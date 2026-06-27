Cape Verde viết kỳ tích tại World Cup 2026: Cầm hòa Saudi Arabia để tiến vào vòng 1/16 Trận hòa 0-0 quả cảm trước Saudi Arabia là đủ để Cape Verde chính thức giành vé vào vòng knock-out World Cup 2026 với tư cách nhì bảng, thiết lập cuộc chạm trán lịch sử với đương kim vô địch Argentina.

Cape Verde đã chính thức viết nên trang sử mới cho bóng đá nước nhà khi vượt qua vòng bảng World Cup 2026 sau trận hòa không bàn thắng đầy toan tính trước Saudi Arabia. Trong một bảng đấu có sự góp mặt của những "ông kẹ" như Tây Ban Nha và Uruguay, đoàn quân của HLV Bubista đã chứng minh rằng sự lỳ lợm và kỷ luật chiến thuật có thể san lấp mọi khoảng cách về danh tiếng.

Bản lĩnh của "Những chú cá mập xanh"

Bước vào lượt trận cuối, Saudi Arabia ở thế chân tường buộc phải thắng, trong khi Cape Verde nắm quyền tự quyết sau hai trận hòa ấn tượng trước Tây Ban Nha và Uruguay. Sự chủ động được đại diện châu Phi thiết lập ngay từ những phút đầu bằng một lối chơi áp sát tầm cao. Dù Wagner Pina phải nhận thẻ vàng sớm ở phút thứ 9, hệ thống phòng ngự của Cape Verde vẫn duy trì được sự liên kết chặt chẽ.

Cape Verde chính thức giành vé đi tiếp ở World Cup 2026. Ảnh: Getty Images.

Saudi Arabia sau đó dần lấy lại thế trận và bắt đầu gia tăng áp lực. Phút 18, Sultan Mandash thực hiện quả tạt chuẩn xác để Salem Al-Dawsari dứt điểm trong vòng cấm, nhưng chính Wagner Pina đã lập công chuộc tội với pha cản phá lăn xả. Cape Verde cũng không hề e sợ khi đáp trả bằng những tình huống phản công tốc độ, điển hình là pha đột phá và dứt điểm uy hiếp khung thành của Willy Semedo ở phút 22.

Bước ngoặt từ chấn thương và áp lực tâm lý

Cục diện trận đấu có sự thay đổi đáng kể sau quãng nghỉ uống nước (Hydration Break). Saudi Arabia chịu tổn thất lớn khi trung vệ trụ cột Hassan Al Tambakti dính chấn thương nặng và phải rời sân nhường chỗ cho Ali Lajami ở phút 30. Việc mất đi chốt chặn tin cậy khiến hàng thủ đại diện châu Á bắt đầu lộ ra những khoảng trống trước sức ép từ đoàn quân HLV Bubista.

Cùng thời điểm đó, thông tin từ trận đấu cùng giờ dội về khi Uruguay đang để thua Tây Ban Nha 0-1. Kịch bản này vô tình đẩy Saudi Arabia vào thế ngặt nghèo: họ buộc phải ghi bàn nếu không muốn bị loại sớm, trong khi Cape Verde chỉ cần giữ vững tỷ số hòa là chắc chắn đi tiếp với vị trí nhì bảng.

Cả Cape Verde và Saudi Arabia đều không thể tìm kiếm được bàn thắng trong suốt 90 phút thi đấu. Ảnh: Getty Images.

Sự nghiệt ngã của bóng đá tấn công

Hiệp hai chứng kiến một kịch bản đôi công hấp dẫn khi Saudi Arabia đẩy toàn bộ đội hình lên tìm kiếm bàn thắng sống còn. Tuy nhiên, sự xuất sắc của thủ thành Vozinha đã từ chối mọi nỗ lực của các chân sút châu Á. Phút 74, Cape Verde suýt chút nữa đã có thể kết liễu trận đấu khi Laros Duarte thoát xuống đối mặt với Mohammed Al Owais, nhưng cú dứt điểm của anh lại không đủ độ hiểm hóc để đánh bại thủ môn đối phương.

Những phút cuối trận diễn ra trong bầu không khí nghẹt thở. Saudi Arabia hoàn toàn bế tắc trước khối đội hình thấp và kỷ luật của Cape Verde. Tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là lúc các cầu thủ Cape Verde vỡ òa trong niềm hạnh phúc lịch sử. Trận hòa 0-0 đưa họ vào vòng 1/16 với ngôi nhì bảng, trong khi Saudi Arabia đành ngậm ngùi rời giải với vị trí cuối bảng.

Thách thức cực đại đang chờ đón Cape Verde ở vòng đấu kế tiếp khi họ sẽ phải đối đầu với nhà đương kim vô địch thế giới Argentina. Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện trước Tây Ban Nha, Uruguay và Saudi Arabia, "Những chú cá mập xanh" hoàn toàn có quyền mơ về một cú sốc tiếp theo tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.