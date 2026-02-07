Thương mại - Dịch vụ Cập nhật giá xăng hôm nay 2/7/2026: Giá xăng dầu thề giới về dưới 60 USD/thùng Giá xăng dầu hôm nay 2/7/2026 duy trì mức giá mạnh trong tuần trước, giá xăng dầu thế giới phân hóa khi dầu thô, xăng và dầu sưởi tăng, còn khí đốt, than, propane giảm.

Giá xăng hôm nay 2/7/2026 ở trong nước duy trì mức giá mới sau đợt giảm chiều qua

Trước biến động của giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới thời gian qua, liên Bộ Công Thương - Tài chính đã công bố phương án điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước.

Ở kỳ điều hành lần này, cơ quan quản lý quyết định thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tạm ứng ngân sách nhà nước đối với một số mặt hàng. Cụ thể, xăng sinh học được trích lập 300 đồng/lít, dầu diesel trích lập 800 đồng/lít và dầu mazut trích lập 800 đồng/kg.

Sau khi áp dụng việc trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá xăng dầu hôm nay 2/7/2026 trên thị trường đang ở mức:

Sản phẩm Giá xăng dầu hôm nay 26/06/2026 (đã bao gồm thuế GTGT) So sánh với kỳ trước Xăng E10 RON 95-III 19.910 đồng/lít -840 Xăng E5 RON 92-II 19.350 đồng/lít -770 Diesel 21.860 đồng/lít -1.670 Dầu hỏa 2-K 20.890 đồng/lít -1.800

Như vậy, tại kỳ điều hành này, giá xăng dầu trong nước đồng loạt giảm. Hai mặt hàng dầu diesel và dầu mazut giảm sâu hơn so với xăng, qua đó kéo mặt bằng giá xăng dầu chiều nay 25/6/2026 xuống thấp hơn so với kỳ công bố trước.

Tại PVOIL lúc 6h00, giá bán lẻ đang được duy trì ở mức:

TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:00 ngày 25/06/2026(Đồng/lít thực tế) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm) (Đồng/lít thực tế) 1 Xăng E10 RON 95-III 19.910 đ -840 2 Xăng E5 RON 92-II 19.350 đ -770 3 Dầu DO 0,05S-II 21.860 đ -1670 4 Dầu DO 0,001S-V 23.960 đ -1470

Tại Petrolimex lúc 6h00, giá bán lẻ đang được duy trì ở mức:

Giá xăng dầu hôm nay 2/7/2026 tại Petrolimex

Giá xăng dầu tại hệ thống Thalexim (Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ) cập nhật lúc 15h00 ngày 25/6/2026 như sau: Xăng E10 RON 95 Mức 3 có giá 19.910 VNĐ/lít tại Vùng 1 và 20.300 VNĐ/lít tại Vùng 2; Dầu Điêzen 0.05S Mức 2 có giá 21.860 VNĐ/lít tại Vùng 1 và 22.290 VNĐ/lít tại Vùng 2; Dầu Điêzen 0.001S Mức 5 có giá 23.960 VNĐ/lít tại Vùng 1 và 24.430 VNĐ/lít tại Vùng 2.

Giá cập nhật lúc 15:00 - 25/06/2026 Giá bán lẻ các địa phương gần cảng tiếp nhận (Vùng 1) Giá bán lẻ các địa phương xa cảng tiếp nhận (Vùng 2) Xăng E10 RON 95 Mức 3 19.910 đ 20.300 đ Dầu Điêzen 0.05S Mức 2 21.860 đ 22.290 đ Dầu Điêzen 0.001S Mức 5 23.960 đ 24.430 đ

Diễn biến giá xăng dầu hôm nay ở thị trường năng lượng thế giới ngày 2/7/2026