Carlos Alcaraz mất ngôi số 2 thế giới: Hồi chuông báo động trước thềm US Open 2026 Việc vắng mặt tại Wimbledon 2026 khiến Carlos Alcaraz tụt xuống vị trí thứ 3 ATP, nhường chỗ cho Alexander Zverev và đối mặt kịch bản tồi tệ tại mùa giải sân cứng Bắc Mỹ.

Bảng xếp hạng ATP hậu Wimbledon 2026 vừa công bố đã xác nhận một kịch bản không mong muốn đối với người hâm mộ quần vợt Tây Ban Nha: Carlos Alcaraz chính thức văng khỏi top 2 thế giới. Đây là hệ quả trực tiếp từ việc "Carlitos" phải ngồi ngoài nhìn các đối thủ tranh tài tại All England Club do chấn thương cổ tay dai dẳng.

Cái giá của sự vắng mặt và sự trỗi dậy của Alexander Zverev

Việc không thể ra sân bảo vệ thành quả từ mùa giải trước đã khiến Alcaraz bị trừ 1.300 điểm, qua đó tụt xuống vị trí thứ 3 thế giới. Trong khi đó, Alexander Zverev đã tận dụng triệt để cơ hội này để chiếm lấy vị trí số 2. Tay vợt người Đức đang có điểm rơi phong độ cực tốt sau khi đăng quang tại Roland Garros và vừa giành ngôi Á quân tại Wimbledon 2026.

Dù thất bại trước Jannik Sinner trong trận chung kết tại London, Zverev vẫn thu hẹp đáng kể khoảng cách với ngôi đầu. Hiện tại, Sinner đang sở hữu 4.970 điểm cách biệt so với Zverev – một con số vẫn an toàn nhưng đã giảm mạnh so với mức hơn 7.000 điểm trước đó. Tay vợt người Ý gần như chắc chắn sẽ giữ vững vị trí số 1 thế giới ít nhất là cho đến sau khi US Open kết thúc.

Carlos Alcaraz được cho là sẽ tái xuất trước US Open năm nay.

Bóng ma 3.000 điểm ám ảnh mùa sân cứng Bắc Mỹ

Tình hình của Alcaraz hiện đang ở mức báo động đỏ. Chấn thương cổ tay đã khiến anh phải nghỉ thi đấu từ tháng 4, bỏ lỡ cả hai giải Grand Slam quan trọng là Roland Garros và Wimbledon. Tuy nhiên, thử thách thực sự vẫn còn ở phía trước.

Nếu không thể kịp bình phục để tham dự tour đấu sân cứng tại Bắc Mỹ, tay vợt 23 tuổi đối mặt với nguy cơ rơi tự do trên bảng xếp hạng. Cụ thể, Alcaraz đang phải bảo vệ tổng cộng 3.000 điểm từ các danh hiệu tại Cincinnati và US Open. Một sự vắng mặt khác đồng nghĩa với việc anh có thể văng khỏi top 5 hoặc xa hơn nữa.

Những biến động đáng chú ý khác trên bảng xếp hạng ATP

Bên cạnh cuộc đua tam mã ở nhóm đầu, bảng xếp hạng ATP cũng ghi nhận nhiều cột mốc mới:

Alex de Minaur: Vươn lên vị trí thứ 5 thế giới, thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp của tay vợt người Australia.

Vươn lên vị trí thứ 5 thế giới, thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp của tay vợt người Australia. Taylor Fritz: Sa sút phong độ và tụt xuống vị trí thứ 10.

Sa sút phong độ và tụt xuống vị trí thứ 10. Arthur Fery: Hiện tượng của giải khi lọt vào bán kết Wimbledon, leo thẳng lên vị trí 36 thế giới và chính thức trở thành tay vợt số 1 Vương quốc Anh, vượt qua Cameron Norrie (hạng 38).

Hiện tượng của giải khi lọt vào bán kết Wimbledon, leo thẳng lên vị trí 36 thế giới và chính thức trở thành tay vợt số 1 Vương quốc Anh, vượt qua Cameron Norrie (hạng 38). Jan-Lennard Struff và Hubert Hurkacz: Cả hai "máy giao bóng" đều cải thiện thứ hạng nhờ màn trình diễn ấn tượng trên mặt sân cỏ.

Thế giới quần vợt đang nín thở chờ đợi sự trở lại của Carlos Alcaraz. Sự vắng mặt của anh không chỉ làm thay đổi cục diện bảng xếp hạng mà còn làm giảm đi tính cạnh tranh quyết liệt ở những vòng đấu cuối của các giải đấu lớn. Mọi ánh mắt hiện đang đổ dồn về quá trình hồi phục của tay vợt Tây Ban Nha trước thềm US Open.