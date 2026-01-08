Carlos Alcaraz tái xuất sân cứng với diện mạo mới ấn tượng trước thềm Cincinnati Open Sau nhiều tháng nghỉ thi đấu vì chấn thương cổ tay, Carlos Alcaraz chuẩn bị trở lại tại Cincinnati Open với tâm thế tự tin cùng diện mạo hoàn toàn mới.

Sau khoảng thời gian dài vắng bóng do chấn thương cổ tay, Carlos Alcaraz đang gửi đi những tín hiệu vô cùng tích cực về ngày trở lại thi đấu đỉnh cao. Tay vợt trẻ từng hoàn tất Career Grand Slam không chỉ khiến người hâm mộ yên tâm về tiến trình hồi phục thể trạng mà còn tạo nên sức hút lớn nhờ sự thay đổi phong cách đầy cá tính trước thềm mùa giải sân cứng Bắc Mỹ.

Cú lột xác diện mạo đầy phá cách

Trong thời gian nghỉ dưỡng thương, ngôi sao người Tây Ban Nha đã khiến cộng đồng mạng xôn xao khi chia sẻ bộ ảnh tổng kết tháng 7 trên trang cá nhân. Điểm nhấn đáng chú ý nhất chính là kiểu tóc tết bím cá tính, mang đậm phong cách hip-hop từng được các nghệ sĩ nổi tiếng như Drake, Kendrick Lamar hay Jaden Smith theo đuổi.

Diện mạo cực chất của Carlos Alcaraz.

Bên cạnh bức ảnh selfie trước gương trong trang phục áo sơ mi trắng chỉn chu, Alcaraz còn đăng tải nhiều khoảnh khắc đời thường giàu năng lượng, trong đó có hình ảnh hào hứng ăn mừng chức vô địch World Cup cùng đội tuyển quê nhà.

Mục tiêu trọng tâm cho chiến dịch US Open

Về khía cạnh chuyên môn, chấn thương cổ tay kéo dài từ tháng 4 đã buộc Alcaraz phải bỏ lỡ hai giải Grand Slam liên tiếp là Roland Garros và Wimbledon. Dù từng rất hy vọng kịp bình phục để thi đấu tại Luân Đôn, anh cùng đội ngũ y tế đã quyết định rút lui khi thể trạng chưa đạt 100% phong độ.

Theo kế hoạch tái xuất, Alcaraz sẽ chính thức trở lại tranh tài tại Cincinnati Open – giải ATP 1000 diễn ra từ ngày 8 đến 23/8. Đây được đánh giá là bước chạy đà then chốt giúp tay vợt lấy lại cảm giác bóng và nhịp độ thi đấu trước khi bước vào hành trình bảo vệ ngôi vương tại US Open, nơi anh từng đánh bại Jannik Sinner trong trận chung kết kịch tính mùa trước.