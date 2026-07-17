Cape Verde: Đội bóng duy nhất cầm chân cả Argentina và Tây Ban Nha tại World Cup 2026 Cape Verde trở thành hiện tượng đặc biệt nhất World Cup 2026 khi là đội bóng duy nhất khiến hai đại gia Argentina và Tây Ban Nha không thể thắng trong 90 phút chính thức.

Khi ánh đèn sân khấu World Cup 2026 đổ dồn về trận chung kết trong mơ giữa Argentina và Tây Ban Nha, giới chuyên môn lại bất ngờ nhắc tên một "kẻ phá bĩnh" tí hon: Cape Verde. Đại diện châu Phi đã khép lại hành trình lịch sử với một thống kê khiến cả thế giới phải ngả mũ: Họ là đội bóng duy nhất tại giải đấu năm nay không để cả Argentina lẫn Tây Ban Nha đánh bại trong thời gian thi đấu chính thức.

Cape Verde có hành trình cổ tích tại World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Bức tường thép trước sức mạnh của Tây Ban Nha

Tại vòng bảng, Cape Verde đã tạo nên một trong những cú sốc lớn nhất giải đấu khi cầm hòa Tây Ban Nha với tỷ số 0-0. Trong khi mọi đối thủ khác từ vòng bảng đến bán kết đều bị đoàn quân của HLV Luis de la Fuente xuyên thủng lưới, Cape Verde là cái tên duy nhất giữ sạch lưới trước sức mạnh tấn công của "La Roja" sau 90 phút.

Nhân vật chính trong chiến tích này là thủ thành Vozinha. Ở tuổi 40, người gác đền kỳ cựu này đã có một đêm diễn để đời với 7 pha cứu thua xuất sắc, trực tiếp từ chối các chân sút hàng đầu thế giới. Màn trình diễn chói sáng không chỉ mang về cho anh danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận từ FIFA mà còn tạo nên một cơn sốt truyền thông chưa từng có. Tài khoản Instagram của Vozinha đã tăng vọt từ 25.000 lên gần 30 triệu người theo dõi, minh chứng cho sức hút khủng khiếp của một người hùng World Cup.

Khiến Argentina lao đao đến phút bù giờ

Không dừng lại ở đó, Cape Verde tiếp tục chứng minh sự khó chịu khi đối đầu với Argentina ở vòng knock-out. Lối chơi kỷ luật và tinh thần không bỏ cuộc đã giúp họ cầm hòa nhà đương kim vô địch 1-1 sau 90 phút thi đấu chính thức. Argentina, với sự dẫn dắt của Lionel Messi, đã phải trải qua những giây phút nghẹt thở khi không thể định đoạt trận đấu sớm.

Kịch tính được đẩy lên cao trào trong hiệp phụ. Sidny Lopes Cabral đã thắp lại hy vọng cho đại diện châu Phi bằng pha cứa lòng đẳng cấp cân bằng tỷ số 2-2. Tuy nhiên, bản lĩnh của các ngôi sao bên phía Argentina cuối cùng đã lên tiếng đúng lúc để ấn định chiến thắng 3-2 chung cuộc. Dù thất bại, Cape Verde đã buộc Messi và đồng đội phải bung hết sức mới có thể giành vé đi tiếp.

Di sản của một tân binh World Cup

Hành trình của Cape Verde tại kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử không chỉ dừng lại ở những con số. Họ trở thành đội tân binh đầu tiên sau 16 năm góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp, vượt xa mọi dự đoán của giới mộ điệu trước ngày khai mạc.

Sự kiên cường của đội bóng nhỏ bé này đã làm nổi bật giá trị của chiến thuật và tinh thần tập thể trong bóng đá hiện đại. Đối với những cầu thủ như Vozinha, giải đấu này không chỉ là một kỷ niệm đẹp mà còn là bước ngoặt thay đổi hoàn toàn sự nghiệp, đưa tên tuổi của họ bước ra ánh sáng thế giới.

Đối thủ Kết quả (90 phút) Thành tích đặc biệt Tây Ban Nha Hòa 0-0 Đội duy nhất giữ sạch lưới trước Tây Ban Nha Argentina Hòa 1-1 Buộc Argentina phải đá hiệp phụ

Nhìn lại hành trình đã qua, Cape Verde có quyền tự hào. Trong một giải đấu mà các ông lớn thống trị, họ đã viết nên một chương mới về sự quật khởi, trở thành đội bóng duy nhất khiến cả hai ứng viên vô địch phải chật vật tìm đường vào khung thành.