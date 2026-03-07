Thể thao 360 Cập nhật danh sách 16 đội mạnh nhất World Cup 2026 vào vòng 1/8 mới nhất hôm nay 3/7 Danh sách 16 đội mạnh nhất World Cup 2026 tiếp tục được cập nhật sau loạt trận vòng 1/16, với Canada, Brazil, Paraguay, Ma rốc, Na Uy, Pháp, Mexico, Anh, Bỉ và Mỹ đã giành vé vào vòng 1/8.

Cập nhật danh sách 16 đội mạnh nhất World Cup 2026 vào vòng 1/8 mới nhất

Sau 72 trận đấu ở vòng bảng, World Cup 2026 đã xác định 32 đội tuyển góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên. Các cặp đấu vòng 1/16 đang lần lượt khép lại để chọn ra 16 đội mạnh nhất bước vào vòng 1/8.

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 10 đội tuyển vượt qua vòng 1/16. Canada tạo dấu ấn khi thắng Nam Phi 1-0. Brazil cũng có chiến thắng 2-1 trước Nhật Bản để ghi tên vào vòng 1/8.

Paraguay đi tiếp sau màn đấu cân não với Đức. Hai đội hòa 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức trước khi Paraguay thắng 4-3 ở loạt sút luân lưu.

Ma rốc cũng vượt qua Hà Lan theo kịch bản tương tự. Đại diện châu Phi hòa Hà Lan 1-1, sau đó thắng 3-2 ở loạt penalty để góp mặt trong nhóm 16 đội mạnh nhất.

Na Uy đánh bại Bờ Biển Ngà 2-1, còn Pháp thắng đậm Thụy Điển 3-0. Mexico vượt qua Ecuador 2-0, trong khi Anh hạ CHDC Congo 2-1 để tiếp tục hành trình tại World Cup 2026.

Bỉ cũng giành vé sau trận thắng kịch tính 3-2 trước Senegal. Mỹ trở thành đội tiếp theo góp mặt ở vòng 1/8 khi đánh bại Bosnia & Herzegovina 2-0.

Danh sách 16 đội mạnh nhất World Cup 2026

Canada - thắng Nam Phi 1-0 Brazil - thắng Nhật Bản 2-1 Paraguay - thắng Đức 4-3 penalty sau khi hòa 1-1 Ma rốc - thắng Hà Lan 3-2 penalty sau khi hòa 1-1 Na Uy - thắng Bờ Biển Ngà 2-1 Pháp - thắng Thụy Điển 3-0 Mexico - thắng Ecuador 2-0 Anh - thắng CHDC Congo 2-1 Bỉ - thắng Senegal 3-2 Mỹ - thắng Bosnia & Herzegovina 2-0

Các suất còn lại sẽ được xác định sau loạt trận tiếp theo của vòng 1/16. Trong ngày 3/7, ba cặp đấu đáng chú ý gồm Tây Ban Nha vs Áo, Bồ Đào Nha vs Croatia và Thụy Sĩ vs Algeria.

Lịch thi đấu vòng 1/8 World Cup 2026 đã cập nhật

Giờ Ngày Trận đấu Trực tiếp 00h00 05/07 Canada vs Ma rốc VTV3, VTV6, VTV9 04h00 05/07 Paraguay vs Pháp VTV3, VTV6, VTV9 03h00 06/07 Brazil vs Na Uy VTV3, VTV6, VTV9 07h00 06/07 Mexico vs Anh VTV3, VTV6, VTV9 02h00 07/07 Bồ Đào Nha/Croatia vs Tây Ban Nha/Áo VTV3, VTV6, VTV9 07h00 07/07 Mỹ vs Bỉ VTV3, VTV6, VTV9 23h00 07/07 Argentina/Cape Verde vs Australia/Ai Cập VTV3, VTV6, VTV9 03h00 08/07 Thụy Sĩ/Algeria vs Colombia/Ghana VTV3, VTV6, VTV9

Nhận định các trận World Cup 2026 hôm nay 3/7/2026

Nhận định Tây Ban Nha vs Áo: La Roja gặp thử thách pressing

Thời gian: 2h00 ngày 03/07/2026.

Địa điểm: SVĐ SoFi.

Giải đấu: World Cup 2026.

Vòng đấu: Vòng 1/16.

Kênh trực tiếp: VTV3, VTV6, VTV9.

Tây Ban Nha bước vào trận gặp Áo với vị thế nhỉnh hơn rõ rệt. La Roja đứng hạng 2 FIFA, cao hơn nhiều so với Áo hạng 24. Theo đánh giá trước trận, Tây Ban Nha có 70,6% cơ hội thắng trong 90 phút, Áo đạt 12,2%, còn khả năng trận đấu bước sang hiệp phụ là 17,3%.

Đội bóng của HLV Luis de la Fuente khép lại vòng bảng H với ngôi đầu, giành 7 điểm sau 3 trận, ghi 5 bàn và chưa để thủng lưới. Sau trận hòa Cape Verde 0-0, Tây Ban Nha thắng Saudi Arabia 4-0 rồi hạ Uruguay 1-0 ở lượt cuối.

Điểm mạnh của Tây Ban Nha nằm ở khả năng kiểm soát bóng, pressing sau mất bóng và chất lượng tuyến giữa. Rodri, Pedri, Dani Olmo, Fabian Ruiz cùng Lamine Yamal giúp La Roja có nhiều phương án triển khai bóng.

Áo không phải đối thủ dễ chịu. Đội bóng của HLV Ralf Rangnick giàu thể lực, pressing quyết liệt và có khả năng chuyển trạng thái nhanh. Họ thắng Jordan 3-1, thua Argentina 0-2 và hòa Algeria 3-3 để giành vé đi tiếp.

Dù vậy, hàng thủ Áo vẫn để lộ khoảng trống khi trận đấu bị kéo vào nhịp đôi công. Trước một Tây Ban Nha kiểm soát tốt và có nhiều nhân tố tạo đột biến, đại diện Trung Âu nhiều khả năng sẽ phải chịu sức ép lớn.

Dự đoán số bàn thắng Tây Ban Nha vs Áo: 2-3 bàn.

Dự đoán phạt góc Tây Ban Nha vs Áo: 9-11 quả.

Dự đoán thẻ phạt Tây Ban Nha vs Áo: 3-5 thẻ.

Dự đoán tỷ số: Tây Ban Nha 2-0 Áo.

Nhận định Bồ Đào Nha vs Croatia: Ronaldo đối đầu Modric

Thời gian: 6h00 ngày 03/07/2026.

Địa điểm: SoFi, Los Angeles.

Giải đấu: World Cup 2026.

Vòng đấu: Vòng 1/16.

Kênh trực tiếp: VTV3, VTV6, VTV10.

Bồ Đào Nha được đánh giá cao hơn Croatia, nhưng đây là cặp đấu rất khó đoán. Theo Opta, Seleccao có 56,2% cơ hội thắng trong 90 phút, Croatia đạt 19,5%, còn khả năng hai đội phải bước vào hiệp phụ là 24,3%.

Bảng xếp hạng FIFA cũng nghiêng về Bồ Đào Nha khi họ đứng hạng 5 thế giới, còn Croatia xếp hạng 11. Dù vậy, khoảng cách này không đủ để khẳng định Croatia lép vế, nhất là ở một trận đấu loại trực tiếp.

Bồ Đào Nha sở hữu chiều sâu đội hình tốt với Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, Rafael Leao và Cristiano Ronaldo. Sau trận hòa CHDC Congo, họ thắng đậm Uzbekistan trước khi hòa Colombia để giành vé đi tiếp.

Croatia trải qua vòng bảng nhiều áp lực hơn. Đội bóng áo ca-rô thua Anh ở trận ra quân, nhưng kịp trở lại bằng hai chiến thắng trước Panama và Ghana. Kinh nghiệm knock-out, sự lì lợm và bản lĩnh của Luka Modric, Kovacic, Brozovic hay Gvardiol giúp Croatia vẫn là đối thủ rất khó bị đánh bại.

Điểm nhấn lớn nhất của trận đấu nằm ở cuộc đối đầu giữa Cristiano Ronaldo và Luka Modric. Hai huyền thoại từng cùng nhau tạo nên giai đoạn rực rỡ tại Real Madrid, nhưng giờ phải đứng ở hai chiến tuyến trong một trận đấu mà người thua sẽ dừng bước.

Bồ Đào Nha có nhiều phương án tấn công hơn, nhưng Croatia đủ kinh nghiệm để kéo trận đấu vào thế giằng co. Nếu không tận dụng tốt cơ hội, Seleccao hoàn toàn có thể bị đẩy vào một kịch bản đầy rủi ro.

Dự đoán số bàn thắng Bồ Đào Nha vs Croatia: không quá 3 bàn.

Dự đoán phạt góc Bồ Đào Nha vs Croatia: 9-11 quả.

Dự đoán thẻ phạt Bồ Đào Nha vs Croatia: 3-5 thẻ vàng.

Dự đoán tỷ số: Bồ Đào Nha 2-1 Croatia.

Nhận định Thụy Sĩ vs Algeria: Sự ổn định gặp tinh thần bứt phá

Thời gian: 10h00 ngày 03/07/2026.

Địa điểm: BC Place, Vancouver.

Giải đấu: World Cup 2026.

Vòng đấu: Vòng 1/16.

Kênh trực tiếp: VTV3, VTV6, VTV9.

Thụy Sĩ bước vào vòng 1/16 với hành trình vòng bảng khá chắc chắn. Đại diện châu Âu hòa Qatar, thắng Bosnia & Herzegovina, sau đó vượt qua Canada để giành vé đi tiếp với tâm thế tự tin.

Điểm mạnh của Thụy Sĩ nằm ở sự cân bằng. Họ không chơi quá hoa mỹ, nhưng duy trì cấu trúc đội hình tốt, kiểm soát nhịp độ ổn định và tận dụng hiệu quả các thời điểm quan trọng.

Algeria đi tiếp theo cách cảm xúc hơn. Đại diện Bắc Phi khởi đầu khó khăn trước Argentina, sau đó thắng Jordan và hòa Áo 3-3 ở lượt cuối để giữ lại cơ hội tại vòng knock-out.

So với Thụy Sĩ, Algeria có lối chơi giàu năng lượng hơn. Họ pressing mạnh, tranh chấp quyết liệt và nguy hiểm trong các pha chuyển trạng thái nhanh. Đây là đội bóng có thể gây bất ngờ nếu khai thác được khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương.

Thụy Sĩ có lợi thế về tổ chức, sự kỷ luật và khả năng kiểm soát nhịp độ. Algeria lại đáng gờm nhờ tốc độ, tinh thần chiến đấu và khả năng bùng nổ trong các trận cầu giàu cảm xúc.

Trận đấu này có thể không quá cởi mở. Thụy Sĩ nhiều khả năng sẽ nhập cuộc thận trọng, ưu tiên kiểm soát rủi ro, còn Algeria chờ cơ hội phản công. Với sự ổn định cao hơn, Thụy Sĩ có cơ sở để giành chiến thắng sít sao.

Dự đoán số bàn thắng Thụy Sĩ vs Algeria: 2-3 bàn.

Dự đoán phạt góc Thụy Sĩ vs Algeria: 7-9 quả.

Dự đoán thẻ phạt Thụy Sĩ vs Algeria: 3-5 thẻ vàng.

Dự đoán tỷ số: Thụy Sĩ 2-1 Algeria.