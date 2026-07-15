Thương mại - Dịch vụ Cập nhật giá xăng dầu hôm nay 15/7/2026: Giá dầu thô và khí đốt tăng giảm trái chiều Giá xăng dầu hôm nay 15/7 tiếp tục áp dụng mức điều hành mới từ 15h ngày 9/7, với xăng E5 RON 92 và E10 RON 95 niêm yết quanh 20.000 đồng/lít.

Giá xăng dầu hôm nay 15/7/2026: Xăng E5 RON 92 giảm còn 19.191 đồng/lít, dầu diesel tăng giá

Cập nhật lúc 05h30 ngày 15/7/2026, giá xăng dầu bán lẻ trong nước chưa ghi nhận thay đổi mới và tiếp tục áp dụng mức được công bố tại kỳ điều hành chiều 9/7 của liên Bộ Công Thương - Tài chính.

Sau đợt điều chỉnh gần nhất, hai loại xăng sinh học E5 RON 92 và E10 RON 95 đồng loạt giảm giá. Mức bán lẻ hiện tại cũng thấp hơn đáng kể so với vùng đỉnh từng ghi nhận trong tháng 3 và tháng 4/2026.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay 15/7/2026 giữ nguyên mức ngày 9/7

Theo mức giá có hiệu lực từ 15h ngày 9/7, xăng E5 RON 92 giảm 539 đồng/lít, xuống mức không vượt quá 19.191 đồng/lít. Xăng E10 RON 95 được điều chỉnh giảm 412 đồng/lít, hiện có giá bán tối đa 20.003 đồng/lít.

Trái chiều với hai mặt hàng xăng, dầu diesel tăng 569 đồng/lít và được bán với giá không cao hơn 21.745 đồng/lít. Dầu mazut giảm 318 đồng/kg, đưa mức bán lẻ tối đa xuống còn 13.735 đồng/kg.

Mặt hàng Giá bán hiện tại Mức thay đổi Xăng E5 RON 92 Không cao hơn 19.191 đồng/lít Giảm 539 đồng/lít Xăng E10 RON 95 Không cao hơn 20.003 đồng/lít Giảm 412 đồng/lít Dầu diesel Không cao hơn 21.745 đồng/lít Tăng 569 đồng/lít Dầu mazut Không cao hơn 13.735 đồng/kg Giảm 318 đồng/kg

Việc giá xăng tiếp tục lùi xuống giúp giảm một phần chi phí đi lại đối với người sử dụng xe máy, ô tô cá nhân và các phương tiện vận hành bằng xăng sinh học. Tuy nhiên, dầu diesel tăng hơn 500 đồng/lít có thể làm chi phí nhiên liệu của xe tải, xe khách và hoạt động vận chuyển hàng hóa tăng theo.

Tại kỳ điều hành ngày 9/7, cơ quan quản lý thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng sinh học ở mức 200 đồng/lít. Các sản phẩm dầu chưa ghi nhận mức trích lập đáng kể theo số liệu được cập nhật.

Như vậy, giá bán lẻ tối đa đang áp dụng trong ngày 15/7 gồm xăng E5 RON 92 ở mức 19.191 đồng/lít, xăng E10 RON 95 là 20.003 đồng/lít, dầu diesel 21.745 đồng/lít và dầu mazut 13.735 đồng/kg.

Tình hình giá xăng dầu thế giới hôm nay 15/7/2026 ghi nhận lúc 4h00

Giá dầu và nhiều nhiên liệu tăng vì rủi ro địa chính trị và lo ngại gián đoạn nguồn cung. Khí tự nhiên và than giảm do nguồn cung dồi dào cùng nhu cầu nhập khẩu yếu.