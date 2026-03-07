Thương mại - Dịch vụ Cập nhật giá xăng dầu hôm nay 3/7/2026: Xăng E5 dưới 20.000 đồng/lít, dầu thô giảm tiếp 2% Giá xăng dầu hôm nay 3/7 ở trong nước duy trì mức giảm mới, trong khi dầu thế giới tiếp tục hạ khoảng 2%.

Giá xăng dầu hôm nay 3/7/2026 trong nước sau kỳ giảm mạnh

Thị trường trong nước sáng 3/7 tiếp tục áp dụng bảng giá mới được điều chỉnh từ chiều 2/7. Đây là kỳ điều hành có mức giảm đáng chú ý ở nhóm xăng, đặc biệt là xăng E5 RON 92.

Giá xăng dầu hôm nay 3/7/2026 đối với xăng E10 RON 95-III đang ở mức 20.410 đồng/lít sau khi giảm 790 đồng/lít. Xăng E5 RON 92 còn 19.730 đồng/lít, giảm 1.050 đồng/lít.

Với nhóm dầu, dầu diesel giảm 690 đồng/lít, đưa giá bán lẻ về 21.170 đồng/lít. Dầu mazut giảm 980 đồng/kg, còn 14.050 đồng/kg.

Mặt hàng Giá bán lẻ sau điều chỉnh Mức giảm trong kỳ Xăng E10 RON 95-III 20.410 đồng/lít 790 đồng/lít Xăng E5 RON 92 19.730 đồng/lít 1.050 đồng/lít Dầu diesel 21.170 đồng/lít 690 đồng/lít Dầu mazut 14.050 đồng/kg 980 đồng/kg

Nguyên nhân giá xăng dầu trong nước giảm

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, kỳ điều hành lần này chịu tác động từ diễn biến không đồng đều của thị trường năng lượng thế giới. Giá xăng thành phẩm giảm sâu hơn so với nhóm dầu.

RON 95 và mazut cùng giảm mạnh

Giá RON 95 dùng để pha chế xăng E10 RON 95 giảm 4,2%, về 100 USD/thùng. Mazut cũng giảm 5%, xuống 432,8 USD/tấn.

Dầu diesel tăng nhẹ 0,4%, lên 111,8 USD/thùng. Dù vậy, giá bán lẻ dầu diesel trong nước vẫn được điều chỉnh giảm 690 đồng/lít trong kỳ này.

Quỹ bình ổn tiếp tục được trích lập

Cơ quan điều hành tiếp tục trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Mức trích lập đối với xăng sinh học và dầu diesel là 200 đồng/lít.

Dầu mazut có mức trích lập 400 đồng/kg. Việc trích lập quỹ được thực hiện song song với điều chỉnh giảm giá bán lẻ trong nước.

Giá xăng dầu hôm nay 3/7/2026 tại PVOIL

PVOIL công bố bảng giá lúc 6h00 với các mặt hàng phổ biến đều đã giảm theo kỳ điều hành mới.

Mặt hàng Giá cập nhật Chênh lệch Xăng E10 RON 95-III 20.410 đồng/lít Giảm 790 đồng/lít Xăng E5 RON 92-II 19.730 đồng/lít Giảm 1.050 đồng/lít Dầu DO 0,05S-II 21.170 đồng/lít Giảm 690 đồng/lít Dầu DO 0,001S-V 23.270 đồng/lít Giảm 690 đồng/lít

Giá xăng dầu hôm nay 3/7/2026 tại Petrolimex

Tại Petrolimex lúc 6h00, giá xăng dầu được áp dụng theo từng vùng. Vùng 1 là địa bàn gần cảng, vùng 2 là địa bàn xa cảng hoặc có chi phí vận chuyển cao hơn.

Mặt hàng Đơn vị Vùng 1 Vùng 2 Xăng sinh học E10 RON 95-V Đồng/lít 21.610 22.040 Xăng sinh học E10 RON 95-III Đồng/lít 20.410 20.810 Xăng sinh học E5 RON 92-II Đồng/lít 19.730 20.120 Điêzen 0,001S-V Đồng/lít 23.270 23.730 Điêzen 0,05S-II Đồng/lít 21.170 21.590 Dầu hỏa 2-K Đồng/lít 20.960 21.370 Mazut N°2B 3,5S Đồng/kg 14.050 14.330 Mazut 180cst 0,5S RMG Đồng/kg 18.250 18.610

Giá xăng dầu hôm nay 3/7/2026 tại Thalexim

Thalexim cũng áp dụng bảng giá mới cho xăng E10 RON 95 và hai loại dầu điêzen. Giá vùng 2 cao hơn vùng 1 từ 320 - 460 đồng/lít tùy mặt hàng.

Mặt hàng Vùng 1 Vùng 2 Xăng E10 RON 95 mức 3 20.410 đồng/lít 20.810 đồng/lít Dầu Điêzen 0,05S mức 2 21.170 đồng/lít 21.590 đồng/lít Dầu Điêzen 0,001S mức 5 23.270 đồng/lít 23.730 đồng/lít

Giá xăng dầu thế giới hôm nay 3/7/2026 lúc 6h00 giảm tiếp 2%