mở, tiền đạo Tây Ban Nha vẫn sở hữu lợi thế được thi đấu ở trận cuối cùng. La Roja cũng có khả năng tạo nhiều cơ hội nhờ sự hỗ trợ của Lamine Yamal, Pedri và Dani Olmo.

Oyarzabal không chỉ hoạt động cố định trong vòng cấm. Khả năng di chuyển rộng, tham gia phối hợp và thực hiện phạt đền giúp anh có nhiều con đường để tìm kiếm bàn thắng.

Messi có lợi thế trước trận chung kết

Messi không thể vượt qua Mbappé sau trận bán kết, nhưng việc Argentina vào chung kết vẫn mang đến lợi thế đáng kể. Anh sẽ được thi đấu trong trận quan trọng nhất giải, nơi đội bóng có động lực tấn công để tranh chức vô địch.

Đội trưởng Argentina đã ghi 8 bàn và tiếp tục giữ vai trò trung tâm trong lối chơi. Ngay cả khi không trực tiếp lập công trước tuyển Anh, hai đường kiến tạo của Messi vẫn quyết định kết quả trận đấu.

Tây Ban Nha mới nhận một bàn thua tại World Cup 2026, vì vậy cơ hội ghi bàn của Messi sẽ không dễ dàng. Rodri cùng hàng phòng ngự La Roja có thể tìm cách hạn chế khoảng trống ở khu vực trước vòng cấm.

Messi vẫn có thể tạo ra khác biệt bằng đá phạt, dứt điểm từ xa hoặc phối hợp với Lautaro và Álvarez. Một bàn thắng trong trận chung kết sẽ giúp anh đạt mốc 9 bàn và gây sức ép lớn lên Mbappé.

Messi chưa từng giành Chiếc giày vàng World Cup. Việc đoạt danh hiệu cá nhân ở kỳ World Cup có thể là cuối cùng sẽ trở thành dấu mốc đặc biệt trong sự nghiệp của anh.

Kane, Bellingham và Dembélé cùng đứng trước nhiệm vụ khó

Kane, Bellingham và Dembélé đều có 6 bàn. Khoảng cách hai pha lập công với nhóm dẫn đầu không phải không thể san lấp, nhưng mỗi người chỉ còn một trận đấu.

Kane vẫn là người thực hiện phạt đền và điểm đến quan trọng trong vòng cấm tuyển Anh. Khả năng chọn vị trí giúp anh có cơ hội ghi nhiều bàn nếu Tam sư tạo được sức ép trước Pháp.

Bellingham không thi đấu như một tiền đạo cố định nhưng thường xuyên xâm nhập vòng cấm. Anh cần tận dụng tốt hơn những đường bóng hai và các tình huống Kane kéo trung vệ khỏi vị trí.

Dembélé có tốc độ cùng khả năng xử lý ở hai cánh. Cơ hội của anh phụ thuộc vào việc Pháp có sử dụng đội hình mạnh nhất trong trận tranh hạng ba hay thực hiện nhiều thay đổi.

Cả ba phải ghi ít nhất hai bàn để chạm mốc 8. Nếu Messi hoặc Mbappé nâng thành tích, nhiệm vụ cạnh tranh Chiếc giày vàng sẽ trở nên khó khăn hơn.

Messi hay Mbappé sẽ giành Chiếc giày vàng?

Messi và Mbappé vẫn tạo ra cuộc đua song mã khi cùng sở hữu 8 bàn. Sau hai trận bán kết, mỗi cầu thủ còn đúng một cơ hội ra sân.

Messi sẽ cùng Argentina gặp Tây Ban Nha trong trận chung kết. Mbappé cùng tuyển Pháp đối đầu Anh ở trận tranh hạng ba.

Xét về tính chất trận đấu, Mbappé có thể gặp một thế trận cởi mở hơn. Trận tranh hạng ba thường giảm bớt áp lực phòng ngự, tạo thêm khoảng trống cho các cầu thủ tấn công.

Messi lại có động lực lớn từ cơ hội vô địch. Argentina cần bàn thắng trước hàng thủ Tây Ban Nha, còn đội trưởng Albiceleste vẫn là người đảm nhiệm nhiều tình huống cố định.

Kane, Bellingham và Dembélé chưa hết cơ hội nhưng đều kém hai bàn. Oyarzabal đứng ở mốc 5 và phải ghi ít nhất ba bàn mới có thể san bằng thành tích hiện tại của Messi cùng Mbappé.

Cuộc đua vì thế nhiều khả năng được quyết định trong hai trận cuối. Chỉ một pha lập công cũng có thể giúp Messi hoặc Mbappé độc chiếm vị trí dẫn đầu.

Những cầu thủ giành Chiếc giày vàng World Cup gần nhất

Năm Cầu thủ Đội tuyển Bàn thắng 2022 Kylian Mbappé Pháp 8 2018 Harry Kane Anh 6 2014 James Rodríguez Colombia 6 2010 Thomas Müller Đức 5 2006 Miroslav Klose Đức 5

Mbappé và Kane là hai cầu thủ từng giành Chiếc giày vàng vẫn còn hiện diện tại World Cup 2026. Mbappé đã cân bằng thành tích 8 bàn của mình tại Qatar, còn Kane đạt đúng cột mốc giúp anh đứng đầu năm 2018.

Messi chưa từng giành danh hiệu Vua phá lưới World Cup. Việc Argentina ngược dòng trước tuyển Anh giúp anh có thêm cơ hội tìm bàn thắng trong trận chung kết.

Kane và Bellingham không thể rút ngắn khoảng cách ở bán kết. Cả hai sẽ phải cạnh tranh trực tiếp với Mbappé và Dembélé trong trận tranh hạng ba giữa Anh với Pháp.

Với việc Messi và Mbappé vẫn cùng có 8 bàn, cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026 chưa ngã ngũ. Trận tranh hạng ba và chung kết sẽ quyết định ai giành Chiếc giày vàng.