Thương mại - Dịch vụ Cập nhật giá xăng hôm nay 9/7/2026: E10 RON 95 giảm về 20.000 đ/lít Cập nhật giá xăng hôm nay 9/7/2026: Giá xăng E10 RON 95 giảm về 20.000 đồng/lít từ 15h, trong khi dầu diesel tăng và mazut giảm theo kỳ điều hành mới.

Cập nhật từ 15h00 hôm nay, thị trường năng lượng nội địa ghi nhận diễn biến trái chiều sau quyết định điều hành mới của liên Bộ Công Thương - Tài chính. Giá xăng đồng loạt giảm, trong khi dầu diesel tăng theo biến động của giá thành phẩm thế giới, giữa bối cảnh xung đột Mỹ - Iran tiếp tục tác động tới nguồn cung và tâm lý thị trường.

Giá xăng hôm nay ở trong nước ghi nhận giảm đồng loạt vào 15h00

Sau kỳ điều hành mới, cơ quan quản lý điều chỉnh giảm hai mặt hàng xăng, đưa giá xăng E10 RON 95-III về mốc 20.000 đồng/lít. Xăng E5 RON 92 cũng hạ thêm 540 đồng/lít, còn dầu diesel tăng 570 đồng/lít so với kỳ trước.

Sản phẩm Giá từ kỳ điều hành mới So sánh với kỳ trước Xăng E10 RON 95-III 20.000 đồng/lít -410 đồng/lít Xăng E5 RON 92 19.190 đồng/lít -540 đồng/lít Dầu diesel 21.740 đồng/lít +570 đồng/lít Dầu mazut 13.730 đồng/kg

-320 đồng/kg

Liên Bộ Công Thương - Tài chính cho biết thị trường xăng dầu thế giới những ngày qua biến động phân hóa giữa các mặt hàng. Giá RON 95 dùng để pha chế xăng E10 RON 95 giảm 2,6%, xuống 97,5 USD/thùng. Ngược lại, dầu diesel tăng 4,2%, lên 116,5 USD/thùng, còn dầu mazut giảm 1%, về 428,3 USD/tấn.

Với mức điều chỉnh lần này, giá xăng trong nước tiếp tục hạ nhiệt, hỗ trợ người tiêu dùng sau giai đoạn chi phí nhiên liệu duy trì ở vùng cao. Riêng dầu diesel dù tăng trong kỳ điều hành hôm nay vẫn chỉ còn bằng khoảng một nửa so với mức đỉnh 42.840 đồng/lít được ghi nhận cách đây 3 tháng.

Cơ chế trích lập Quỹ bình ổn và tác động thị trường

Trong kỳ điều hành này, nhà điều hành tiếp tục khôi phục trích lập vào Quỹ bình ổn giá xăng dầu nhằm tạo thêm “vùng đệm” cho thị trường. Mức trích lập được áp dụng ở mức 200 đồng/lít đối với xăng sinh học và 200 đồng/kg đối với dầu mazut. Riêng dầu diesel không trích lập Quỹ bình ổn, đưa mức trích quỹ về 0 đồng/lít.

Việc điều chỉnh giảm giá xăng E10 RON 95-III và E5 RON 92 được kỳ vọng giúp giảm một phần áp lực chi phí đi lại của người dân, đồng thời hỗ trợ nhóm doanh nghiệp phụ thuộc lớn vào nhiên liệu. Tuy nhiên, mức tăng của dầu diesel vẫn có thể tạo thêm sức ép lên chi phí vận tải, logistics và hàng hóa lưu thông trong ngắn hạn.

Để ứng phó với diễn biến phức tạp tại khu vực Trung Đông, các loại thuế liên quan tới xăng dầu, ngoại trừ thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng, tiếp tục được giảm về 0 đến hết tháng 9. Đây được xem là giải pháp hỗ trợ quan trọng nhằm hạn chế biến động giá nhiên liệu truyền sang chỉ số giá tiêu dùng (CPI).

Theo đại diện Bộ Công Thương, sau một tháng xăng E10 được bán rộng rãi, tổng lượng xăng sinh học tiêu thụ trên cả nước đạt khoảng 980 triệu lít. Trong đó, xăng E10 chiếm 924 triệu lít, tương đương 96%, còn xăng E5 đạt khoảng 56 triệu lít.