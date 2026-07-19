Thể thao 360 Cập nhật bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026 hôm nay 19/7: Mbappé vượt Messi sau cú đúp, Saka lập hat-trick Kylian Mbappé vươn lên dẫn đầu với 10 bàn, còn Bukayo Saka lập hat-trick trong màn rượt đuổi tỷ số 10 bàn giữa tuyển Anh và Pháp.

Cuộc đua Chiếc giày vàng World Cup 2026 thay đổi mạnh sau trận tranh hạng ba giữa Pháp và Anh. Kylian Mbappé lập cú đúp, nâng thành tích lên 10 bàn và tạo khoảng cách hai pha lập công với Lionel Messi.

Ousmane Dembélé ghi bàn ở phút 90+6 để nâng thành tích lên 7 pha lập công. Jude Bellingham đáp trả chỉ hai phút sau, cũng chạm mốc 7 bàn khi đưa tuyển Anh nâng tỷ số lên 6-4.

Bukayo Saka là cầu thủ nổi bật nhất trận với cú hat-trick. Hai bàn trong hiệp một cùng quả phạt đền thành công ở phút 87 giúp tuyển Anh đứng vững trước màn vùng lên dữ dội của Pháp.

Bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026 mới nhất

Cập nhật sau trận tranh hạng 3 giữa trận Pháp – Anh.

Vị trí Cầu thủ Đội tuyển Bàn thắng 1 Kylian Mbappé Pháp 10 2 Lionel Messi Argentina 8 3 Jude Bellingham Anh 7 3 Ousmane Dembélé Pháp 7 5 Harry Kane Anh 6 6 Mikel Oyarzabal Tây Ban Nha 5 7 Bradley Barcola Pháp 3 7 Johan Manzambi Thụy Sĩ 3 9 Mostafa Zico Ai Cập 2 9 Rubén Vargas Thụy Sĩ 2

Bukayo Saka ghi ba bàn trong trận Pháp – Anh. Tuy nhiên, dữ liệu được cung cấp chưa có thành tích của cầu thủ này trước trận tranh hạng ba, vì vậy tổng số bàn toàn giải và vị trí chính xác của anh chưa được đưa vào bảng.

Mbappé đang nắm lợi thế lớn nhất với 10 bàn. Lionel Messi đứng thứ hai với 8 pha lập công và còn trận chung kết gặp Tây Ban Nha để thu hẹp khoảng cách.

Bellingham cùng Dembélé vươn lên mốc 7 bàn sau những pha lập công ở thời gian bù giờ. Cả hai đã hoàn thành trận đấu cuối cùng tại giải và không còn cơ hội cải thiện thành tích.

Harry Kane tụt xuống vị trí thứ năm với 6 bàn. Mikel Oyarzabal đứng ngay phía sau và có thể san bằng Kane nếu ghi bàn cho Tây Ban Nha trong trận chung kết.

Saka lập hat-trick trong màn rượt đuổi 10 bàn

Saka trở thành tâm điểm trong trận tranh hạng ba giữa tuyển Anh và Pháp. Cầu thủ chạy cánh này ghi ba bàn, góp công lớn giúp Tam sư liên tục duy trì lợi thế trước sức ép từ Mbappé cùng các đồng đội.

Bàn thắng đầu tiên của Saka đến ở phút 37. Tuyển Anh phản công nhanh, Saka chọc khe để Rashford thoát xuống đối mặt Maignan nhưng không thể đánh bại thủ môn tuyển Pháp.

Rashford sau đó lấy lại bóng sát đường biên rồi trả ngược vào trong. Saka xuất hiện trong tư thế không bị theo kèm và dứt điểm nâng tỷ số lên 3-0.

Đến phút 45+1, Saka hoàn tất cú đúp. Eze xoay người vượt qua Zaire-Emery rồi đưa bóng vào khoảng trống. Cú dứt điểm của Saka chạm chân Theo Hernandez trước khi đi vào góc xa.

Tuyển Pháp ghi liên tiếp ba bàn trong hiệp hai, rút ngắn tỷ số từ 0-4 xuống còn 3-4. Khi sức ép dành cho hàng phòng ngự tuyển Anh tăng cao, Saka tiếp tục tạo ra khác biệt trên chấm phạt đền.

Phút 85, Spence băng vào vòng cấm và bị Gusto xoạc ngã. Bellingham ban đầu đứng trước chấm 11 m nhưng sau đó nhường quyền thực hiện cho Saka.

Cầu thủ chạy cánh tuyển Anh sút chìm vào góc phải, đánh lừa Maignan và hoàn tất hat-trick. Bàn thắng nâng tỷ số lên 5-3, giúp Tam sư lấy lại khoảng cách hai bàn trong giai đoạn cuối trận.

Mbappé lập cú đúp, chiếm ngôi đầu của Messi

Mbappé bước vào trận tranh hạng ba với 8 bàn, ngang thành tích của Messi. Tiền đạo tuyển Pháp cần ít nhất một pha lập công để độc chiếm vị trí dẫn đầu.

Tuyển Pháp trải qua hiệp một khó khăn khi để Anh dẫn 4-0. Dù vậy, Mbappé chỉ cần ba phút sau giờ nghỉ để mở đầu màn vùng lên của Les Bleus.

Phút 48, Dembélé nhả bóng cho Olise ở trung lộ. Olise chọc khe chéo để Mbappé thoát xuống điểm mù của Konsa trước khi dứt điểm chéo góc, đánh bại Henderson.

Bàn thắng giúp Mbappé nâng thành tích lên 9 pha lập công, vượt Messi để giữ vị trí số một trên bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026.

Đến phút 66, đội trưởng tuyển Pháp hoàn thành cú đúp. Dembélé kéo bóng từ giữa sân sang cánh phải, trước khi Olise tham gia vào pha phối hợp nhanh ở trung lộ.

Mbappé nhận bóng rồi sút chìm bằng chân trái vào góc gần, rút ngắn tỷ số xuống 3-4. Pha lập công thứ hai đưa tiền đạo tuyển Pháp chạm mốc 10 bàn.

Mbappé kết thúc trận đấu cuối cùng tại World Cup 2026 với lợi thế hai bàn trước Messi. Anh cũng vượt cột mốc 8 pha lập công từng giúp mình giành Chiếc giày vàng World Cup 2022.

Bellingham ghi bàn ở phút 90+8

Bellingham được tung vào sân ở phút 79, thay Toney. Tiền vệ tuyển Anh chỉ cần ít phút để tạo ảnh hưởng bằng khả năng đột phá và chuyền bóng.

Phút 81, Bellingham lách qua hai cầu thủ Pháp để tiến vào vòng cấm. Anh cố xử lý thêm một nhịp nhằm vượt qua Upamecano, tạo cơ hội cho Maignan lao ra cản phá.

Bellingham tiếp tục góp công trong tình huống dẫn tới quả phạt đền ở phút 85. Đường chuyền của anh mở ra khoảng trống để Spence xâm nhập vòng cấm và bị Gusto phạm lỗi.

Tiền vệ tuyển Anh có thể trực tiếp thực hiện quả phạt đền nhưng quyết định nhường cho Saka hoàn tất hat-trick. Bellingham phải chờ đến phút 90+8 mới tìm được bàn thắng cho riêng mình.

Anh cướp bóng trong chân Upamecano rồi dốc xuống phía trái vòng cấm. Bellingham cắt vào trong, vượt qua Lacroix và tiến sát khu vực 5,5 m trước khi sút qua Upamecano, nâng tỷ số lên 6-4.

Pha lập công giúp Bellingham nâng thành tích từ 6 lên 7 bàn. Anh san bằng Dembélé và kết thúc giải với vị trí trong nhóm ba cầu thủ ghi bàn nhiều nhất.

Dembélé chạm mốc 7 bàn

Dembélé bước vào trận đấu với 6 pha lập công. Cầu thủ tuyển Pháp tham gia tích cực vào màn trở lại trong hiệp hai nhưng phải chờ đến phút bù giờ mới ghi tên lên bảng tỷ số.

Phút 48, Dembélé nhả bóng cho Olise trước khi Mbappé thoát xuống ghi bàn đầu tiên cho Pháp. Anh cũng góp mặt trong pha phối hợp dẫn tới bàn thắng thứ hai của đội trưởng Les Bleus ở phút 66.

Dembélé có cơ hội trực tiếp ghi bàn ở phút 64. Barcola đưa bóng cho Mbappé, trước khi tiền đạo này nhả sang phía phải vòng cấm.

Cầu thủ chạy cánh tuyển Pháp ngoặt vào trong rồi dứt điểm, nhưng bóng đi nhẹ và đúng vị trí của Henderson.

Đến phút 90+6, Dembélé tận dụng đường chuyền nhanh của Upamecano để băng xuống cánh phải. Anh cắt vào trong rồi sút căng về góc xa, đánh bại Henderson và rút ngắn tỷ số xuống 4-5.

Bàn thắng giúp Dembélé chạm mốc 7 pha lập công, vượt Kane và tạm đứng thứ ba. Tuy nhiên, Bellingham san bằng thành tích chỉ hai phút sau.

Tuyển Anh dẫn bốn bàn rồi chống lại màn vùng lên của Pháp

Tuyển Anh mở tỷ số ngay phút thứ ba. Declan Rice cắt đường chuyền ngang của Désiré Doué, kéo bóng về phía trước rồi đặt lòng từ khoảng 25 m vào góc xa.

Phút 18, Rice thực hiện quả phạt góc để Konsa đánh đầu tung lưới Maignan. Hai bàn tiếp theo của Saka giúp tuyển Anh bước vào giờ nghỉ với lợi thế 4-0.

Tuyển Pháp tạo ra phản ứng mạnh trong hiệp hai. Mbappé rút ngắn tỷ số ở phút 48, trước khi Barcola ghi bàn thứ hai cho Les Bleus ở phút 54.

Barcola tận dụng đường chọc khe của Upamecano để thoát xuống vòng cấm rồi dứt điểm vào góc gần. Đây là pha lập công thứ ba của anh tại giải.

Mbappé tiếp tục ghi bàn ở phút 66, đưa tỷ số về 3-4. Pháp sau đó có thêm nhiều cơ hội nhưng Olise hai lần dứt điểm chệch cột dọc.

Saka tái lập cách biệt hai bàn trên chấm phạt đền ở phút 87. Dembélé giúp Pháp nuôi hy vọng bằng bàn thắng ở phút 90+6, nhưng Bellingham đáp trả ở phút 90+8 để nâng tỷ số lên 6-4.

Messi phải ghi ít nhất hai bàn trong trận chung kết

Messi bước vào trận chung kết với 8 bàn, kém Mbappé hai pha lập công. Đội trưởng Argentina phải ghi ít nhất hai bàn trước Tây Ban Nha để san bằng thành tích của tiền đạo tuyển Pháp.

Một bàn thắng chỉ giúp Messi đạt mốc 9 bàn và tiếp tục đứng thứ hai. Cú đúp đưa anh lên 10 bàn, còn hat-trick sẽ giúp cầu thủ Argentina độc chiếm vị trí dẫn đầu.

Messi đã có 4 kiến tạo tại World Cup 2026. Nếu hai cầu thủ kết thúc giải với cùng 10 bàn, số đường kiến tạo có thể trở thành tiêu chí quan trọng trong cuộc đua Chiếc giày vàng.

Đội trưởng Argentina không ghi bàn ở bán kết gặp Anh nhưng kiến tạo cho Enzo Fernández và Lautaro Martínez, giúp nhà đương kim vô địch ngược dòng thắng 2-1.

Nhiệm vụ tại chung kết khó khăn hơn nhiều. Tây Ban Nha mới nhận một bàn thua sau bảy trận và đã giữ sạch lưới sáu lần.

Messi đối mặt hàng phòng ngự chắc chắn nhất giải

Tây Ban Nha bước vào chung kết với sức mạnh nổi bật ở khả năng kiểm soát không gian và tổ chức phòng ngự. La Roja chỉ để thủng lưới một bàn tại World Cup 2026.

Trong trận bán kết, đội bóng của Luis de la Fuente thắng Pháp 2-0. Hệ thống pressing đồng bộ khiến Mbappé cùng Olise gặp nhiều khó khăn và hạn chế đối thủ ở mức 0,31 bàn thắng kỳ vọng.

Messi sẽ phải tìm khoảng trống trước Rodri cùng hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ. Khu vực trước vòng cấm, nơi đội trưởng Argentina thường nhận bóng, có thể trở thành điểm tranh chấp quan trọng nhất.

Argentina lại sở hữu hàng công hiệu quả nhất giải với 19 bàn trước trận chung kết. Nhà đương kim vô địch ghi ít nhất hai bàn trong mọi trận đấu tại World Cup năm nay.

Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Enzo Fernández và Alexis Mac Allister có thể chia sẻ nhiệm vụ tấn công với Messi. Việc nhiều cầu thủ có khả năng ghi bàn giúp Argentina tránh phụ thuộc hoàn toàn vào đội trưởng.

Oyarzabal còn cơ hội vượt Kane

Mikel Oyarzabal đang có 5 bàn và còn trận chung kết để cải thiện thành tích. Một pha lập công sẽ giúp tiền đạo Tây Ban Nha san bằng cột mốc 6 bàn của Kane.

Nếu ghi cú đúp, Oyarzabal sẽ đạt 7 bàn, ngang Bellingham và Dembélé. Tuy nhiên, anh cần tới năm bàn để san bằng Mbappé, nên cơ hội giành Chiếc giày vàng gần như không còn.

Oyarzabal vừa ghi bàn từ chấm phạt đền trong chiến thắng 2-0 trước Pháp ở bán kết. Anh tiếp tục là điểm đến quan trọng trên hàng công Tây Ban Nha, bên cạnh Lamine Yamal và Dani Olmo.

Khả năng di chuyển rộng cùng nhiệm vụ thực hiện phạt đền giúp Oyarzabal có nhiều phương án tìm bàn thắng trước Argentina.

Mbappé hay Messi sẽ giành Chiếc giày vàng?

Mbappé đã hoàn thành trận đấu cuối cùng với 10 bàn. Tiền đạo tuyển Pháp hiện nắm quyền tự quyết gián tiếp khi tạo ra khoảng cách hai pha lập công với Messi.

Messi còn 90 phút chính thức và khả năng thi đấu hiệp phụ trong trận chung kết. Tuy nhiên, anh phải đối đầu hàng thủ mới nhận một bàn thua từ đầu giải.

Cú đúp là điều kiện tối thiểu để đội trưởng Argentina san bằng Mbappé. Nếu chỉ ghi một bàn, Messi vẫn đứng sau đối thủ với khoảng cách một pha lập công.

Mbappé có lợi thế về số bàn, còn Messi đang có 4 kiến tạo. Cuộc cạnh tranh có thể phải xét tới tiêu chí phụ nếu hai cầu thủ cùng kết thúc ở mốc 10 bàn.

Bellingham và Dembélé cùng có 7 bàn nhưng đã hoàn thành giải đấu. Kane dừng ở mốc 6, còn Oyarzabal cần một màn bứt phá rất lớn mới có thể chen vào nhóm đầu.

Nhận định chung kết Tây Ban Nha vs Argentina

Chung kết World Cup 2026 là cuộc đối đầu giữa hai nhà vô địch châu lục. Tây Ban Nha đang giữ danh hiệu vô địch châu Âu, còn Argentina là đương kim vô địch Copa America và World Cup.

Tây Ban Nha bước vào trận đấu với chuỗi 37 trận bất bại trong thời gian thi đấu chính thức kể từ tháng 3/2024. La Roja đã thắng sáu và hòa một trận tại World Cup 2026.

Argentina toàn thắng cả bảy trận, dù hai cuộc đối đầu phải bước vào hiệp phụ. Đội bóng Nam Mỹ cũng đang có chuỗi 13 trận bất bại tại đấu trường World Cup.

Theo dữ liệu nhận định trước trận, Tây Ban Nha có 45,1% khả năng thắng trong 90 phút. Cơ hội của Argentina là 29,5%, còn khả năng hai đội hòa để bước vào hiệp phụ ở mức 25,4%.

Tây Ban Nha có lợi thế về khả năng kiểm soát và phòng ngự. Argentina sở hữu kinh nghiệm, hàng công giàu hiệu quả cùng Messi ở trung tâm lối chơi.

Trận đấu có thể được quyết định bởi khả năng La Roja khóa Messi và cách hàng thủ Argentina đối phó với tốc độ của Lamine Yamal.

Dự đoán hai đội hòa 1-1 sau 90 phút. Tây Ban Nha thắng 2-1 sau hiệp phụ.

Đội hình dự kiến Tây Ban Nha vs Argentina

Tây Ban Nha: Unai Simon; Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena; Mikel Oyarzabal.

Argentina: Emiliano Martinez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Nicolas Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister; Giuliano Simeone, Lionel Messi, Julian Alvarez.

Mbappé đang dẫn đầu bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026 với 10 bàn. Messi phải ghi ít nhất hai bàn trước Tây Ban Nha để san bằng, còn cú hat-trick sẽ giúp đội trưởng Argentina vượt lên và giành lợi thế trong cuộc đua Chiếc giày vàng.