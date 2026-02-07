Thương mại - Dịch vụ Cập nhật giá xăng dầu hôm nay chiều 2/7/2026: Xăng E10 giảm gần 1.000 đồng/lít, dầu diesel còn 21.170 đồng/lít Giá xăng dầu hôm nay đồng loạt giảm từ 16h, với mức giảm từ 690 - 1.050 đồng/lít, kg sau kỳ điều hành mới của liên Bộ Công Thương - Tài chính.

Giá xăng dầu hôm nay chính thức áp dụng từ 16h

Theo quyết định của liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá xăng dầu hôm nay được điều chỉnh giảm ở hầu hết các mặt hàng chính.

Cụ thể, xăng E10 RON 95-III giảm 790 đồng/lít, đưa giá bán lẻ về 20.410 đồng/lít. Xăng E5 RON 92 giảm mạnh hơn, hạ 1.050 đồng/lít, còn 19.730 đồng/lít.

Ở nhóm dầu, dầu diesel giảm 690 đồng/lít, xuống còn 21.170 đồng/lít. Dầu mazut giảm 980 đồng/kg, còn 14.050 đồng/kg.

Mặt hàng Mức điều chỉnh Giá bán lẻ mới Xăng E10 RON 95-III Giảm 790 đồng/lít 20.410 đồng/lít Xăng E5 RON 92 Giảm 1.050 đồng/lít 19.730 đồng/lít Dầu diesel Giảm 690 đồng/lít 21.170 đồng/lít Dầu mazut Giảm 980 đồng/kg 14.050 đồng/kg

Kỳ điều hành lần này diễn ra trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới biến động không đồng đều giữa các mặt hàng. Giá xăng thành phẩm giảm rõ hơn, còn dầu diesel chỉ nhích nhẹ so với 7 ngày trước.

Theo liên Bộ, giá RON 95 dùng để pha chế xăng E10 RON 95 giảm 4,2%, xuống 100 USD/thùng. Dầu diesel tăng 0,4%, lên 111,8 USD/thùng. Riêng mazut giảm 5%, về 432,8 USD/tấn.

Giá xăng dầu hôm nay: Tiếp tục trích lập Quỹ bình ổn

Trong kỳ điều hành giá xăng dầu hôm nay, cơ quan điều hành tiếp tục cho trích lập trở lại vào Quỹ bình ổn xăng dầu.

Mức trích lập cụ thể là 200 đồng/lít đối với xăng sinh học và dầu diesel. Riêng dầu mazut được trích lập ở mức 400 đồng/kg.

Việc trích lập quỹ diễn ra khi giá bán lẻ trong nước giảm theo xu hướng hạ nhiệt của một số mặt hàng trên thị trường thế giới.

Xăng E10 chiếm phần lớn lượng tiêu thụ xăng sinh học

Theo đại diện Bộ Công Thương, sau một tháng xăng E10 được bán rộng rãi, cả nước tiêu thụ khoảng 980 triệu lít xăng sinh học.

Trong đó, xăng E10 đạt khoảng 924 triệu lít, chiếm gần 96% tổng lượng tiêu thụ. Xăng E5 đạt khoảng 56 triệu lít.

Số liệu này cho thấy xăng E10 đang trở thành mặt hàng chủ lực trong nhóm xăng sinh học sau khi được triển khai rộng hơn trên thị trường.

Bộ Công Thương yêu cầu bảo đảm nguồn cung xăng dầu

Trước diễn biến khó lường của thị trường năng lượng thế giới, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu các thương nhân đầu mối và phân phối chủ động phương án tạo nguồn.

Doanh nghiệp phải bảo đảm cung ứng xăng dầu liên tục cho hệ thống, thực hiện đầy đủ tổng nguồn tối thiểu được giao, đồng thời đa dạng nguồn hàng từ sản xuất trong nước và nhập khẩu.

Cơ quan quản lý cũng yêu cầu doanh nghiệp duy trì dự trữ theo quy định, không găm hàng chờ tăng giá, không để gián đoạn nguồn cung.

Bộ Công Thương sẽ tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là hành vi làm đứt gãy nguồn hàng tại hệ thống bán lẻ, vùng sâu, vùng xa.