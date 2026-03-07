Cập nhật giá xăng dầu hôm nay 3/7/2026: Xăng E5 dưới 20.000 đồng/lít, dầu thô giảm tiếp 2%
Giá xăng dầu hôm nay 3/7 ở trong nước duy trì mức giảm mới, trong khi dầu thế giới tiếp tục hạ khoảng 2%.
Giá xăng dầu hôm nay 3/7/2026 trong nước sau kỳ giảm mạnh
Thị trường trong nước sáng 3/7 tiếp tục áp dụng bảng giá mới được điều chỉnh từ chiều 2/7. Đây là kỳ điều hành có mức giảm đáng chú ý ở nhóm xăng, đặc biệt là xăng E5 RON 92.
Giá xăng dầu hôm nay 3/7/2026 đối với xăng E10 RON 95-III đang ở mức 20.410 đồng/lít sau khi giảm 790 đồng/lít. Xăng E5 RON 92 còn 19.730 đồng/lít, giảm 1.050 đồng/lít.
Với nhóm dầu, dầu diesel giảm 690 đồng/lít, đưa giá bán lẻ về 21.170 đồng/lít. Dầu mazut giảm 980 đồng/kg, còn 14.050 đồng/kg.
|Mặt hàng
|Giá bán lẻ sau điều chỉnh
|Mức giảm trong kỳ
|Xăng E10 RON 95-III
|20.410 đồng/lít
|790 đồng/lít
|Xăng E5 RON 92
|19.730 đồng/lít
|1.050 đồng/lít
|Dầu diesel
|21.170 đồng/lít
|690 đồng/lít
|Dầu mazut
|14.050 đồng/kg
|980 đồng/kg
Nguyên nhân giá xăng dầu trong nước giảm
Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, kỳ điều hành lần này chịu tác động từ diễn biến không đồng đều của thị trường năng lượng thế giới. Giá xăng thành phẩm giảm sâu hơn so với nhóm dầu.
RON 95 và mazut cùng giảm mạnh
Giá RON 95 dùng để pha chế xăng E10 RON 95 giảm 4,2%, về 100 USD/thùng. Mazut cũng giảm 5%, xuống 432,8 USD/tấn.
Dầu diesel tăng nhẹ 0,4%, lên 111,8 USD/thùng. Dù vậy, giá bán lẻ dầu diesel trong nước vẫn được điều chỉnh giảm 690 đồng/lít trong kỳ này.
Quỹ bình ổn tiếp tục được trích lập
Cơ quan điều hành tiếp tục trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Mức trích lập đối với xăng sinh học và dầu diesel là 200 đồng/lít.
Dầu mazut có mức trích lập 400 đồng/kg. Việc trích lập quỹ được thực hiện song song với điều chỉnh giảm giá bán lẻ trong nước.
Giá xăng dầu hôm nay 3/7/2026 tại PVOIL
PVOIL công bố bảng giá lúc 6h00 với các mặt hàng phổ biến đều đã giảm theo kỳ điều hành mới.
|Mặt hàng
|Giá cập nhật
|Chênh lệch
|Xăng E10 RON 95-III
|20.410 đồng/lít
|Giảm 790 đồng/lít
|Xăng E5 RON 92-II
|19.730 đồng/lít
|Giảm 1.050 đồng/lít
|Dầu DO 0,05S-II
|21.170 đồng/lít
|Giảm 690 đồng/lít
|Dầu DO 0,001S-V
|23.270 đồng/lít
|Giảm 690 đồng/lít
Giá xăng dầu hôm nay 3/7/2026 tại Petrolimex
Tại Petrolimex lúc 6h00, giá xăng dầu được áp dụng theo từng vùng. Vùng 1 là địa bàn gần cảng, vùng 2 là địa bàn xa cảng hoặc có chi phí vận chuyển cao hơn.
|Mặt hàng
|Đơn vị
|Vùng 1
|Vùng 2
|Xăng sinh học E10 RON 95-V
|Đồng/lít
|21.610
|22.040
|Xăng sinh học E10 RON 95-III
|Đồng/lít
|20.410
|20.810
|Xăng sinh học E5 RON 92-II
|Đồng/lít
|19.730
|20.120
|Điêzen 0,001S-V
|Đồng/lít
|23.270
|23.730
|Điêzen 0,05S-II
|Đồng/lít
|21.170
|21.590
|Dầu hỏa 2-K
|Đồng/lít
|20.960
|21.370
|Mazut N°2B 3,5S
|Đồng/kg
|14.050
|14.330
|Mazut 180cst 0,5S RMG
|Đồng/kg
|18.250
|18.610
Giá xăng dầu hôm nay 3/7/2026 tại Thalexim
Thalexim cũng áp dụng bảng giá mới cho xăng E10 RON 95 và hai loại dầu điêzen. Giá vùng 2 cao hơn vùng 1 từ 320 - 460 đồng/lít tùy mặt hàng.
|Mặt hàng
|Vùng 1
|Vùng 2
|Xăng E10 RON 95 mức 3
|20.410 đồng/lít
|20.810 đồng/lít
|Dầu Điêzen 0,05S mức 2
|21.170 đồng/lít
|21.590 đồng/lít
|Dầu Điêzen 0,001S mức 5
|23.270 đồng/lít
|23.730 đồng/lít
Giá xăng dầu thế giới hôm nay 3/7/2026 lúc 6h00 giảm tiếp 2%
- Dầu thô: Giá giảm khoảng 2%, về gần 67 USD/thùng, nối dài đà đi xuống phiên thứ 3 liên tiếp khi nguồn cung qua eo biển Hormuz phục hồi mạnh.
- Dầu Brent: Giá giảm khoảng 2%, lùi về gần 70 USD/thùng do dòng chảy dầu qua Hormuz tăng trở lại, trong khi thị trường xuất hiện tín hiệu dư cung.
- Khí tự nhiên Mỹ: Giá dao động quanh 3,20 USD/MMBtu, được hỗ trợ bởi nhu cầu điện tăng mạnh do nắng nóng và dòng khí vào các nhà máy LNG cao hơn.
- Xăng Mỹ: Giá giảm về quanh 2,90 USD/gallon, chỉ nhỉnh hơn vùng thấp nhất hơn 3 tháng khi nguồn cung dầu qua Hormuz cải thiện.
- Dầu sưởi Mỹ: Giá giao dịch quanh 3,20 USD/gallon, gần vùng thấp nhất sau căng thẳng Iran, khi tồn kho sản phẩm chưng cất tăng mạnh hơn dự báo.
- Than nhiệt: Giá giảm xuống dưới 130 USD/tấn, quay về vùng trước xung đột Trung Đông do kỳ vọng đàm phán Mỹ - Iran giúp ổn định nguồn cung năng lượng.
- Ethanol: Giá đi ngang ở mức 1,88 USD/gallon vào ngày 1/7/2026, giảm 4,81% trong một tháng nhưng vẫn cao hơn 8,67% so với cùng kỳ năm trước.
- Naphtha: Giá giảm còn 613,74 USD/tấn vào ngày 1/7/2026, thấp hơn 0,49% so với phiên trước và giảm 19,04% trong một tháng.
- Propane: Giá giảm còn 0,70 USD/gallon vào ngày 2/7/2026, mất 1,05% so với phiên trước và giảm 16,18% trong một tháng.
- Methanol: Giá giảm về 2.370 CNY/tấn vào ngày 2/7/2026, thấp hơn 0,50% so với phiên trước và giảm 23,75% trong một tháng.
- Dầu Urals của Nga: Giá giảm xuống dưới 60 USD/thùng, thấp nhất 4 tháng, khi căng thẳng Mỹ - Iran hạ nhiệt và vận tải qua Hormuz an toàn hơn.