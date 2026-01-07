Cape Verde quyết đấu Argentina: Tổng thống Jose Maria Neves tin vào cú sốc 1-0 Cape Verde viết tiếp câu chuyện cổ tích tại World Cup 2026 khi chạm trán đương kim vô địch Argentina. Tổng thống Jose Maria Neves khẳng định đội nhà đủ sức tạo địa chấn.

Thế giới bóng đá đang nín thở chờ đợi cuộc đối đầu đầy cảm xúc giữa Cape Verde và Argentina tại vòng 32 đội World Cup 2026. Một bên là quốc gia nhỏ bé lần đầu bước ra biển lớn, một bên là gã khổng lồ Nam Mỹ đang trên hành trình bảo vệ ngai vàng. Tuy nhiên, trong mắt người đứng đầu quốc gia Cape Verde, khoảng cách về danh tiếng không thể khỏa lấp được khát khao tạo nên lịch sử.

Cape Verde sẽ chạm trán Argentina ở vòng 32 đội World Cup. Ảnh: Getty Images.

Hành trình kỳ diệu từ "bảng đấu tử thần"

Lần đầu tiên trong lịch sử giành vé tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Cape Verde đã khiến giới chuyên môn phải ngả mũ thán phục. Nằm tại bảng đấu có sự góp mặt của các cựu vương như Tây Ban Nha và Uruguay, đại diện châu Phi vốn bị coi là đội bóng lót đường. Thế nhưng, thực tế trên sân cỏ đã chứng minh điều ngược lại.

Cape Verde khởi đầu chiến dịch vòng bảng bằng hai trận hòa đầy bản lĩnh trước Tây Ban Nha và Uruguay. Ở lượt trận cuối cùng, trận hòa quả cảm trước Saudi Arabia là vừa đủ để họ lách qua khe cửa hẹp tiến vào vòng knock-out, trong bối cảnh Uruguay sảy chân trước Tây Ban Nha. Tinh thần chiến đấu kiên cường đã mang lại cho quốc gia nhỏ bé này tấm vé lịch sử vào vòng 32 đội.

Thách thức mang tên Lionel Messi

Đối diện với hiện tượng Cape Verde là một Argentina đang thể hiện sức mạnh tuyệt đối. Nhà đương kim vô địch tiến vào vòng knock-out với thành tích toàn thắng cả 3 trận vòng bảng trước Áo, Algeria và Jordan. Tâm điểm trong lối chơi của "Albiceleste" vẫn là siêu sao Lionel Messi.

Thống kê cho thấy Messi đang có phong độ cực cao khi ghi tới 6 trong tổng số 8 bàn thắng của toàn đội tính đến thời điểm hiện tại. Sự bùng nổ của Messi là bài toán hóc búa nhất mà bất kỳ hàng phòng ngự nào cũng phải e dè, đặc biệt là với một đội bóng lần đầu nếm trải không khí vòng knock-out như Cape Verde.

Lời tuyên bố đanh thép của Tổng thống Jose Maria Neves

Bất chấp vị thế "cửa dưới" hoàn toàn, Tổng thống Cape Verde, ông Jose Maria Neves, tỏ ra vô cùng tự tin vào một kịch bản chấn động thế giới. Trả lời phỏng vấn độc quyền với đài BBC, ông khẳng định đội bóng của mình có 100% cơ hội chiến thắng trước Argentina.

"Tôi nghĩ Cape Verde có thể đánh bại Argentina với tỷ số 1-0. Chúng tôi ra sân là để chiến thắng. Khi kỳ vọng dành cho một đội bóng ở mức thấp, nhưng chính đội bóng đó lại sở hữu khao khát mãnh liệt, mọi điều kỳ diệu đều có thể xảy ra," ông Neves nhấn mạnh.

Người đứng đầu quốc gia Cape Verde cũng cho rằng việc đụng độ nhà đương kim vô địch chính là "định mệnh". Thay vì e sợ danh tiếng của Lionel Messi, các cầu thủ Cape Verde coi đó là động lực lớn nhất để chứng minh giá trị của mình trên bản đồ bóng đá thế giới. Cuộc đối đầu này không chỉ là một trận bóng đá, mà là biểu tượng cho tinh thần không bỏ cuộc của một quốc gia nhỏ bé trước những gã khổng lồ.