Thể thao 360 Cập nhật bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026 ngày 13/7: Messi “tịt ngòi”, Mbappé vững số 1, Bellingham bứt phá Bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026 nóng lên sau vòng tứ kết khi Kylian Mbappé vượt Lionel Messi nhờ chỉ số phụ, còn Jude Bellingham vươn lên với 6 bàn thắng.

Cuộc cạnh tranh Chiếc giày vàng World Cup 2026 đã xuất hiện bước ngoặt lớn sau loạt trận tứ kết. Kylian Mbappé tiếp tục ghi bàn giúp đội tuyển Pháp giành quyền đi tiếp, Lionel Messi lần đầu không thể lập công tại giải, còn Jude Bellingham tạo ra màn tăng tốc bằng cú đúp cho tuyển Anh.

Bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026 mới nhất

Mbappé và Messi hiện cùng sở hữu 8 bàn thắng. Tuy nhiên, tiền đạo đội tuyển Pháp tạm chiếm vị trí số một nhờ có thành tích kiến tạo tốt hơn. Ngay phía sau, Erling Haaland dừng lại ở mốc 7 bàn do Na Uy đã bị loại, tạo cơ hội để Bellingham, Harry Kane và Ousmane Dembélé tiếp tục rút ngắn khoảng cách trong những trận cuối cùng.

Vị trí Cầu thủ Đội tuyển Bàn thắng 1 Kylian Mbappé Pháp 8 2 Lionel Messi Argentina 8 3 Erling Haaland Na Uy 7 4 Jude Bellingham Anh 6 4 Harry Kane Anh 6 6 Ousmane Dembélé Pháp 5

Kylian Mbappé và Lionel Messi tiếp tục tạo nên cuộc đua song mã khi cùng có 8 pha lập công. Khoảng cách về số bàn giữa hai ngôi sao không còn tồn tại, vì thế chỉ số phụ đang giúp đội trưởng tuyển Pháp nắm lợi thế.

Cập nhật bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026

Erling Haaland xếp ngay phía sau với 7 bàn. Dù thành tích ghi bàn rất ấn tượng, hành trình của tiền đạo Na Uy tại World Cup 2026 đã kết thúc sau thất bại trước tuyển Anh ở tứ kết. Haaland vì thế không còn cơ hội trực tiếp cạnh tranh với Mbappé và Messi.

Jude Bellingham cùng Harry Kane đang có 6 bàn, chỉ kém hai vị trí đầu bảng hai pha lập công. Với việc tuyển Anh đã giành vé vào bán kết, cả hai vẫn đủ thời gian tạo ra một màn bứt phá trong cuộc đua Chiếc giày vàng.

Mbappé vững vị trí số một sau bàn thắng trước Morocco

Kylian Mbappé tiếp tục duy trì phong độ ghi bàn ổn định trong chiến thắng 2-0 của đội tuyển Pháp trước Morocco tại vòng tứ kết. Pha lập công của tiền đạo đội trưởng giúp anh nâng thành tích cá nhân tại World Cup 2026 lên 8 bàn.

Bàn thắng còn lại của Les Bleus được ghi bởi Ousmane Dembélé. Kết quả này đưa đội tuyển Pháp vào bán kết, đồng thời giúp hai ngôi sao trên hàng công tiếp tục góp mặt trong nhóm những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất giải đấu.

Với 8 pha lập công, Mbappé chính thức san bằng thành tích của Messi. Tiền đạo người Pháp tạm xếp trên nhờ có nhiều đường chuyền thành bàn hơn đội trưởng Argentina, qua đó giành lợi thế trong trường hợp hai cầu thủ kết thúc giải với cùng số bàn thắng.

Mbappé không chỉ nguy hiểm ở khả năng tăng tốc mà còn sở hữu nhiều phương án dứt điểm. Anh có thể khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự, xâm nhập từ cánh trái hoặc xuất hiện trực diện trước khung thành trong những pha chuyển trạng thái nhanh.

Việc đội tuyển Pháp tiếp tục tiến sâu cũng mở ra thêm cơ hội để Mbappé cải thiện thành tích. Nếu Les Bleus góp mặt ở chung kết, tiền đạo này chắc chắn còn ít nhất hai trận để hướng tới bàn thắng thứ chín và tạo khoảng cách với Messi.

Mbappé đang hướng tới lần thứ hai liên tiếp giành Chiếc giày vàng World Cup. Bốn năm trước tại Qatar, anh ghi 8 bàn, bao gồm cú hat-trick trong trận chung kết gặp Argentina, để kết thúc giải đấu với vị trí dẫn đầu danh sách ghi bàn.

Messi “tịt ngòi”, chấm dứt chuỗi 9 trận ghi bàn liên tiếp

Lionel Messi bước vào trận tứ kết gặp Thụy Sĩ với chuỗi 9 trận liên tiếp ghi bàn cho đội tuyển Argentina. Tuy nhiên, đội trưởng của La Albiceleste đã không thể kéo dài thành tích đặc biệt ấy.

Argentina phải trải qua 120 phút khó khăn trước khi giành chiến thắng 3-1. Alexis Mac Allister, Julián Álvarez và Lautaro Martínez lần lượt lập công, còn Dan Ndoye ghi bàn duy nhất cho đội tuyển Thụy Sĩ.

Đây là trận đấu đầu tiên Messi không ghi bàn tại World Cup 2026. Việc không thể nổ súng khiến anh bỏ lỡ cơ hội tái lập khoảng cách với Mbappé, sau khi tiền đạo người Pháp đã vươn lên mốc 8 bàn ở trận tứ kết diễn ra trước đó.

Dù chuỗi ghi bàn bị chặn lại, Messi vẫn giữ vai trò trung tâm trong cách vận hành hàng công Argentina. Khả năng lùi sâu nhận bóng, tung ra đường chuyền quyết định và kéo giãn hệ thống phòng ngự đối phương giúp đội trưởng 39 tuổi tạo ảnh hưởng ngay cả khi không trực tiếp lập công.

Chiến thắng trước Thụy Sĩ cũng cho thấy Argentina không hoàn toàn phụ thuộc vào bàn thắng của Messi. Mac Allister, Álvarez và Lautaro đều có thể xuất hiện ở những khu vực quyết định, giúp đội bóng Nam Mỹ sở hữu thêm nhiều phương án tấn công.

Messi vẫn còn cơ hội trở lại vị trí số một nếu ghi bàn tại bán kết. Khoảng cách giữa anh và Mbappé chỉ nằm ở chỉ số phụ, vì thế một pha lập công trong những trận cuối giải có thể nhanh chóng làm thay đổi thứ tự bảng xếp hạng.

Bellingham lập cú đúp, đưa cuộc đua Chiếc giày vàng nóng trở lại

Jude Bellingham là một trong những cầu thủ tạo dấu ấn mạnh nhất tại vòng tứ kết. Tiền vệ thuộc biên chế Real Madrid ghi cả hai bàn trong chiến thắng 2-1 của tuyển Anh trước Na Uy sau hiệp phụ.

Cú đúp này giúp Bellingham nâng thành tích tại World Cup 2026 lên 6 bàn, san bằng người đồng đội Harry Kane. Anh hiện chỉ còn kém Mbappé và Messi hai pha lập công.

Bellingham không chơi như một tiền đạo cắm nhưng thường xuyên xuất hiện trong khu vực cấm địa vào thời điểm thuận lợi. Những pha di chuyển từ tuyến hai giúp cầu thủ tuyển Anh tránh sự theo kèm của các trung vệ, trước khi khai thác khoảng trống để dứt điểm.

Khả năng ghi bàn của Bellingham mang lại thêm một hướng tấn công quan trọng cho Tam sư. Khi các đối thủ tập trung phong tỏa Harry Kane, tiền vệ này có thể tận dụng khoảng trống phía sau hàng tiền vệ hoặc xâm nhập giữa hai trung vệ.

Việc Bellingham đạt mốc 6 bàn cũng cho thấy tuyển Anh không còn phụ thuộc hoàn toàn vào đội trưởng Kane. Hai cầu thủ cùng nằm trong nhóm cạnh tranh tạo ra lợi thế đáng kể cho đội bóng châu Âu trước khi bước vào bán kết.

Chỉ cần một cú đúp nữa, Bellingham có thể san bằng thành tích hiện tại của Messi và Mbappé. Khả năng này không dễ xảy ra, nhưng màn trình diễn trước Na Uy đã giúp tiền vệ 23 tuổi trở thành ứng viên đáng chú ý trong cuộc đua Chiếc giày vàng.

Harry Kane vẫn còn cơ hội tăng tốc

Harry Kane không ghi bàn trong trận tứ kết gặp Na Uy nhưng vẫn giữ vị trí trong nhóm bám đuổi với 6 pha lập công. Đội trưởng tuyển Anh đang đứng ngang hàng với Jude Bellingham.

Kane từng giành Chiếc giày vàng World Cup 2018 với 6 bàn thắng. Thành tích hiện tại của anh đã ngang bằng cột mốc từng giúp tiền đạo này đứng đầu danh sách ghi bàn cách đây tám năm.

Kinh nghiệm thi đấu ở vòng knock-out là một trong những lợi thế lớn nhất của Kane. Tiền đạo tuyển Anh có khả năng chọn vị trí trong khu vực cấm địa, tận dụng những đường căng ngang và tham gia thực hiện các tình huống cố định.

Sự bùng nổ của Bellingham cũng có thể giúp Kane được giải phóng khỏi áp lực. Đối thủ không thể chỉ tập trung vào khu vực hoạt động của tiền đạo đội trưởng khi tuyển Anh còn sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng xâm nhập và dứt điểm từ tuyến sau.

Với ít nhất một trận bán kết phía trước, Kane vẫn có cơ hội rút ngắn khoảng cách hai bàn với nhóm dẫn đầu. Một màn trình diễn hiệu quả có thể đưa anh trở lại cuộc cạnh tranh trong giai đoạn quyết định.

Haaland dừng bước ở mốc 7 bàn

Erling Haaland đã kết thúc World Cup 2026 với 7 bàn thắng sau khi đội tuyển Na Uy để thua Anh 1-2 ở vòng tứ kết. Tiền đạo này hiện xếp thứ ba nhưng không còn cơ hội cải thiện thành tích.

Haaland là điểm tựa lớn nhất trên hàng công Na Uy trong hành trình tiến vào nhóm tám đội mạnh nhất. Khả năng tranh chấp, chọn vị trí và dứt điểm trong khu vực cấm địa giúp anh duy trì hiệu suất ghi bàn cao trong phần lớn giải đấu.

Dù không thể cùng Na Uy vào bán kết, mốc 7 bàn vẫn là thành tích cá nhân đáng chú ý. Haaland chỉ kém hai cầu thủ dẫn đầu một pha lập công và đứng trên nhiều chân sút nổi tiếng còn góp mặt tại giải.

Việc Haaland bị loại cũng khiến cuộc cạnh tranh Chiếc giày vàng thu hẹp đáng kể. Mbappé, Messi, Bellingham, Kane và Dembélé là những cầu thủ còn cơ hội ghi thêm bàn trong các trận đấu cuối cùng.

Dembélé trở thành đối trọng của Mbappé trên hàng công Pháp

Ousmane Dembélé ghi bàn còn lại trong chiến thắng 2-0 của Pháp trước Morocco, qua đó nâng tổng số pha lập công tại giải lên con số 5.

Dembélé hiện đứng thứ sáu trong bảng xếp hạng Vua phá lưới. Anh kém Mbappé ba bàn nhưng vẫn còn cơ hội cải thiện thứ hạng nếu tiếp tục duy trì phong độ tại bán kết.

Tốc độ và khả năng xử lý bóng bằng cả hai chân giúp Dembélé trở thành mối đe dọa khó lường. Anh có thể bám biên, đi bóng vào trung lộ hoặc bất ngờ xuất hiện trong khu vực cấm địa để kết thúc tình huống.

Sự hiện diện của Dembélé khiến các đối thủ không thể dồn toàn bộ lực lượng để phong tỏa Mbappé. Khi hàng phòng ngự bị kéo lệch về phía đội trưởng tuyển Pháp, Dembélé có thêm không gian để tăng tốc và dứt điểm.

Việc sở hữu hai cầu thủ nằm trong nhóm sáu chân sút dẫn đầu cho thấy khả năng phân bổ bàn thắng hiệu quả của Les Bleus. Đây cũng là lợi thế của đội tuyển Pháp trong hành trình hướng tới trận chung kết.

Bảng xếp hạng kiến tạo World Cup 2026 mới nhất

Vị trí Cầu thủ Đội tuyển Kiến tạo 1 Michael Olise Pháp 5 2 Martin Ødegaard Na Uy 4 2 Bruno Guimarães Brazil 4 2 Brahim Díaz Morocco 4 5 Kylian Mbappé Pháp 3 5 Anthony Gordon Anh 3 5 Bukayo Saka Anh 3

Michael Olise tiếp tục dẫn đầu danh sách kiến tạo với 5 đường chuyền thành bàn. Tiền vệ đội tuyển Pháp vẫn còn cơ hội nâng cao thành tích khi Les Bleus đã giành quyền góp mặt tại bán kết.

Martin Ødegaard đứng ngay phía sau với 4 kiến tạo nhưng không thể cải thiện con số này do Na Uy đã bị loại. Bruno Guimarães của Brazil và Brahim Díaz của Morocco cũng có cùng thành tích, song hành trình của cả hai đội tuyển đã kết thúc.

Nhóm cầu thủ có 3 kiến tạo bao gồm Mbappé, Anthony Gordon và Bukayo Saka. Cả ba đều tiếp tục góp mặt ở bán kết, vì thế thứ tự bảng xếp hạng kiến tạo vẫn có thể thay đổi.

Thành tích kiến tạo đang giúp Mbappé nắm lợi thế trước Messi trong cuộc đua Vua phá lưới. Nếu hai cầu thủ kết thúc giải với cùng số bàn, khả năng hỗ trợ đồng đội ghi bàn có thể trở thành yếu tố phân định thứ hạng.

Messi hay Mbappé sẽ giành Chiếc giày vàng?

Kylian Mbappé và Lionel Messi đang cùng có 8 bàn, tạo nên cuộc đua song mã trước vòng bán kết. Mbappé nắm lợi thế về chỉ số phụ, còn Messi vẫn còn cơ hội đảo ngược tình thế chỉ bằng một pha lập công.

Mbappé sở hữu tốc độ, khả năng bứt phá và hiệu suất dứt điểm cao trong những tình huống chuyển trạng thái. Hàng công Pháp còn có Dembélé, Olise và nhiều cầu thủ giàu tốc độ, giúp đội trưởng Les Bleus nhận được sự hỗ trợ đáng kể.

Messi lại có khả năng tác động vào trận đấu bằng cả bàn thắng lẫn những đường chuyền quyết định. Dù vừa chấm dứt chuỗi 9 trận ghi bàn liên tiếp, đội trưởng Argentina vẫn là cầu thủ được ưu tiên trong những tình huống cố định và các đợt tấn công quan trọng.

Jude Bellingham và Harry Kane chưa bị loại khỏi cuộc chơi. Hai cầu thủ tuyển Anh cùng có 6 bàn, chỉ kém nhóm dẫn đầu hai pha lập công. Một cú đúp tại bán kết có thể giúp cuộc đua chuyển từ thế song mã thành cuộc cạnh tranh giữa nhiều ứng viên.

Dembélé cũng còn hy vọng với 5 bàn, dù khoảng cách ba pha lập công khiến cơ hội của anh thấp hơn. Tiền đạo đội tuyển Pháp cần một màn bùng nổ trong hai trận cuối nếu muốn chen chân vào nhóm dẫn đầu.

Cuộc đua Chiếc giày vàng World Cup 2026 vì thế chưa thể ngã ngũ. Mbappé đang tạm chiếm ưu thế, Messi chờ cơ hội trở lại, còn Bellingham và Kane đã sẵn sàng tạo ra bất ngờ.

Mỗi bàn thắng ở bán kết không chỉ làm thay đổi bảng xếp hạng cá nhân mà còn có thể quyết định tấm vé vào chung kết. Khi khoảng cách giữa những ứng viên chỉ từ hai đến ba pha lập công, một khoảnh khắc bùng nổ đủ sức định đoạt danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2026.