Carlos Alcaraz đối mặt nguy cơ nghỉ hết mùa giải 2026 vì chấn thương cổ tay Sau 3 tháng vắng bóng và lỡ hẹn với hai giải Grand Slam, hy vọng tái xuất của Carlos Alcaraz tại US Open đang lung lay dữ dội do tiến độ hồi phục cổ tay quá chậm.

Tình trạng chấn thương của Carlos Alcaraz đang đặt một dấu hỏi lớn lên tương lai của tay vợt người Tây Ban Nha trong phần còn lại của mùa giải 2026. Từng được kỳ vọng sẽ thống trị các mặt sân, nhưng thực tế nghiệt ngã với chấn thương cổ tay đang khiến cựu số 1 thế giới đối mặt với kịch bản tồi tệ nhất: phải nghỉ thi đấu cho đến hết năm.

Cuộc chiến dai dẳng với chấn thương cổ tay

Kể từ sau Barcelona Open hồi tháng 4, người hâm mộ quần vợt thế giới đã không còn được chứng kiến những cú đánh bùng nổ của Alcaraz. Chấn thương cổ tay nghiêm trọng gặp phải tại giải đấu này không chỉ khiến anh lỡ hẹn với Roland Garros mà còn buộc tay vợt 23 tuổi phải rút lui khỏi Wimbledon – hai đấu trường quan trọng nhất trong năm.

Dù đội ngũ y tế ban đầu đưa ra những dự báo lạc quan, nhưng việc vắng mặt trong thời gian dài cho thấy vấn đề sức khỏe của "Carlitos" phức tạp hơn nhiều so với công bố. Những hình ảnh tập luyện mới nhất từ học viện ở El Palmar chỉ cho thấy Alcaraz thực hiện các bài đánh bóng ở cường độ cực thấp. Giới chuyên môn nhận định, khoảng cách từ việc đánh bóng nhẹ đến việc chịu đựng được cường độ vận động khủng khiếp của các trận đấu 5 set tại Grand Slam là một hố ngăn rất lớn.

Carlos Alcaraz trong trận đấu gần nhất trên Tour, đối đầu với Otto Virtanen ở vòng 1 Barcelona Open 2026.

Áp lực từ bảng xếp hạng ATP và gánh nặng 3.000 điểm

Việc không thể thi đấu đang trực tiếp bào mòn vị thế của Alcaraz trên bản đồ quần vợt thế giới. Sau khi Alexander Zverev tiến sâu và lọt vào chung kết Wimbledon, Alcaraz đã chính thức bị đẩy xuống vị trí số 3 thế giới. Tuy nhiên, đó mới chỉ là khởi đầu của một cuộc khủng hoảng thứ hạng tiềm tàng.

Trong giai đoạn mùa sân cứng Bắc Mỹ sắp tới, tay vợt sinh năm 2003 phải đối mặt với nhiệm vụ khổng lồ: bảo vệ tới 3.000 điểm thưởng từ chức vô địch Cincinnati Masters và US Open mùa trước. Nếu không kịp bình phục để tham dự các giải đấu vào tháng 8, việc văng khỏi top đầu bảng xếp hạng ATP là điều khó tránh khỏi.

Tín hiệu mong manh về ngày trở lại

Mục tiêu hiện tại của Alcaraz là kịp góp mặt tại Canadian Open. Theo báo chí Tây Ban Nha, anh sẽ trải qua một đợt kiểm tra y tế toàn diện trong vài ngày tới để đánh giá khả năng tăng cường độ tập luyện. Đây được coi là bước ngoặt quyết định: hoặc Alcaraz sẽ trở lại mạnh mẽ cho chiến dịch US Open, hoặc anh sẽ phải chấp nhận khép lại mùa giải sớm để tập trung điều trị dứt điểm.

Trong bối cảnh các đối thủ như Jannik Sinner hay Alexander Zverev đang duy trì phong độ ổn định, sự vắng mặt của Alcaraz không chỉ là tổn thất cá nhân mà còn làm thay đổi hoàn toàn cục diện cạnh tranh của quần vợt nam thế giới trong năm 2026. Mọi ánh mắt hiện đang đổ dồn về kết quả từ đội ngũ y tế tại Tây Ban Nha, nơi nắm giữ câu trả lời cho tương lai của ngôi sao trẻ này.