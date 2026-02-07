Cập nhật giá xăng hôm nay 2/7/2026: Giá xăng dầu thề giới về dưới 60 USD/thùng
Giá xăng dầu hôm nay 2/7/2026 duy trì mức giá mạnh trong tuần trước, giá xăng dầu thế giới phân hóa khi dầu thô, xăng và dầu sưởi tăng, còn khí đốt, than, propane giảm.
Giá xăng hôm nay 2/7/2026 ở trong nước duy trì mức giá mới sau đợt giảm chiều qua
Trước biến động của giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới thời gian qua, liên Bộ Công Thương - Tài chính đã công bố phương án điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước.
Ở kỳ điều hành lần này, cơ quan quản lý quyết định thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tạm ứng ngân sách nhà nước đối với một số mặt hàng. Cụ thể, xăng sinh học được trích lập 300 đồng/lít, dầu diesel trích lập 800 đồng/lít và dầu mazut trích lập 800 đồng/kg.
Sau khi áp dụng việc trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá xăng dầu hôm nay 2/7/2026 trên thị trường đang ở mức:
|Sản phẩm
|Giá xăng dầu hôm nay 26/06/2026 (đã bao gồm thuế GTGT)
|So sánh với kỳ trước
|Xăng E10 RON 95-III
|19.910 đồng/lít
|-840
|Xăng E5 RON 92-II
|19.350 đồng/lít
|-770
|Diesel
|21.860 đồng/lít
|-1.670
|Dầu hỏa 2-K
|20.890 đồng/lít
|-1.800
Như vậy, tại kỳ điều hành này, giá xăng dầu trong nước đồng loạt giảm. Hai mặt hàng dầu diesel và dầu mazut giảm sâu hơn so với xăng, qua đó kéo mặt bằng giá xăng dầu chiều nay 25/6/2026 xuống thấp hơn so với kỳ công bố trước.
Tại PVOIL lúc 6h00, giá bán lẻ đang được duy trì ở mức:
|TT
|Mặt hàng
|Giá điều chỉnh lúc 15:00 ngày 25/06/2026(Đồng/lít thực tế)
|Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế)
|1
|Xăng E10 RON 95-III
|19.910 đ
|-840
|2
|Xăng E5 RON 92-II
|19.350 đ
|-770
|3
|Dầu DO 0,05S-II
|21.860 đ
|-1670
|4
|Dầu DO 0,001S-V
|23.960 đ
|-1470
Tại Petrolimex lúc 6h00, giá bán lẻ đang được duy trì ở mức:
Giá xăng dầu tại hệ thống Thalexim (Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ) cập nhật lúc 15h00 ngày 25/6/2026 như sau: Xăng E10 RON 95 Mức 3 có giá 19.910 VNĐ/lít tại Vùng 1 và 20.300 VNĐ/lít tại Vùng 2; Dầu Điêzen 0.05S Mức 2 có giá 21.860 VNĐ/lít tại Vùng 1 và 22.290 VNĐ/lít tại Vùng 2; Dầu Điêzen 0.001S Mức 5 có giá 23.960 VNĐ/lít tại Vùng 1 và 24.430 VNĐ/lít tại Vùng 2.
|Giá cập nhật lúc 15:00 - 25/06/2026
|Giá bán lẻ các địa phương gần cảng tiếp nhận (Vùng 1)
|Giá bán lẻ các địa phương xa cảng tiếp nhận (Vùng 2)
|Xăng E10 RON 95 Mức 3
|19.910 đ
|20.300 đ
|Dầu Điêzen 0.05S Mức 2
|21.860 đ
|22.290 đ
|Dầu Điêzen 0.001S Mức 5
|23.960 đ
|24.430 đ
Diễn biến giá xăng dầu hôm nay ở thị trường năng lượng thế giới ngày 2/7/2026
- Dầu thô: Giảm xuống dưới 69 USD/thùng, thấp nhất từ 27/2, khi thị trường theo dõi đàm phán hòa bình Mỹ - Iran và dòng tàu qua eo biển Hormuz dần phục hồi.
- Dầu Brent: Lùi về quanh 72 USD/thùng, cũng thấp nhất từ 27/2. Nguồn cung Iran tăng vượt 40 triệu thùng sau khi Mỹ gỡ phong tỏa hải quân, còn xuất khẩu Nga ở mức cao kỷ lục khiến tồn kho trên biển tăng.
- Khí tự nhiên Mỹ: Giữ quanh 3,20 USD/MMBtu nhờ nhu cầu điện tăng mạnh trong đợt nắng nóng. Dòng khí vào các nhà máy LNG đạt 17,4 tỷ feet khối/ngày trong tháng 6.
- Xăng Mỹ: Dao động quanh 2,90 USD/gallon. Giá hướng tới mức giảm 6% trong tháng và khoảng 10% trong quý II, dù bất ổn quanh eo biển Hormuz vẫn còn.
- Dầu sưởi Mỹ: Giao dịch quanh 3,20 USD/gallon. Giá có thể giảm 13% trong tháng và khoảng 20% trong quý II; tồn kho SPR giảm còn 325,7 triệu thùng, thấp nhất từ tháng 5/1983.
- Than nhiệt: Rơi xuống dưới 130 USD/tấn, quay lại vùng trước xung đột Trung Đông, nhờ kỳ vọng Mỹ - Iran đạt thỏa thuận và eo biển Hormuz mở lại hoàn toàn.
- Ethanol: Tăng lên 1,88 USD/gallon ngày 30/6, nhích 0,13% so với phiên trước; giảm 5,88% trong tháng nhưng vẫn cao hơn 9,61% so với cùng kỳ.
- Naphtha: Tăng lên 616,74 USD/tấn, tăng 0,88% trong ngày; giảm 18,85% trong tháng nhưng cao hơn 14,29% so với một năm trước.
- Propane: Giảm còn 0,72 USD/gallon, mất 0,34% trong ngày; giảm 14,08% trong tháng nhưng vẫn cao hơn 0,40% so với cùng kỳ.
- Uranium: Đi ngang gần 85 USD/pound tại Mỹ. Giá hạ nhiệt sau nhịp tăng đầu năm, nhưng nhu cầu điện hạt nhân vẫn được hỗ trợ bởi trung tâm dữ liệu AI và chính sách năng lượng của nhiều nước.
- Methanol: Giảm về 2.382 CNY/tấn ngày 1/7, mất 2,34% so với phiên trước; giảm 20,94% trong tháng và thấp hơn 2,50% so với cùng kỳ.
- Dầu Urals của Nga: Rơi xuống dưới 60 USD/thùng, thấp nhất 4 tháng, sau thỏa thuận Mỹ - Iran ngừng tấn công lẫn nhau. Nga vẫn đối mặt thiếu hụt nhiên liệu trong nước và có thể cấm xuất khẩu diesel.