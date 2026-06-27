Cape Verde lập kỳ tích vào vòng 32 đội World Cup sau trận hòa Saudi Arabia 0-0 Trận hòa không bàn thắng đầy quả cảm trước Saudi Arabia tại Houston đã giúp tân binh Cape Verde chính thức ghi tên vào lịch sử World Cup ngay trong lần đầu tham dự, đồng thời tiễn đại diện Tây Á về nước sớm.

Tại sân vận động ở Houston, bảng H World Cup 2026 đã chứng kiến một trong những khoảnh khắc xúc động nhất của giải đấu. Cape Verde, quốc gia nhỏ bé với lần đầu tiên bước ra biển lớn, đã thực hiện một cuộc hành trình phi thường để tiến vào vòng knock-out. Trận hòa 0-0 trước Saudi Arabia không chỉ là một kết quả chuyên môn, mà còn là lời khẳng định về bản lĩnh của "Những chú cá mập xanh" trên bản đồ bóng đá thế giới.

Saudi Arabia (áo trắng) và Cape Verde thi đấu quyết tâm trong trận cầu sinh tử tại bảng H.

Bản lĩnh của tân binh và sự bế tắc của kinh nghiệm

Bước vào trận đấu với tâm thế chỉ cần một kết quả hòa là đủ để đi tiếp, Cape Verde đã triển khai một lối chơi cực kỳ kỷ luật. Hệ thống phòng ngự được tổ chức chặt chẽ bởi bộ đôi trung vệ Lopes và K.Pina đã khiến các ngôi sao tấn công bên phía Saudi Arabia hoàn toàn nản lòng. Ngược lại, đại diện châu Á dù buộc phải thắng nhưng lại nhập cuộc một cách thận trọng quá mức, thiếu đi những phương án tiếp cận vòng cấm mang tính đột biến.

Trong 15 phút đầu tiên, trận đấu diễn ra với tốc độ trung bình khi hai đội chủ yếu tranh chấp ở khu vực giữa sân. Sự thiếu sắc bén trong các pha phối hợp cuối cùng của Saudi Arabia đã bộc lộ rõ nét, khiến Salem Al-Dawsari và các đồng đội không thể tạo ra bất kỳ cơ hội nguy hiểm thực sự nào về phía khung thành của thủ môn Vozinha.

Willy Semedo và những điểm nhấn tấn công

Dù chơi lùi sâu, Cape Verde mới là đội sở hữu những cơ hội rõ rệt hơn nhờ các pha phản công tốc độ. Willy Semedo là cái tên nổi bật nhất trên hàng công của đội bóng áo xanh. Anh suýt chút nữa đã mở tỷ số với một cú sút quyết đoán từ rìa vòng cấm, buộc thủ thành Mohammed Al-Owais phải trổ tài cứu thua. Ngay sau đó, Semedo tiếp tục đe dọa khung thành Saudi Arabia bằng một pha vô-lê kỹ thuật đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Sang hiệp hai, áp lực tâm lý đè nặng lên đôi chân các cầu thủ Saudi Arabia. Khi nhận được thông tin về kết quả có lợi từ trận đấu cùng giờ, Cape Verde càng chơi tự tin hơn. Jamiro Monteiro đã có cơ hội bằng vàng để kết liễu trận đấu khi đối mặt với khung thành, nhưng pha dứt điểm của anh lại thiếu đi sự chính xác cần thiết.

Nỗi thất vọng mang tên Saudi Arabia

Việc không thể xuyên thủng lưới Cape Verde đã đánh dấu một cột mốc buồn cho bóng đá Saudi Arabia. Đây là lần thứ sáu liên tiếp đại diện này phải dừng bước ngay từ vòng bảng World Cup. Dù sở hữu dàn cầu thủ giàu kinh nghiệm và được đầu tư mạnh mẽ, sự thiếu sáng tạo trong lối chơi đã khiến họ trở nên vô hại trước một hệ thống phòng ngự tầng tầng lớp lớp.

Những phút cuối trận, khi Saudi Arabia dồn toàn lực lên tấn công, họ suýt chút nữa phải trả giá nếu Nuno da Costa của Cape Verde nắn nót hơn trong pha dứt điểm cuối cùng. Tuy nhiên, tỷ số 0-0 là quá đủ để thầy trò HLV Cape Verde mở hội ăn mừng ngay trên đất Mỹ.

Thống kê kỹ thuật trận đấu

Thông số Cape Verde Saudi Arabia Tỷ số 0 0 Sút trúng đích 3 1 Giữ sạch lưới 2 trận liên tiếp 0 Kết quả bảng H Nhì bảng (Đi tiếp) Bị loại

Với kết quả này, Cape Verde chính thức trở thành một trong những đội bóng châu Phi hiếm hoi vượt qua vòng bảng ngay trong lần đầu tiên dự World Cup. Thử thách cực đại đang chờ đón họ ở vòng 32 đội, nơi đối thủ sẽ là nhà đương kim vô địch Argentina. Một trang sử mới đã mở ra cho bóng đá quốc đảo này, và dù kết quả tiếp theo có ra sao, hành trình tại World Cup 2026 của họ đã là một chiến tích phi thường.

Đội hình xuất phát: