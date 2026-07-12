Thể thao 360 Cập nhật bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026 ngày 12/7: Messi và Mbappe đua song mã, Kane bám đuổi Bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026 đang chứng kiến cuộc đua hấp dẫn giữa Lionel Messi và Kylian Mbappé, khi cả hai cùng có 8 bàn thắng.

Cuộc cạnh tranh Chiếc giày vàng World Cup 2026 bước vào giai đoạn căng thẳng nhất khi giải đấu tiến sâu vào vòng knock-out. Nhiều chân sút hàng đầu đã phải dừng bước, còn những ngôi sao như Messi, Mbappé, Harry Kane hay Jude Bellingham vẫn còn cơ hội cải thiện thành tích.

Bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026 mới nhất

Vị trí Cầu thủ Đội tuyển Bàn thắng 1 Lionel Messi Argentina 8 1 Kylian Mbappé Pháp 8 3 Jude Bellingham Anh 6 3 Harry Kane Anh 6 3 Ousmane Dembélé Pháp 6 6 Mikel Oyarzabal Tây Ban Nha 4 7 Johan Manzambi Thụy Sĩ 3 8 Mostafa Zico Argentina 2 8 Bradley Barcola Pháp 2 8 Rubén Vargas Thụy Sĩ 2

Lionel Messi và Kylian Mbappé đang cùng dẫn đầu danh sách với 8 bàn. Khoảng cách giữa hai ngôi sao với nhóm bám đuổi là hai pha lập công, khiến cuộc đua nhiều khả năng tiếp tục được định đoạt ở những vòng đấu cuối.

Jude Bellingham, Harry Kane và Ousmane Dembélé cùng có 6 bàn. Trong số này, Kane từng giành Chiếc giày vàng World Cup 2018, còn Bellingham đang trải qua giải đấu bùng nổ nhất trong màu áo đội tuyển Anh.

Messi liên tục giành lại vị trí dẫn đầu

Lionel Messi là cầu thủ dẫn đầu cuộc đua ghi bàn trong phần lớn vòng bảng. Đội trưởng Argentina tiếp tục duy trì phong độ đặc biệt ở tuổi 39, trở thành nguồn cảm hứng lớn nhất trên hành trình bảo vệ chức vô địch của La Albiceleste.

Messi liên tục giành lại vị trí dẫn đầu

Sau khi ghi bàn vào lưới Cape Verde, Messi vượt qua Mbappé để chiếm vị trí số một. Ngôi sao người Pháp sau đó san bằng thành tích bằng quả phạt đền ở hiệp hai trận gặp Paraguay tại vòng 1/8.

Messi một lần nữa vươn lên khi Argentina đứng trước nguy cơ bị Ai Cập loại khỏi giải đấu. Bàn thắng gỡ hòa 2-2 của anh ở những phút cuối mở ra cuộc lội ngược dòng, trước khi nhà đương kim vô địch hoàn tất chiến thắng 3-2 và giành quyền vào tứ kết.

Pha lập công ấy không chỉ giúp Argentina thoát hiểm mà còn đưa Messi trở lại vị trí dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày vàng.

Mbappe bám sát Messi bằng bàn thắng trước Morocco

Kylian Mbappé không để Messi tạo ra khoảng cách quá lâu. Tiền đạo đội tuyển Pháp ghi bàn ở phút 60 trong trận tứ kết gặp Morocco, qua đó nâng thành tích cá nhân lên 8 bàn.

Mbappé đang hướng tới lần thứ hai liên tiếp giành Chiếc giày vàng World Cup. Tại Qatar năm 2022, tiền đạo người Pháp cũng ghi 8 bàn, trong đó có cú hat-trick ở trận chung kết gặp Argentina.

Khả năng tăng tốc, chọn vị trí và dứt điểm đa dạng giúp Mbappé tiếp tục là mối đe dọa lớn nhất của hàng công Les Bleus. Việc Pháp tiến sâu cũng tạo cơ hội để anh vượt lên trong những trận đấu còn lại.

Cuộc cạnh tranh giữa Messi và Mbappé vì thế gợi lại màn so tài tại World Cup 2022. Bốn năm trước, Messi giành chức vô địch cùng Argentina, còn Mbappé về nhất trong cuộc đua ghi bàn.

Kane và Bellingham giúp tuyển Anh nuôi hy vọng

Đội tuyển Anh có hai cầu thủ nằm trong nhóm bám đuổi là Harry Kane và Jude Bellingham. Cả hai cùng sở hữu 6 bàn thắng, chỉ kém Messi và Mbappé hai bàn.

Kane tiếp tục chứng minh khả năng săn bàn trong khu vực cấm địa. Kinh nghiệm thi đấu knock-out và năng lực tận dụng cơ hội giúp đội trưởng tuyển Anh vẫn còn khả năng tạo ra cuộc bứt phá.

Bellingham gây ấn tượng bằng khả năng xâm nhập từ tuyến hai. Tiền vệ người Anh không thi đấu như một tiền đạo thực thụ nhưng thường xuyên xuất hiện đúng thời điểm trong vòng cấm để ghi những bàn thắng quan trọng.

Việc hai cầu thủ cùng đạt 6 bàn cho thấy hàng công tuyển Anh không còn phụ thuộc hoàn toàn vào Kane. Tuy nhiên, họ cần duy trì hiệu suất cao nếu muốn bắt kịp hai ngôi sao đang đứng đầu.

Dembele là đối trọng của Mbappe trên hàng công Pháp

Ousmane Dembélé cũng đã ghi 6 bàn cho đội tuyển Pháp. Thành tích này giúp Les Bleus có hai cầu thủ trong nhóm năm chân sút dẫn đầu giải đấu.

Dembélé mang đến tốc độ, khả năng đi bóng và sự khó đoán ở hai cánh. Anh vừa có thể tự mình kết thúc tình huống, vừa tạo khoảng trống để Mbappé khai thác phía sau hàng phòng ngự đối phương.

Sự xuất hiện của Dembélé giúp Pháp phân bổ trách nhiệm ghi bàn tốt hơn. Các đối thủ không thể chỉ tập trung theo kèm Mbappé, bởi Dembélé và Bradley Barcola đều có khả năng tạo khác biệt.

Barcola hiện có 2 bàn, góp phần giúp đội tuyển Pháp trở thành một trong những đội sở hữu nhiều cầu thủ xuất hiện nhất trong bảng xếp hạng Vua phá lưới.

Oyarzabal dẫn đầu danh sách ghi bàn của Tây Ban Nha

Mikel Oyarzabal đang là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho Tây Ban Nha với 4 pha lập công. Dù kém hai vị trí dẫn đầu bốn bàn, tiền đạo này vẫn có thể cải thiện thứ hạng nếu La Roja tiếp tục tiến sâu.

Oyarzabal không phải mẫu trung phong chỉ hoạt động trong khu vực cấm địa. Anh thường xuyên di chuyển rộng, phối hợp cùng các tiền vệ và xuất hiện ở vị trí thuận lợi khi Tây Ban Nha triển khai bóng vào một phần ba sân cuối.

Khả năng chia sẻ bàn thắng giữa nhiều vị trí giúp Tây Ban Nha khó bị bắt bài. Tuy nhiên, chính yếu tố ấy cũng khiến Oyarzabal khó cạnh tranh với những đội bóng tập trung phần lớn cơ hội cho một ngôi sao như Argentina hay Pháp.

Johan Manzambi gây ấn tượng trong màu áo Thụy Sĩ

Johan Manzambi là một trong những phát hiện đáng chú ý nhất tại World Cup 2026. Tiền vệ tấn công 20 tuổi đã ghi 3 bàn, góp công lớn giúp Thụy Sĩ tiến vào vòng tứ kết.

Manzambi tạo dấu ấn bằng tốc độ, khả năng đột phá và những tình huống chuyển trạng thái nhanh. Thành tích của anh càng đáng chú ý khi cầu thủ trẻ không phải lựa chọn được nhắc đến nhiều trước giải đấu.

Tuy nhiên, chấn thương gặp phải trước trận đấu với Colombia khiến khả năng tiếp tục thi đấu của Manzambi bị ảnh hưởng. Đây là tổn thất lớn đối với Thụy Sĩ trong cả cuộc đua vào bán kết lẫn hy vọng cá nhân của tiền vệ này.

Messi hay Mbappe sẽ giành Chiếc giày vàng?

Lionel Messi và Kylian Mbappé đang tạo ra cuộc đua song mã khi cùng sở hữu 8 bàn. Cả hai đều giữ vai trò trung tâm trong lối chơi của đội tuyển và thường xuyên thực hiện những tình huống cố định quan trọng.

Messi có lợi thế về khả năng kiến tạo lẫn ghi bàn, nhưng Argentina chuẩn bị gặp Thụy Sĩ, đội sở hữu hàng phòng ngự rất kỷ luật. Việc tìm kiếm khoảng trống trước Granit Xhaka, Manuel Akanji cùng hệ thống phòng thủ của HLV Murat Yakin sẽ không dễ dàng.

Mbappé lại sở hữu tốc độ và khả năng bùng nổ trong những trận đấu có nhiều khoảng trống. Pháp cũng có hàng công mạnh với sự hỗ trợ của Dembélé và Barcola, giúp tiền đạo đội trưởng không phải tự mình đảm nhận toàn bộ sức ép.

Harry Kane, Jude Bellingham và Dembélé vẫn còn cơ hội khi chỉ kém hai bàn. Một cú đúp trong vòng knock-out có thể nhanh chóng làm thay đổi trật tự bảng xếp hạng.

Cuộc đua Chiếc giày vàng World Cup 2026 vì thế chưa thể ngã ngũ. Messi đang hướng tới một danh hiệu cá nhân đặc biệt trong kỳ World Cup có thể là cuối cùng, còn Mbappé muốn bảo vệ vị trí chân sút số một từng giành được bốn năm trước.

Những cầu thủ giành Chiếc giày vàng World Cup gần nhất

Năm Cầu thủ Đội tuyển Bàn thắng 2022 Kylian Mbappé Pháp 8 2018 Harry Kane Anh 6 2014 James Rodríguez Colombia 6 2010 Thomas Müller Đức 5 2006 Miroslav Klose Đức 5

Mbappé và Kane là hai cầu thủ từng giành Chiếc giày vàng vẫn đang cạnh tranh tại World Cup 2026. Tiền đạo người Pháp đã cân bằng chính thành tích 8 bàn của mình tại giải đấu năm 2022, trong khi Kane cũng đạt đúng mốc 6 bàn từng giúp anh về nhất năm 2018.

Messi chưa từng giành Chiếc giày vàng World Cup dù đã sở hữu nhiều kỷ lục của giải đấu. Nếu duy trì vị trí dẫn đầu đến hết giải, đội trưởng Argentina sẽ bổ sung thêm một danh hiệu cá nhân đặc biệt vào sự nghiệp.

Với việc Messi và Mbappé cùng đứng ở mốc 8 bàn, cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026 có thể chỉ được quyết định bằng một khoảnh khắc ở bán kết hoặc chung kết. Mỗi bàn thắng tiếp theo không chỉ ảnh hưởng đến danh hiệu cá nhân mà còn có thể đưa Argentina hoặc Pháp tiến gần hơn đến chức vô địch.