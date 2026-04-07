Thể thao 360 Cập nhật danh sách 16 đội mạnh nhất World Cup 2026 vào vòng 1/8 mới nhất Sau khi loạt trận vòng 1/16 khép lại, World Cup 2026 đã xác định đầy đủ 16 đội tuyển góp mặt ở vòng 1/8. Những cái tên cuối cùng giành vé gồm Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Thụy Sĩ, Ai Cập, Argentina và Colombia.

Cập nhật danh sách 16 đội mạnh nhất World Cup 2026 vào vòng 1/8 mới nhất

Sau khi loạt trận vòng 1/16 khép lại, World Cup 2026 đã xác định đầy đủ 16 đội tuyển góp mặt ở vòng 1/8. Những cái tên cuối cùng giành vé gồm Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Thụy Sĩ, Ai Cập, Argentina và Colombia.

Cập nhật danh sách 16 đội mạnh nhất World Cup 2026 vào vòng 1/8 mới nhất

Ở loạt trận ngày 3/7, Tây Ban Nha tiếp tục cho thấy sức mạnh khi thắng Áo 3-0. La Roja giành quyền vào vòng 1/8 với màn trình diễn thuyết phục, đồng thời tạo nên cặp đấu rất đáng chú ý với Bồ Đào Nha.

Bồ Đào Nha cũng vượt qua Croatia với tỷ số 2-1. Đây là chiến thắng quan trọng giúp Cristiano Ronaldo và các đồng đội tiếp tục hành trình tại World Cup 2026.

Thụy Sĩ trở thành đội tiếp theo góp mặt ở vòng 1/8 sau khi đánh bại Algeria 2-0. Đại diện châu Âu cho thấy sự chắc chắn trong lối chơi và tiếp tục duy trì phong độ ổn định tại vòng knock-out.

Trong ngày 4/7, Ai Cập tạo dấu ấn khi vượt qua Australia sau loạt sút luân lưu. Hai đội hòa 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức, trước khi Ai Cập thắng 4-2 trên chấm penalty.

Argentina cũng giành vé sau trận thắng nghẹt thở 3-2 trước Cape Verde. Đại diện Nam Mỹ phải trải qua một trận đấu nhiều áp lực, nhưng vẫn biết cách vượt qua thời điểm khó khăn để đi tiếp.

Colombia là đội cuối cùng góp mặt trong nhóm 16 đội mạnh nhất khi thắng Ghana 1-0. Chiến thắng tối thiểu này giúp Colombia hoàn tất danh sách các đội vào vòng 1/8 World Cup 2026.

Danh sách 16 đội mạnh nhất World Cup 2026

Canada - thắng Nam Phi 1-0

Brazil - thắng Nhật Bản 2-1

Paraguay - thắng Đức 4-3 penalty sau khi hòa 1-1

Ma rốc - thắng Hà Lan 3-2 penalty sau khi hòa 1-1

Na Uy - thắng Bờ Biển Ngà 2-1

Pháp - thắng Thụy Điển 3-0

Mexico - thắng Ecuador 2-0

Anh - thắng CHDC Congo 2-1

Bỉ - thắng Senegal 3-2

Mỹ - thắng Bosnia & Herzegovina 2-0

Tây Ban Nha - thắng Áo 3-0

Bồ Đào Nha - thắng Croatia 2-1

Thụy Sĩ - thắng Algeria 2-0

Ai Cập - thắng Australia 4-2 penalty sau khi hòa 1-1

Argentina - thắng Cape Verde 3-2

Colombia - thắng Ghana 1-0

Lịch thi đấu và phát sóng vòng 1/8 World Cup 2026 đã cập nhật

Giờ Ngày Trận đấu Trực tiếp 00h00 05/07 Canada vs Ma rốc VTV3, VTV6, VTV9 04h00 05/07 Paraguay vs Pháp VTV3, VTV6, VTV9 03h00 06/07 Brazil vs Na Uy VTV3, VTV6, VTV9 07h00 06/07 Mexico vs Anh VTV3, VTV6, VTV9 02h00 07/07 Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha VTV3, VTV6, VTV9 07h00 07/07 Mỹ vs Bỉ VTV3, VTV6, VTV9 23h00 07/07 Argentina vs Ai Cập VTV3, VTV6, VTV9 03h00 08/07 Thụy Sĩ vs Colombia VTV3, VTV6, VTV9

Vòng 1/8 World Cup 2026 hứa hẹn nhiều cặp đấu đáng chú ý. Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha là màn so tài tâm điểm giữa hai đại diện hàng đầu châu Âu, trong khi Mexico vs Anh, Brazil vs Na Uy hay Argentina vs Ai Cập cũng có sức hút lớn.

Ở nhóm còn lại, Canada gặp Ma rốc, Paraguay đối đầu Pháp, Mỹ chạm trán Bỉ và Thụy Sĩ gặp Colombia. Đây đều là những trận đấu có tính chất loại trực tiếp, nơi sai lầm nhỏ cũng có thể khiến một đội tuyển phải dừng bước.