Thể thao 360 Cập nhật vòng 1/16 World Cup 2026 hôm nay 29/6: Đội tuyển dừng bước tiếp theo Cập nhật vòng 1/16 World Cup 2026 mới nhất sau trận Nam Phi vs Canada, đội bóng Bắc Mỹ thắng 1-0 để giành vé vào vòng 1/8.

Cập nhật vòng 1/16 World Cup 2026 mới nhất

Vòng 1/16 World Cup 2026 đã chính thức khởi tranh với cặp đấu giữa Nam Phi và Canada. Trận mở màn vòng knock-out khép lại với chiến thắng 1-0 nghiêng về Canada, qua đó xác định đội đầu tiên góp mặt ở vòng 1/8.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi ở phút 90+2. Từ tình huống bóng được đưa vào vòng cấm bên cánh phải, hàng thủ Nam Phi phá bóng không dứt khoát. Eustaquio chớp thời cơ, khống chế bằng ngực rồi tung cú vô-lê nửa nảy đưa bóng vào góc xa.

Kết quả này giúp Canada đi tiếp, còn Nam Phi trở thành đội đầu tiên bị loại ở vòng 1/16 World Cup 2026. Các cặp đấu còn lại sẽ tiếp tục diễn ra từ ngày 30/6 đến 4/7.

Từ vòng 1/16, World Cup 2026 bước vào giai đoạn loại trực tiếp. Các đội không còn tính điểm như vòng bảng. Đội thắng giành vé vào vòng 1/8, đội thua dừng bước.

Bảng cập nhật vòng 1/16 World Cup 2026

STT Ngày đấu Trận đấu Tỷ số Đội vào vòng 1/8 Đội bị loại Trạng thái 1 29/6 Nam Phi vs Canada 0-1 Canada Nam Phi Đã kết thúc 2 30/6 Brazil vs Nhật Bản - - - Chưa đấu 3 30/6 Đức vs Paraguay - - - Chưa đấu 4 30/6 Hà Lan vs Morocco - - - Chưa đấu 5 1/7 Bờ Biển Ngà vs Na Uy - - - Chưa đấu 6 1/7 Pháp vs Thụy Điển - - - Chưa đấu 7 1/7 Mexico vs Ecuador - - - Chưa đấu 8 1/7 Anh vs CHDC Congo - - - Chưa đấu 9 2/7 Bỉ vs Senegal - - - Chưa đấu 10 2/7 Mỹ vs Bosnia và Herzegovina - - - Chưa đấu 11 3/7 Tây Ban Nha vs Áo - - - Chưa đấu 12 3/7 Bồ Đào Nha vs Croatia - - - Chưa đấu 13 3/7 Thụy Sĩ vs Algeria - - - Chưa đấu 14 4/7 Úc vs Ai Cập - - - Chưa đấu 15 4/7 Argentina vs Cape Verde - - - Chưa đấu 16 4/7 Colombia vs Ghana - - - Chưa đấu

Sau trận mở màn vòng 1/16, Canada là đội đầu tiên giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2026 sau chiến thắng 1-0 trước Nam Phi. Đại diện châu Phi trở thành đội đầu tiên dừng bước ở giai đoạn loại trực tiếp.

Canada là đội đầu tiên vào vòng 1/8 World Cup 2026

Canada trở thành đội đầu tiên vượt qua vòng 1/16 World Cup 2026 sau chiến thắng tối thiểu trước Nam Phi. Đây là trận đấu mà đại diện Bắc Mỹ tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng phải chờ tới phút bù giờ mới có bàn quyết định.

Nam Phi chơi kiên cường trong phần lớn thời gian. Thủ môn Williams nhiều lần cứu thua, hàng thủ đại diện châu Phi cũng có những pha phá bóng ngay trước vạch vôi. Tuy nhiên, bàn thua ở phút 90+2 khiến Nam Phi không còn cơ hội kéo trận đấu vào hiệp phụ.

Canada sẽ chờ đối thủ tại vòng 1/8. Theo nhánh đấu, đội bóng Bắc Mỹ sẽ gặp đội thắng trong cặp Hà Lan vs Morocco.

Lịch thi đấu vòng 1/16 World Cup 2026 còn lại

Sau trận Nam Phi vs Canada, vòng 1/16 World Cup 2026 tiếp tục với loạt trận đáng chú ý. Brazil gặp Nhật Bản ở trận đấu mở màn ngày 30/6, trước khi Đức chạm trán Paraguay và Hà Lan đối đầu Morocco.

Ngày 1/7 chứng kiến nhiều đội mạnh ra sân, gồm Bờ Biển Ngà, Na Uy, Pháp, Thụy Điển, Mexico, Ecuador, Anh và CHDC Congo. Đây là loạt trận có thể tác động lớn tới nhánh đấu vòng 1/8.

Từ ngày 2/7 đến 4/7, các cặp Bỉ vs Senegal, Mỹ vs Bosnia & Herzegovina, Tây Ban Nha vs Áo, Bồ Đào Nha vs Croatia, Thụy Sĩ vs Algeria, Úc vs Ai Cập, Argentina vs Cape Verde và Colombia vs Ghana sẽ lần lượt xác định những tấm vé còn lại.

Danh sách đội vào vòng 1/8 World Cup 2026

STT Đội tuyển Kết quả vòng 1/16 Trạng thái 1 Canada Thắng Nam Phi 1-0 Vào vòng 1/8

Danh sách đội bị loại ở vòng 1/16 World Cup 2026

STT Đội tuyển Kết quả vòng 1/16 Trạng thái 1 Nam Phi Thua Canada 0-1 Dừng bước

Thể thức vòng 1/16 World Cup 2026

World Cup 2026 có 48 đội tham dự, chia thành 12 bảng. Sau vòng bảng, 32 đội giành quyền vào vòng 1/16, gồm hai đội dẫn đầu mỗi bảng và 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Từ vòng 1/16, giải đấu bước sang giai đoạn loại trực tiếp. Các đội không còn tích điểm. Nếu hòa sau 90 phút, trận đấu sẽ bước vào hiệp phụ. Nếu vẫn bất phân thắng bại, hai đội phân định bằng loạt luân lưu.

Sau trận mở màn vòng 1/16, Canada là đội đầu tiên vào vòng 1/8 World Cup 2026. Các trận còn lại sẽ tiếp tục cập nhật kết quả, đội đi tiếp và đội bị loại sau từng cặp đấu.